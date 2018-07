Die deutschen Banken haben nach dem Zusammenbruch lange von ihrem good will gelebt. Das war möglich, solange ihre Rechtslage nicht geklärt war. Nach der Bildung der Großbankbezirke mußten sie jedoch danach streben, ihren Einlegern gegenüber als gesunde und klar durchschaubare Institute dazustehen. Hierfür genügen die Publizitätsverpflichtungen, so wie sie in Handelsgesetzbuch vorgeschrieben sind, nicht. Ein Jahresabschluß, der erst Monate nach seinem Stichtag der Öffentlichkeit vorgelegt wird, gibt zwar viele Einblicke in die innere finanzielle Struktur eines Unternehmens, er läßt aber nicht immer rechtzeitig aufkommende Gefahren erkennen. Die Großbanken haben sich deshalb recht bald nach ihrer Gründung dazu entschlossen, wieder regelmäßig wie in der Vorkriegszeit alle zwei Monate Zwischenbilanzen zu veröffentlichen. Deren Wert liegt vor allem darin, daß sie beim Erscheinen aktuell sind; sie ermöglichen damit eine Kontrolle der Öffentlichkeit über alle Änderungen in der inneren finanziellen Struktur der großen Kreditinstitute, die wirksamer ist als jede Bankenaufsicht.

Auf die Dauer wird so das Vertrauen des Publikums in Bankeinlagen am besten gewährleistet. Das gilt nicht nur gegenüber dem Inlande, sondern vielleicht in einem noch größerer Maße gegenüber der Bankenwelt unserer Außenhandelspartner. Vor wenigen Wochen ist das deutsche Kreditabkommen von 1953 in Kraft getreten. Damit hat Deutschland wieder die Möglichkeit erlangt. Auslandskredite für die Finanzierung von Warengeschäften in Anspruch zu nehmen. Zwischen den deutschen Großbanken und ihren korrespondierenden Kreditinstituten im Ausland erfolgt wieder ein inniges Zusammenarbeiten, wobei zeitweise erhebliche Verpflichtungen eingegangen werden. Was aber vermag hier eine Bank besseres an Sicherheiten zu bieten als ein ständiges Offenlegen der Bücher, so wie dies jetzt durch die Zweimonatsbilanzen erfolgt. Auch die großen Finanzzeitungen des Auslandes besprechen diese Zwischenbilanzen regelmäßig. Damit sind die deutschen Großbanken wieder automatisch in die Reihe der Institute von Weltgeltung eingerückt.

Bis jetzt haben die deutschen Großbanken zweimal solche Zwischenbilanzen – veröffentlicht. Sie ermöglichen einen Vergleich der Bilanzzahlen der einzelnen Institute mit der Geschäftsbankenstatistik der BdL. Es lassen sich dadurch die individuellen Eigenarten der einzelnen Institute herausarbeiten. Bis jedoch alle Möglichkeiten voll ausgeschöpft sind, die diese regelmäßigen Veröffentlichungen bieten, wird noch einige Zeit vergehen. Es müssen sich nicht nur alle, die die Zweimonatsbilanzen kritisch auszuwerten haben, in dieses Gebiet einarbeiten, sondern es bedarf vor allem einer größeren Reihe von Zwischenabschlüssen, um strukturelle Änderungen rechtzeitig erkennen zu können. Erst wenn Zahlenreihen vorliegen, wird man das ständige Atmen der Banken, d. h. das regelmäßige Auf und Ab im Wirtschaftsablauf der Kreditinstitute, erkennen können. Dies aber sind dann Aufschlüsse, die nicht nur alle die interessieren, die ihr Geld einem Kreditinstitut anvertrauen, sondern es werden damit auch allgemeine wirtschaftliche Aspekte geschaffen. Die Zwischenbilanzen der Großbanken stellen dann Konjunkturbarometer von größter Feinheit und bester Aktualität dar.

Mit ihrer Veröffentlichung haben die Großbanken auf dem Weg zur Normalisierung unserer westdeutschen wirtschaftlichen Verhältnisse erneut ein gutes Stück zurückgelegt. -eb