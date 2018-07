Es sind recht bittere Pillen, die Moriz von Faber du Faur In seinem Buch Macht und Ohnmacht (Hans E. Günther Verlag, Stuttgart) seinen Standesgenossen, den Offizieren, verabreicht. Sie waren, so behauptet der Verfasser, entweder zu beschränkt oder rangen sich aus rein egoistischen Gründen einfach nicht zu der Erkenntnis durch, daß mit dem Ende des ersten Weltkrieges, ja, wahrscheinlich sogar schon mit dem Tode des alten Kaisers Wilhelm I. die alte Zeit ausgespielt hatte.

Und weil viele diese Tatsache einfach nicht wahrhaben wollten, kam das große Unglück zweier Weltkriege und das noch viel größere eines Dritten Reiches über uns und die gesamte Welt. Aus ihrer Kadetten-Mentalität heraus wollten viele Menschen, egal, ob sie nun den bunten Rock (später den feldgrauen) des Soldaten oder den Bratenrock des Geheimrates oder des Kommerzienrates trugen, einfach die Wirklichkeit nicht so sehen, wie sie war, und haben die Augen ihren Wunsch träumen zuliebe vor den harten Tatsachen verschlossen. Um aber eine dritte Generation vor dem Schicksal zu bewahren, das wir erlitten, schrieb Moriz von Faber du Faur das nieder, was ihm das Herz bewegte. In seinem Vorwort sagt er: „In meiner Generation hat den leitenden Männern der Sinn dafür gefehlt, und die ihn hatten, sind selten für eine führende Stelle in Frage gekommen. Letzteren – unserer Jugend zuliebe – die Wege zu ebnen, ist in dieser ernsten Zeit die Pflicht jedes verantwortungsbewußten Menschen. Ich habe mich dieser Pflicht unterzogen, ohne Rücksicht auf die persönlichen Folgen.“

Will man die Erinnerungen eines alten Offiziers einer kritischen Würdigung unterziehen, so wird man sich unwillkürlich die Kapitel besonders aufmerksam ansehen, die sich mit seinem Metier befassen, und was er hier nun sagt, sollten sich alle genau ansehen, die in Zukunft ein Offizierskorps zusammenzustellen haben, damit sie nicht wieder eine Clique großziehen, in der einer immer den anderen (selbstredend seinen besonderen Freund) nachzuziehen bestrebt ist. Einige der alten „Größen“ sind schon wieder da, die Faber wohl auch meint, wenn er sagt: „Dicke Bücher werden heutedarüber geschrieben, warum es mit diesen Generälen so schiefgegangen ist. Es gibt darauf nur eine Antwort: weil es Inflationsmenschen waren, die dem Schein hörig waren, die nicht den Mut hatten, die Wirklichkeit vor sich selbst und den anderen einzugestehen.“

Großartig Fabers Studie über die einzelnen Soldatentypen der Kaiserzeit, der Reichswehr und der Hitlerschen Wehrmacht. Die Anerkennung, die er mit Recht rückhaltslos dem Herzog Albrecht von Württemberg widmet, die Würdigung, die er dem armen Zahlmeisterssohn und späteren Reichswehr- und Reichsinnenminister, dem besten Kenner des Eisenbahnwesens, dem General Gröner, zuteil werden läßt, und die Schilderung der Tragik, die in dem Schicksal des Generals Reinhardt liegt, des ersten Kriegsministers nach der Revolution von 1918, sind wahre Meisterstudien. Von letzterem sagt er: „Wenn Reinhardt Chef der Heeresleitung geblieben wäre, hätte das deutsche Schicksal einen anderen Lauf genommen. Auf jeden Fall wäre den Nazis viel Wind aus den Segeln genommen ge-

wesen. Es wäre nicht bei der Attrappe geblieben, zu der Seeckt die Reichswehr gemacht hat, sondern es wären eben vom General bis zum jüngsten Rekruten hunderttausend Soldaten daraus geworden, Auge in Auge mit der Wirklichkeit, durch keinen Schein verblendet, dem die deutsche Wehrmacht bis zum bitteren Ende sich nicht mehr hat entziehen können.“ Sie alle drei haben nicht nur dem Verfasser, sondern noch manchen anderen, auf die aber nicht gehört wurde (und auch heute wieder nicht gehört wird) den Sinn gegeben für Wert und Unwert militärischen Gebarens und militärischen Tuns. Großartig also, wie Faber mit dem Seeckt-Mythus aufräumt, ebenso wie mit dem Rommel-Kult, wie er die undurchsichtige, höchst zweifelhafte und unheilvolle Rolle des Chefs der deutschen Abwehr, Canaris, beleuchtet, Blomberg abfertigt, von Göring, Keitel, Jodl und vielen anderen ganz zu schweigen. Und besonders, wie er versucht, einmal die Vorstellungswelt derer zu sezieren, die im Kleid des Soldaten an verantwortlicher Stelle ihr gerüttelt Maß Schuld an dem Unglück trugen, das über uns gekommen ist. Er teilt diese Kaste in zwei Kategorien ein: die Ja- und die Neinsager, kommt dabei aber noch zu zwei weiteren Gruppen, die der „Jasager und Neindenker“ und der „Neinsager und Jadenker“. „Zur ersteren gehörte“, schreibt Faber, „die Front, zur zweiten der Generalstab. Jenewaren harmlos, diese gefährlich und sind es noch heute; denn sie verdrehen alles, um immer wieder an der Oberfläche schwimmen zu können, und schreiben unter dieser Flagge ihre Memoiren für die Geschichte. So haben wir nur ,Widerstandskämpfer‘ von Rommel bis Canaris, und in einiger Zeit werden wir vielleicht nur Aktivisten von Ramcke bis Guderian haben.“ Kadettentypen. Aber – „die Kadetten haben Deutschland viel Blut gekostet. Wenn sie sich bis heute durchsetzen konnten, so ist es darauf zurückzuführen, daß es immer leichter ist, ehrenvoll zu sterben, als ehrenvoll zu leben.“

Dies Buch ist wert, nicht nur ihretwegen sehr aufmerksam gelesen und diskutiert zu werden. Moriz von Faber du Faur kann nämlich hervorragend erzählen und schreiben und beweist damit wieder einmal aufs neue, daß es in der alten deutschen Armee eine große Anzahl weit über den Durchschnitt allgemein gebildeter Menschen gegeben hat, die als Schriftsteller, Musiker, Forscher, Künstler aller Art der beste Gegenbeweis gegen die landläufig verbreitete und besonders im Auslande stark vertretene Ansicht ist, der deutsche Offizier sei gemeinhin eigentlich nichts mehr und nichts weniger gewesen als ein sturer und geistloser Korporal seiner Soldaten. Allerdings kann bei Faber die Gabe der spannenden Schilderung (man muß die Erzählung seiner Jugend lesen) nicht wundernehmen er ist schließlich einUrurenkel von Johann Friedrich Cotta, dem Begründer der deutschen Publizistik.

Und von seiten seiner schweizerischen Großmütter hat er das Rebellenblut in den Adern, das ihn dieses großartige Buch schreiben ließ.

W. F. Kleffel