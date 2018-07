Bei den Vernehmungen von Kommunisten oder des Kommunismus Verdächtigen hat der Senatsausschuß McCarthys immer häufiger die Erfahrung machen müssen, daß diese Personen unter Berufung auf das Fifth Amendement die Aussage verweigern. Jetzt hat Präsident Eisenhower angeordnet, daß Beamte, die mit dieser Begründung vor den Parlamentsausschüssen die Aussage verweigern, aus dem öffentlichen Dienst entlassen werden sollen.

Das Fifth Amendement ist ein Artikel der amerikanischen Verfassung, der unter anderem vorschreibt, daß „niemand gezwungen werden darf, in einem Strafverfahren gegen sich selbst auszusagen“. Die Interpretation der amerikanischen Gerichte geht dahin, daß diese Verfassungsbestimmung nicht nur vor den Strafgerichten, sondern auch vor den Kongreßausschüssen anwendbar ist. Daher kann dort jeder auf die Frage, ob er ein Kommunist, ein Spion oder dergleichen sei, die Aussage mit dem Hinweis verweigern, daß er sich sonst der Gefahr einer Strafverfolgung aussetzen würde. Unter diesen Umständen ist es fraglich, ob nicht die Gerichte die Anordnung des Präsidenten für verfassungswidrig erklären werden, wenn ein so entlassener Beamter seine Wiedereinstellung fordert.

Deshalb will der Generalstaatsanwalt Brownell die Frage gesetzlich regeln. Er beabsichtigt, dem Kongreß ein Gesetz zuzuleiten, nach dem Zeugen vor den Parlamentsausschüssen zur Aussage gezwungen werden können, und zwar im Austausch gegen die Zusicherung, daß sie von einer etwaigen Strafverfolgung freigestellt werden. Es ist klar, daß ein solches Tauschgeschäft seine großen Nachteile haben muß. Brownell selbst befürchtet, daß Abgeordnete unter politischen Druck geraten und dann dem einen Straffreiheit zusichern, könnten und dem anderen nicht, und daß überhaupt auf diese Weise ein Weg eröffnet würde, sich einer Strafverfolgung dadurch zu entziehen, daß man gegen Zusicherung der Straffreiheit andere politisch denunziert. Deshalb möchte Brownell die unmittelbare Befugnis, Straffreiheit in solchen Fällen zuzusichern, nicht dem Kongreß und seinen Ausschüssen, sondern seiner eigenen Behörde vorbehalten. Es ist klar, daß ein solches Gesetz eine Verfassungsänderung wäre, als solche vom Repräsentantenhaus und vom Senat mit Zweidrittel-Mehrheit angenommen und dann noch von zwei Dritteln der 48 verschiedenen amerikanischen Staatsparlamente ratifiziert werden müßte.

In der jetzigen Atmosphäre könnte ein solches Gesetz vielleicht tatsächlich überall die erforderlichen Mehrheiten finden. Denn Ärger und Furcht vor Zersetzung des Staatsapparats durch kommunistische Infiltration schlagen zur Zeit hohe Wellen. Allein schon die Anordnung des Präsidenten, die den durch die Mode der Aussageverweigerung ernstlich blockierten McCarthy-Ausschuß wieder flottmacht, ist ja ein Anzeichen der steigenden antikommunistischen Flut in Amerika. Andererseits kann man nicht übersehen, daß ein solcher Eingriff in die Verfassung, wie ihn der Generalstaatsanwalt Brownell vorschlägt, Freiheiten illusorisch macht, auf die die Amerikaner von jeher stolz waren. Im