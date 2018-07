Die rheinische Braunkohlengruppe hat bereits acht Monate nach Bekanntgabe ihrer DMEB und der Abschlüsse bis 1950 ihren oHVs die Bilanzen für 1951 und 1952 vorlegen können. Diese Bilanzen der Rheinische AG für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation. Köln, der Braunkohlen- und Briketwerke-Roddergrube AG, Brühl, und der Braunkohlen-Industrie AG „Zukunft“, Weisweiler, zeigen einerseits die fortschreitende Rationalisierung, die starke Investitionstätigkeit, den Leistungsanstieg der Anlagen und Belegschaften, aber sie lassen auch erkennen, daß die Forderung der Braunkohlenwerke an die Hohe Behörde, die Kohlenpreise endlichfreizugeben, mehr als berechtigt sind. Vor allem wirkt sich für Rheinbraun mit der größten Brikettproduktion der Bundesrepublik der gespaltene Preis für Industrie und Hausbrand empfindlich aus.

In den allgemeinen Ausführungen von Rheinbraun wird deutlich zum Ausdruck gebracht, daß man sich selbstverständlich nicht gegen den aus sozialpolitischen Gründen niedrig gehaltenen Hausbrandpreis für Briketts wenden wolle. Man müsse aber zum Ausdruck bringen, daß eine solche sozialpolitische Maßnahme nicht eine Angelegenheit ist, die ausschließlich zu Lasten des Briketterzeugers gehen könne.

Diese Auffassung ist richtig. Es ist eine Angelegenheit des Gesetzgebers, sich in naher Zukunft Gedanken darüber zu machen, wie er diese „Sondersteuer“ auf Briketts, d. h. auf den Brikettproduzenten, gerecht aufsplittern kann.

Der rheinische Braunkohlenbergbau förderte 1952 (1951) 71,39 (69,20) Mill. t Rohkohlen, erzeugte 14,89 (14,35) Mill. t Briketts, 2142 (1846) Mill. kWh Kraftstrom neben weiteren 2 (1.3) Mrd. kWh Strom der Anlage Fortuna. Nach dem Bericht von Rheinbraun war es möglich, die Finanzierung umfangreicher Investitionen aus eigenen und Fremd-Mitteln sicherzustellen. Insgesamt kamen für den Bergbau 59,27 und für die Energiewirtschaft 70 Mill. DM Gegenmittel, Baukredite und Investitionshilfsmittel zur Verwendung. An Abschreibungen wurden bei Rheinbraun, neben 25 (18) Mill. DM normalen, 38 (0,78) Mill. DM Sonder-Abschreibungen gemäß §§ 36 und 7a ff eingesetzt, mithin zusammen 63,1 (19,6) Mill. DM.

Die Ertragsrechnungen der Braunkohlengruppe zeigen bei Rheinbraun einen Reingewinn von 4,15 in 1951 und 4,15 in 1952, insgesamt 8,3 Mill. DM, woraus je 7,2 v. H. Dividende auf 57,777 Mill. DM dividendenberechtigtes AK (Gesamt-AK 120 Mill. DM, davon im Besitz der Roddergrube 60,35 Mill.) ausgeschüttet werden. Die Roddergrube weist 3,6 (2,88) Mill. DM Reingewinn aus, woraus für 1951 an Dividende 4 und für das Vorjahr 5 v. H. auf 72 Mill. DM AK gewährt werden. „Zukunft“, das seine Rohbraunkohlenförderung von 5 Mill. t in 1949 auf 6,66 Mill. t in 1952 steigern konnte bringt 0,378 (0,524) Mill DM Gewinn zum Ausweis und verteilt neben der Vorzugsdiyidende auf 15 Mill. AK 4 v. H. für 1952. Es sei noch erwähnt, daß die Jahresabschlüsse der Braunkohlengruppe eine gute Publizität erkennen lassen und einen wertvollen Überblick über die Lage der rheinischen Braunkohle geben.

Der AR-Vorsitzer der drei Gesellschaften, Dr. Franz Hellberg, äußerte sich über die Gegenwartslage und Zukunftsentwicklung der Unternehmen sehr positiv. Er machte ferner die bemerkenswerte Mitteilung, daß zwischen der Braunkohlengruppe und der Ruhrgas AG in Essen Vereinbarungen über die Erzeugung von Ferngas aus Braunkohle ausgearbeitet würden, wobei künftig Braunkohlengas als Stadtgas geliefert und über das Ferngasnetz verteilt werde? soll. rlt.