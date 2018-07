Für das Geschäftsjahr 1952 werden die Aktionäre der industriellen Aktiengesellschaften Westdeutschlands wesentlich stärker an dem Ertrag der Unternehmen beteiligt sein als in den voraufgegangenen Jahren. Fast jede dritte Gesellschaft hat eine Dividendenbesserung vorgenommen. Dabei dürfte die allgemein günstge Konjunktur zwar eine erhebliche Rolle spielen, aber der Umschwung gegenüber dem bisher vernachlässigten Aktionär hat wesentlich tiefere Gründe. Die Ertragsgestaltung der Industrie hätte in den meisten Industriezweigen bereits seit Jahren die Ausschüttung einer Dividende gestattet Aber nach der Währungsreform mußten zunächst Kapitalien gebildet werden. Dabei mußte der Aktionär zurücktreten. Auch hat man dem Aufbau der sozialen Betriebsleistungen in weiten Teilen der Industrie einen Vorrang gegeben. Ein übriges taten die hohen Steuersätze.

Der ausgeschüttete Gewinn wird jetzt in angemessenen Grenzen steuerlich begünstigt. Da außerdem die Zeiten der starken Eigenkapitalbildung als Folge des sich verschärfenden Wettbewerbs vorbei sind, müssen die Gesellschaften sich für ihre Ausbaupläne neues Kapital auf dem Kapitalmarkt beschaffen. Man kann aber nur an den Kapitalmarkt herangehen, wenn der Kapitalgeber eine angemessene Dividende erhält. Deshalb sehen sich, die Verwaltungen doch allmählich veranlaßt, nun verstärkt an die Aktionäre zu denken.

Wenngleich auch das Ausmaß der Dividendenbesserungen überwiegend nicht durch die konjunkturelle Entwicklung bestimmt wird, so ist in einzelnen Wirtschaftszweigen doch die Ertragsgestaltung bestimmend gewesen. Die Brauereien z. B., die in erheblichem Umfange an den Dividendenbesserungen beteiligt sind, mußten tatsächlich erst durch steigende Umsätze und Rationalisierungsmaßnahmen zu Betriebsgewinnen kommen, ehe sie Dividenden ausschütten konnten. Andererseits zeigen die Ausschüttungen für 1952 auch, daß der Aktionär ein echtes Konjunkturrisiko zu tragen hat. So in der Textilindustrie, die bisher hinsichtlich der Dividenden immer an der Spitze lag, aber für 1952 einen kräftigen Rückschlag hinnehmen mußte.

Von 647 Aktiengesellschaften der westdeutschen Industrie (mit Ausnahme der Versorgungsindustrie) liegen bisher vergleichbare Dividendenerklärungen für das Geschäftsjahr 1952 bzw. 1951/52 vor. Davon haben 74 Gesellschaften – 12 v. H. ihre Dividendenzahlung wieder aufgenommen und 128 Gesellschaften = 20 v. H. haben den Dividendensatz überwiegend um 2 bis 3 v. H. erhöht. Die Aufhebung des Dividendenstopps wirkt sich darin aus, daß 34 (im Vorjahr 6) Gesellschaften eine 7°/oige und 29 (2) Gesellschaften eine 8%ige Dividende ausschütten. Etwa 40 v. H. der Gesellschaften bleiben noch dividendenlos. Das Schwergewicht der Dividendenzahlungen liegt nach wie vor bei 4 bis 6 v. H.

Gegenüber den Dividendenbesserungen treten die 16 Dividendeneinstellungen sowie die 21 Dividendenermäßigungen im Gesamtbild zwar stark zurück; da diese Dividendenverschlechterungen jedoch überwiegend auf wenige Wirtschaftszweige entfallen, haben sie dort ein erheblich größeres Gewicht, Diese Dividendenermäßigungen beweisen, daß die wirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten wieder stärker zum Durchbruch kommen. Dies gilt um so mehr, als das Schwergewicht dieser Dividendenverschlechterungen bei der Textilindustrie liegt, die lange Jahre besonders kräftig von der Sonne einer fast störungsfreien Konjunktur beschienen wurde, aber inzwischen heftige Schauer über sich ergehen lassen mußte. Die kräftigen Reservepolster gaben ihr allerdings genügend Widerstandskraft, so daß der Schaden – von einzelnen Ausnahmen abgesehen – schließlich verdaut werden konnte, zumal inzwischen auch hier wieder die Lage gebessert ist.

An den Dividendenbesserungen sind vor allen Dingen die Kapitalgüterindustrien beteiligt, so vor allen Dingen die Bauindustrie sowie die eisen- und metallverarbeitenden Industrien einschl. dem Maschinen- und Fahrzeugbau. Der Bergbau und die eisenschaffende Industrie zeigt ebenfalls kräftige Besserungen, besonders wenn man die Dividendenerklärungen der im Zuge der Entflechtung neu geschaffenen Unternehmen berücksichtigt. Die Erstdividende dieser Gesellschaften beträgt meistens 4 v. H., hält sich also im Vergleich zu den Dividendensätzen anderer Gesellschaften in verhältnismäßig engem Rahmen. Die Chemische Industrie bleibt hinter der kräftigen Aufwärtsentwicklung zurück. Lediglich die Gummiindustrie zeigt Dividendenbesserungen auf breiter Grundlage. Außerdem erscheint die Kunstfaser- und die Düngemittelindustrie mit mehreren Besserungen. Soweit Nachfolgefirmen der IG Farben AG bisher Dividenden ausschütten, beschränkt man sich auch hier auf 4 v. H.

Von den Verbrauchsgüterindustrien sind nur die Papier- und die Porzellanindustrie mit überwiegenden Besserungen vertreten, während die Entwicklung in der Glasindustrie sowie in der Leder- und Schuhindustrie unterschiedlich ist, wobei Veränderungen sich allerdings in engstem Rahmen halten. Auch die Ernährungsindustrie zeigt – abgesehen von den Brauereien – insgesamt wenig Änderungen. Hier halten sich Besserungen und Verschlechterungen ungefähr die Waage. Be