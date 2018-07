Inhalt Seite 1 — Strahlen gegen kranke Zellen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von W. Renner

Es gibt wohl kein Fach der ärztlichen Wissenschaft, das eine solche Fülle aktueller Themen in sich birgt wie die Röntgenologie, kein Fach, das wie dieses allen Gebieten der Medizin und allen Fachrichtungen unentbehrlich geworden ist. Zur gleichen Zeit, da sich die medizinischen Forscher auf metaphysische und psychologische Hintergründe besinnen, erlebt diese nüchterne technisch-physikalische Röntgenologie einen ungeheuren Aufschwung. Diese Gewißheit nahm man von der 35. Tagung der Deutschen Röntgengesellschaft mit nach Hause, die soeben in Stuttgart stattfand.

Über die Elektronenschleuder wurde schon gelegentlich außerhalb der medizinischen Fachpresse geschrieben. Wenige Menschen aber wissen, daß die modernen Tendenzen immer mehr dahin zielen, bei der Krebsbekämpfung nicht die Elektronenstrahlen, sondern die ultraharten Röntgenstrahlen zu verwenden, die sich mit diesem Instrument erzeugen lassen. Wenige wissen auch, daß in Deutschland erst seit kurzer Zeit zwei Elektronenschleuder für medizinischen Gebrauch verwendet werden. Wenn man Zahlen anführt, imponiert es sehr, daß man mit Hilfe dieser Instrumente Röntgenstrahlungen erreichen kann, die einer Erzeugungsspannung von 15 bis über 30 Mill. Volt entsprechen, während die bisher bei der Krebsbehandlung üblichen Röntgenstrahlen „nur“ Spannungen von etwa 200 000 Volt entsprachen. Die Durchdringungskraft war natürlich weitaus geringer.

Eine der wichtigsten Eigenschaften der Röntgenstrahlen ist ihre Fähigkeit, feste Körper zu durchdringen. Daß dichtere Stoffe, etwa Knochen, mehr Strahlen absorbieren als Weichteile, ermöglicht die Erzeugung von Röntgenbildern. Aber auch in der Strahlenbehandlung spielt die Durchdringungskraft eine große Rolle. Röntgenstrahlen mit kurzen Wellenlängen, wie sie bei hohen Spannungen entstehen, dringen tiefer ein als die mit langen Wellenlängen. Warum ist das so wichtig, daß jetzt überall in der Welt viele Millionen dafür ausgegeben werden, um noch durchdringendere Röntgenstrahlen zu erzeugen?

Die Wirkung der radioaktiven und der Röntgenstrahlen bei der Krebsvernichtung beruht auf der heute noch nicht ganz erklärbaren Tatsache, daß die meisten bösartigen Geschwülste viel stärker durch die Strahlen geschädigt werden, als die gesunden Körperzellen der Umgebung. Man darf daher nicht zu intensiv bestrahlen. Sonst entsteht eine zu schwere Schädigung der gesunden Umgebung des Krebses, und der Körper kann die Stelle, die vorher der Krebs einnahm, nicht mehr vernarben und abheilen. Da die verschiedenen Krebse nun verschieden strahlenempfindlich sind und auch die Zellen der Umgebung, sei es Knorpel, sei es Muskulatur oder Knochen, eine ganz verschiedene Widerstandsfähigkeit haben, gehört viel Kunst und Wissen dazu, bösartige Geschwülste richtig zu bestrahlen.

Die Bestrahlungsmöglichkeit tief im Körper liegender Geschwülste war oft durch die Empfindlichkeit der Haut begrenzt. Wenn die Strahlenmenge an der Haut dreimal so groß ist wie in zehn Zentimeter Tiefe, ist es leicht verständlich, daß nicht immer genügend Strahlen einen Krebs an der Lungenwurzel erreichen. Die moderne Bewegungsbestrahlung hat hier schon einen Ausweg geschaffen. Aber die ultraharten Strahlen des Betatrons (Elektronenschleuder) verabfolgen in der Tiefe höhere Strahlendosen als auf der Haut. Die große Frage, die sich nun ergab, war, ob diese Strahlen auch die Geschwulstzellen stärker schädigen als die gesunde Umgebung. Auf der Stuttgarter Tagung wurde über eine große Anzahl von Tierversuchen und auch über einige Krebsbestrahlungen beim Menschen berichtet. Die Ergebnisse der Klinik, die Professor Schinz aus Zürich vortrug, erlauben noch nicht von einer sicheren Überlegenheit gegenüber den früheren Methoden zu reden. Man ist eben noch am Anfang, doch sowohl die physikalischen Überlegungen als auch die biologischen Experimente lassen hier noch vieles erwarten. Wenn bisher schon, wie die Statistik eines großen Hamburger Krankenhauses zeigt, über 60 v. H. aller geheilten Krebsfälle ihre Heilung alleiniger Bestrahlung verdanken, dann beweist diese Zahl, welche Fortschritte in der Krebsbekämpfung von der Weiterentwicklung der Strahlenheilkunde zu erwarten sind.

Der schwedische Nobelpreisträger v. Hevesy sprach in Stuttgart über die chemischen Vorgänge, die sich bei Röntgenbestrahlungen an der Zelle und im Organismus abspielen. Er benutzte radioaktive Elemente, die er in chemische Verbindungen einbaute. Deren Weg wurde im Körper verfolgt, einmal mit, einmal ohne Bestrahlung. Diese Methode erlaubt es, allerfeinste Veränderungen gut zu registrieren. Er stellte fest, daß Röntgenbestrahlungen und nicht-röntgenbestrahlte Krebsgeschwülste in mancher Hinsicht entgegengesetzte chemische Veränderungen im Körper auslösen. Ob man auf dem Boden dieser Erkenntnisse einmal verstehen wird, welche Stoffwechselvorgänge in der Krebszelle es eigentlich sind, die ihre Bösartigkeit ausmachen? Man ist jedenfalls einen ganz erheblichen Schritt vorangekommen.