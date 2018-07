Vor dem Wiesbadener Landgericht ging vor kurzem ein Prozeß zu Ende, der ein Licht auf die absonderlichen Aktivitäten eines Verfassungsschutzamtes wirft. Wir drucken hier, teils wörtlich, teils zusammengefaßt, Stellen aus der Gerichtsverhandlung und aus dem Urteil ab.

I.

Beginn der Verhandlung: Der Angeklagte, Dr. Horst Krüger, 38 Jahre alt, bis zum 13. Januar 1953 als Angestellter im hessischen Landesamt für Verfassungsschutz tätig, erklärt auf die Anklage, den Jugendlichen M. im Sinne des § 175a StGB verführt zu haben, er sei vom Verfassungsschutzamt beauftragt gewesen, sich bis Dezember 1952 in homosexuellen Kreisen zu bewegen, um dort ein Agentennetz aufzuziehen. Der sechzehnjährige Schüler M. wurde auf das V-Mann-Blatt gesetzt, das Krüger führte. Die V-Mann-Akte lief unter „Chefsache, streng geheim“.

Dr. Krüger schildert sodann seine Beziehungen zu M. in epischer Breite. Er erwähnt auch einen Brief, den er an Schmidt, den früheren Leiter des hessischen Amtes für Verfassungsschutz richtete. „Dieser Brief wurde vom Tisch meiner Sekretärin weg gestohlen.“ Krüger war später mit Krach aus dem Amt geflogen. In der Verhandlung sagte er: „Beim Verfassungsschutz war mir ja Straffreiheit zugesichert für die Betätigung auf homosexuellem Gebiet.“ – Krüger war nach § 175 im Jahre 1938 vorbestraft.

II.

Dritter Verhandlungstag. Das Gericht verkündigt den Beschluß, den früheren Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, Oberregierungsrat a. D. Paul Schmidt, in dem für seinen Wohnort Bad Wiessee zuständigen Amtsgericht zu vernehmen und zu diesem Zweck doch nochmals in die Beweisaufnahme einzutreten.

Der Staatsanwalt hatte schon am ersten Verhandlungstag den Ausschluß der Öffentlichkeit beantragt mit der Begründung, daß in dem Prozeß Fragen der Organisation und Arbeitsweise des Verfassungsschutzamtes erörtert werden sollten.