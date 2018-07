Als zu erkennen war, daß die Regierungserklärung präzise Angaben über die „Große Steuerreform“ und die Neuordnung des Kapitalmarktes nicht enthalten würde und in dieser Hinsicht keine Überraschungen zu erwarten waren, versuchte der Berufshandel Gewinne mitzunehmen. Außerdem schritt ein Teil des spekulierenden Publikums zu Positionslösungen. Die hieraus resultierenden Abgaben drückten in der Wochenmitte auf die Kurse und führten namentlich in den Hauptwerten zu mehrprozentigen Verlusten. Wenn diese Tendenz dennoch keine tiefergehenden Spuren hinterließ, dann lag es an den Auslandsorders, die auf lange Sicht erteilt wurden und daher ein stabilisierendes Element im täglichen Börsenhandel bilden. Aber auch die deutschen Käufer neideten sich schnell wieder zum Wort, nachdem sie sich klargemacht hatten, daß es nicht Aufgabe einer Regierungserklärung sein kann, sich auf Einzelheiten der künftigen Wirtschafts- und Finanzpolitik festzulegen. „Allerdings kann es niemals hingenommen werden“, so stellt die Hamburger Kreditbank (früher Dresdner Bank) in ihrem Wochenbericht fest, „daß nichts für die Aktie geschieht!“ Das Institut macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, daß es angesichts der Bemühungen New Yorker Bankkreise, deutsche Aktien an den amerikanischen Börsen einzuführen, schlecht passen würde, wenn sich ausgerechnet unsere eigenen Bundesgremien der Notwendigkeit verschließen würden, endlich die Aktie von den Fesseln zu befreien, die ihr im Laufe Von Jahrzehnten angelegt worden sind Man sollte meinen, daß sich dieser Argumentation auch der Bundesfinanzminister auf die Dauer nicht verschließen kann.

Im Vordergrund des Geschäfts stand in der abgelaufenen Börsenwoche wieder der Montanmarkt, der durch eine Reihe von Hauptversammlungen, auf denen überwiegend günstiges berichtet wurde, seine Anregungen erfuhr. Trotz der vorübergehenden Schwächeperioden können die Montanpapiere teilweise recht erhebliche Gewinne buchen. An der Spitze liegen Klöckner mit 17 Punkten. Nach der HV sieht man die Verhältnisse in diesem Konzern sehr viel klarer, hinzu kommt, daß bei Klöckner-Humboldt-Deutz für 1953 eine namhafte Dividende angekündigt wurde. Die Klöckner-Hunboldt-Deutz-Aktien stiegen bis auf etwa 120 v. H. Der DM-Kurs der Klöckner-Muttergesellschaft liegt jetzt bei etwa 90 v. H. Harpener Bergbau gewannen 7 1/2 Punkte. Hier weist man auf die hoffnungsfrohen Aussichten hin, die in den Zulassungsprospekten der neuen Aktien der Harpener Bergbau und der Essener Steinkohlenbergwerke zum Ausdruck gebracht werden. – Bei Rheinstahl hört man, daß die Umstellungsrelation nicht unbedeutend durch Steuerfragen beeinflußt werden kann, die im Hinblick auf die großen Beteiligungen noch gelöst, werden müssen. Kursverluste erlitten Ver. Stahl und Gutehoffnungshütte. Im Vergleich zu den anderen Montangesellschaften werden die Aktien des Stahlvereins am niedrigsten bewertet, obgleich die Nachfolgegesellschaften dieser Grupe keineswegs schlechter zu beurteilen sind als die dir anderen Montannachfolger. Als Nachteil wird offenbar die sich kompliziert gestaltende. Umtauschaktion angesehen. Nicht nur wegen der großen Zahl der Nachfolgegesellschaften überhaupt (es sind neunzehn), sondern vor allem auch wegen der vielen Formalitäten, die in diesem Fall auf alliierte Anweisung zu beachten sind. – Von den Kohlepapieren neu eingeführt wurden in Düsseldorf Diergardt-Mewissen, deren erste Notiz über 81 v. H. lautete.

Die IG-Nachfolger machten nur noch einen kleinen Sprung nach oben; sie scheinen sich auf der jetzt erreichten Linie einzuspielen. Das läßt den Schluß zu, daß die im November oder Dezember zu erwartenden amtlichen Einführungskurse ungefähr den heutigen Kursen entsprechen werden. Die Aktien der Casella Farbwerke liegen mit etwa 15 Punkten über den anderen IG-Nachfolgern. Der Grund für diese Sonderstellung dürfte in erster Linie in dem Materialmangel zu suchen sein, der bei diesem Papier herrscht. Die übrigen chemischen Werte tendierten uneinheitlich. Schering wies die stärksten Schwankungen auf. Hageda gewann 2 1/2 Punkte, nachdem bekannt wurde, daß mit 5 v. H. Dividende für 1952 gerechnet werden kann. Dagegen büßte Scheidemandel 3 Punkte ein. – Mit Aufmerksamkeit verfolgt man an der Hanseatischen Wertpapierbörse die Entwicklung der Werftaktien, deren anhaltende Aufwärtsbewegung mit der nach wie vor guten Beschäftigungslage dieser Betriebe in Zusammenhang gebracht wird Man verweist auf Berichte, nach denen der deutsche Schiffbau nach Großbritannien an zweiter Stelle in der Welt steht Das Vertrauen, das man den Werften entgegenbringt, ist um so beachtlicher, als sich gerade auf diesem Gebiet in jüngster Zeit einige vielbeachtete Insolvenzen ereignet haben, die allerdings mehr die Klein- und Mittelbetriebe betrafen und daher nicht verallgemeinert werden können.

Die Börse in Hannover meldete gleichbleibendes Interesse für Zementwerte, von denen Hemmoor Cement wiederum 2 1/2 Punkte gewinnen konnten. Auch Brauereien kamen erneut zum Zuge. Lebhafte Umsätze verzeichneten vor allem die Großbanken, die sich abermals befestigten. Der Gewinn ging zum Teil auch auf das Konto der Restquoten, die sich bei allen drei Instituten nunmehr der l0-v.-H.-Grenze nähern. Reichsbank-Anteile (NGS) wurden an allen Plätzen in üblichen Rahmen gehandelt. Dabei zogen sie von 72 auf 75 v. H. an.

Die wichtigste Nachricht für den Rentenmarkt war die amtliche Bestätigung des Bundeswirtschaftsministeriums, daß für den Fall einer künftigen Änderung bisherigen Bestimmungen des Kapitalmarktförderungsgesetzes nicht daran gedacht ist, die Steuerbefreiungen oder Steuervergünstigungen der Zinserträge bereits abgesetzter festverzinslicher Papiere zu beseitigen. Nach dieser Klarstellung belebte sich die Nachfrage für öffentliche Anleihen, die sich bruchteilig befestigten. RM-Hypothekenpfandbriefe gaben dagegen in einigen Emissionen leicht nach. -n d t.