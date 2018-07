DIE ZEIT

Von Walter Toman

Ich hatte’schon immer eine Vorliebe für Löwen gehabt. Als ich klein war, ging ich die letzten Schritte vor unserem Haus rascher und warf das Tor schnell hinter mir zu, daß es krachte. Dann lauschte ich, ob nicht der Löwe schon da sei, der hinter mir her war. Ich wußte natürlich, daß keiner hinter mir her war, aber wenn einer hinter mir her gewesen wäre, dann wäre ich jetzt gerettet, Wenn ich im Paternoster fuhr, wußte ich, von wann an der Löwe mich nicht mehr erwischen konnte. Und wenn ich in der Eisenbahn aus der Station rollte, rechnete ich aus, wann ein Löwe uns nicht mehr einholen würde.

Viele solche Erfahrungen verbanden mich. mit dem Löwen, und es wird nicht wundernehmen, daß ich zu der Vorstellung des Zirkus Haberland ging, der seit einigen Tagen in der Stadt war, und dessen Plakate in bunten Farben ankündigten, daß ein Mann mit dem Kopf im Rachen des Löwen Sultan eine Zigarette rauchen werde.

Da nur diese Nummer auf dem Plakat angekündigt war, erwartete ich nicht viel von dem übrigen Programm, und es war auch nicht viel. Aber schließlich kam der Löwe, ein schöner, großer Löwe, und hinter ihm der Dompteur mit Frack und Zylinder, der sich im Gehen die weißen Handschuhe anzog.

Der Mann neben mir begann jetzt zu reden. Nun komme der große Akt, sagte er, Er habe bisher keine Vorstellung versäumt, und es sei jedesmal großartiger geworden. Mit leuchtenden Augen folgte er dabei dem Einzug der beiden in die Arena, und sprach eigentlich nicht zu mir, sondern zu sich selbst. Trotzdem fragte ich ihn, inwiefern es immer großartiger geworden sei, und er sagten „Der Mann reizt den Löwen. Während er seinen Kopf im Rachen des Tieres hat und seine Zigarette raucht, traktiert er ihn mit der freien Hand. Zuerst hat er ihn nur gekratzt und an der Mähne gezogen. Das nächste Mal stach er ihn mit dem Spazierstock in den Bauch und zupfte ihn leicht an den Barthaaren. Sie werden sehen, wie sich da alles spannt in dem Löwen, wie er das überhaupt nicht mag, wie er tief in der Lunge grollt, es klingt wie die tiefste Taste eines Klaviers, und doch bleibt sein Maul starr geöffnet um den Kopf seines Herrn. Das nächste Mal hat der Mann dem Löwen sogar ein Barthaar ausgerissen, und da hat es in den Mundwinkeln des Löwen gezuckt, daß es eine Freude war. Aber das Maul hielt er offen. Und gestern geschah etwas Großartiges. O, sie fangen an, sie fangen an...“

Der Mann in der Arena hatte den Löwen auf einem Sockel postiert und gab ihm irgendeinen Befehl, worauf der Löwe das Maul aufsperrte. Der Dompteur nahm feinen Zylinderhut ab und steckte seinen Kopf hinein und die Zigarette an. Dann begann er den Löwen zu reizen, indem er ihn an den Barthaaren zupfte und mit dem Stock in den Bauch stach. Sultan grollte wirklich gedämpft. Dann riß der Mann dem Löwen ein Barthaar aus, und ich merkte nun selbst, was mein Nebenmann mir erzählt hatte. Ich merkte, wie es in den Mundwinkeln des Löwen zuckte, daß es eine Freude war. Dann nahm der Löwenbändiger die Zigarette aus dem Mund und versengte dem Löwen mit der Glut ein Barthaar, „Herrlich, das ist es“, schrie mein Nebenmann und stieß mich mit dem Ellenbogen in die Seite. Ich fand es zwar auch herrlich, denn es war sicherlich eine Rarität, daß der Mann dem Löwen ein Barthaar versengte, noch dazu, wo er ihm vorher ein anderes Barthaar schon ausgezupft hatte; die Zahl der Barthaare ist ja bei einem Löwen beschränkt und sie wachsen nicht allzu rasch nach, ich fand das alles auch herrlich, aber irgendwie tat mir der Löwe doch leid. Der Löwe geriet übrigens darüber in noch größere Aufregung als bisher, er hob eine Pranke und schlug damit mehrere Male durch die Luft. Und bei alledem hielt der Mann immer den Kopf in Sultans Rachen.