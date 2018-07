Bei einer Komödie ist der letzte Akt immer der schwerste, und es gibt Leute, die sagen, daß eine Komödie schon gut ist, wenn nur die beiden ersten Akte gelungen sind. Was aber soll man zu Heinrich Krackhardts Lustspiel „Das Mädchen mit den grünen Haaren sagen, von dem nur der erste Akt amüsant, der zweite ertragbar, der dritte aber eine kleine Katastrophe ist?

Ja, was soll man sagen, wo es doch heißt: behandelt die deutschen Theaterautoren liebevoll, denn sie sind seltener als vierblättrige Kleeblätter, und wo der schon etwas ältere „junge Autor“ Krackhardt bei seiner Uraufführung im Hamburger Thalia-Theater von Willy Maertens, dem Theaterleiter und Regisseur, gerade so gut behandelt worden war? Denn: Regisseur und Schauspieler taten, was sie konnten – eher zuviel als zuwenig.

Die Nixe mit den grünen Haaren, um die es sich ja nun eigentlich handelt, steigt eines Abends aus dem Teich und springt mit nassem Rocksaum in das Haus des Erfolgsarchitekten Georg. Das ist ein Mann mit grauen Schläfen und einem empfänglichen Herzen. Schon im ersten Akt gelingt der Nixe die planmäßige Zerschlagung der Ehe Georgs. Und dieser Vorgang – man verzeihe die amoralische Aussage – ist wirklich recht witzig. Aber der zweite Akt: das Nixlein allein mit dem Hausherrn wird schon langweilig und banal (man weiß doch nachgerade, daß solche „Ehebrecherinnen“ in der Komödie weder Ordnung halten noch auf dem Herd Spiegeleier zuwege bringen – wie wär’s, wenn ein Komödienautor einmal den Mut hätte, „seine“ Geliebte besser kochen und nähen zu lassen als die Hausfrau?). Aber nun erst der dritte: da erscheint die Hausfrau, inzwischen frisch renoviert mit grüner Locke und nachgezogenen Lippen wieder. Also, so leicht gönnt man ihr den Sieg, obwohl man fest auf dem Boden christlicher Familienordnung steht, denn doch wieder nicht... Und das arme Nixchen muß verschwinden – keiner weiß, wohin und ob sie überhaupt eine Nixe ist und nicht eine Geisteskranke aus der Anstalt vom anderen Ufer des Teichs... Nur der Autor wußte es. Aber der Regisseur verschloß ihm den Mund und strich die Rolle des Wassermanns, der die Nixe in sein Reich zurückholt.

Lieber deutscher Autor, den wir ja gut behandeln wollen, es war doch alles sehr schwach. Das muß man schon sagen. Man konnte es übrigens auch an der Hauptdarstellerin, Gisela Peltzer, der Nixe, merken. Mit ihrem im guten Sinne routinierten Theaterinstinkt hatte sie wohl bald heraus, daß diese Rolle zu dünn war. Deshalb wohl übertrieb sie den Nixencharme, und es wurde ein gekünstelter Theatercharme daraus. p. h.