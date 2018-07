Inhalt Seite 1 — Menschen aus frostigem Eis Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Schatten des großen Hamsun erhoben sich andere Dichter Skandinaviens, wie Olav Duun und Sigrid Undset. Ihre Romane wirken wieder auf Johan Falkberget ein; heute wohl der populärste Dichter Norwegens.

Johan Falkberget, der eigentlich Johan Peter Lillebakken heißt und mütterlicherseits deutscher Abstammung ist, wurde 1879 zu Falkberget als Sohn eines Bergmannes geboren. Mit acht Jahren müßte er schon selbst ins Bergwerk gehen, mit vierzehn begann er seine ersten Skizzen zu schreiben, wurde dann Wanderarbeiter, Redakteur einer Arbeiterzeitung, zeitweise auch Politiker und tritt 1906 mit seinem ersten Roman hervor.

Bei uns wurde er durch seinen Romanzyklus: Christianus Sextus (Im Zeichen des Hammers) bekannt, ein Werk, ebenbürtig der „Kristin Lavrandstochter Sigrid Undsets und den „Juwikingern“ Duuns. Zum Schauplatz hat es die Falkberget wohlvertraute Welt des Bergvolkes und der Grubenarbeiter. Ihrem Leben ist auch seine Romantrilogie: Brot der Nacht zugewandt, von der jetzt in Deutschland der erste Band erschienen ist. (Nattens Brod. An-Margrit. Aus dem Norwegischen übertragen von Karl Christiansen und Heinrich Fauteck. 1. bis 6. Tausend. 1953. 437 S., C. Bertelsmann Verlag.) Der Roman schildert, wie in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch die Errichtung einer Schmelzhütte am Gaulafluß armselig und genügsam lebende Bergbauern zu geldgierigen Kohlenbrennern und Erzfahrern werden, die, lüstern nach Reichtum, dem Einbruch neuer Lebensformen hohen Tribut zollen müssen.

In diese karge, rauhe Welt, bedroht von Kälte, Stürmen, Hunger und Not fügt der Dichter eine Mädchenfigur: die kleine Ochsentreiberin An-Margrit. Unehelich geboren, erzogen von ihrem Großvater, einem entflohenen Sträfling, wird durch die Liebe zum Kunstknecht Johannes, aus einem fast tierhaften Geschöpf, zum Menschen.

Der Roman ist, wenn man will, eine Bauerndichtung – man wird verlockt, wieder einmal nach den herrlichen Bauernerzählungen Björnsons zu greifen! –, aber keine Blut-und-Budendichtung. Er ist Heimatdichtung – ohne provinziell zu sein. Von Falkberget gilt, was er einst von seinem Peter Monsen schrieb: „Die Berge sein Land die grauen Ebenen, die schwarzen, blanken Seen und die hellen Birkenhalden. Er kannte alle Lieder der plätschernden Bäche, das Flötenspiel des Regenpfeifers auf der einsamen Heide, den orgelnden Wind in verlassenen Bergmannshütten. Alle Zeichen vergangener Zeiten waren in ihm eingesunken...“

Falkbergets Menschen sind ganz von außen gesehen und gleichen mittelalterlichen Relieffiguren, umspielt von einem magischen Licht. Da sind die Pächter und Bauern, die Holzfäller, die Schmelzer, Pflichtgesellen und knochendürre, langhaarige Häusler. Da begegnet man dem schuldbeladenen Hünen, dem geheimnisvollen Kohlenvogt Hedström, dem einfältigen Lateinküster Cimber, dem überschlauen Bürokraten Tvedt; dem verschlagenen Laufküster Filip, den lichtvollen, prächtigen kurfürstlichen Hüttenknechten Jürgen und Johannes und vor allem: An-Margrit, in ihrer sprödsanften Schlichtheit eine der rührendsten Frauengestalten der neuen nordischen Literatur. Von ihnen allen gilt das Wort Falkbergets: „Der Herr hat den Menschen des norwegischen Gebirges nicht aus Lehm gemacht, sondern aus frostigem Eis!“

Diesen Menschen ist der Dichter aus einem tiefwurzelnden Lebens- und Naturgefühl schöpfend, unbeirrbar an sie glaubend, nahe. Ihre Welt ist zerklüftet und brüchig zwar – aber heil geblieben im ganzen.