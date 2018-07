In diesen Wochen beginnen im Bundesgebiet die ersten Rundholzverkäufe aus neuem Einschlag. Auf welchem Niveau werden sich die Preise einspielen, wenn in den Monaten Januar bis März 1954 die Hauptmengen dieser Saison placiert werden? Wird sich die Tendenz des Vorjahres fortsetzen und nochmals ein Absinken um 40 bis 50 v. H. der Meßziffern bringen? Der Waldbesitz hofft, daß die unterste Grenze erreicht sei; die Sägeindustrie aber klagt noch immer über die unerträgliche Relation zwischen Rand- und Schnittholzpreisen. Können wir überhaupt nochmals zu einer „erträglichen Relation“ gelangen, wie sie vor dem Kriege selbstverständlich war?

Niemand wird eine eindeutige Antwort auf. diese Frage geben können, da die preisbildenden Faktorentoren wohl nach ihrer statistischen Größe, nicht aber nach ihrem spezifischen Gewicht bekannt sind. Zunächst die Daten. Die Rohholzmengen, die der Waldbesitz zum Verkauf stellt, sind von rund 30 Mill. fm 1951 auf 20 Mill. 1953 gefallen und werden sich auf lange Jahre hinaus auf diesem Stande halten. Der Raubbau, der in den Nachkriegsjahren unter dem Druck und zugunsten der Besatzungsmächte erfolgt ist (Einschlag 1947: 50 Mill. fm), zwingt unsere Forstwirtschaft dazu, den jährlichen Einschlag nun auf der Höhe des jährlichen Zuwachses zu halten. Das sind diese 20 Mill. im

Die westdeutsche Sägeindustrie muß ihre Kapazität zu etwa 65 v. H. ausnutzen, um rentabel arbeiten zu können. Diese Ziffer stellt einen gewogenen Mittelwert zwischen den verschiedenen Betriebsformen dar, die eine Schwankungsbreite von 25 bis 80 v. H. aufweisen. Die Menge sägefähigen Rundholzes, die aus den 20 Mill. fm Gesamteinschlag anfällt, reicht nur zu einer 45prozentigen Ausnutzung der Sägekapazität. Es fehlen danach dieser Industrie, etwa 6 Mill. fm Rundholz. Nennenswerte Einfuhren von Rundholz sind, von Exoten für die Fumier- und Sperrholzindustrie abgesehen, nicht zu erwarten, weil die Holzexportländer im Interesse der Vollbeschäftigung ihrer eigenen Sägereien nur Schnittholz ausführen. Daraus ergäbe sich für die Entwicklung des Rundholzmarktes die Prognose: steigende Tendenz.

Die preisbildenden Faktoren waren aber in dem an 30. September abgelaufenen Forstwirtschaftsjahr die gleichen, und doch sind die Rundholzpreise von Monat zu Monat gefallen! Der Preisdruck kam vom Schnittholzzmarkt her, der, hauptsächlich unter der Wirkung österreichischer Lieferungen, nachgebende Tendenz zeigte. Diesem Druck mußten sich die Rundholzpreise mehr und mehr anpassen: denn für den Schnittholz markt spielt die Versorgungslücke, die für die Sägeindustrie auf dem Rundholzmarkt besteht, nicht die geringste Rolle. Die Liberalisierung der Schnittholzeinfuhr gestattet die Deckung unseres Bedarfs zu Weltmarktpreisen.

Die Säger können also auf dem Rundholzmarkt nicht nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit auftreten. Sie können sich beim Einkauf nicht mehr von dem traditionellen Grundsatz leiten lassen, daß sich die Schnittholzpreise nach den Rundholzpreisen richten werden; sie müssen nun versuchen, ihre Betriebe so zu rationalisieren, daß sie bei 45prozentiger Ausnutzung rentabel arbeiten können. Eine schwierige technischorganisatorische Aufgabe: denn normalerweise bedeutet Rationalisierung verbilligte Herstellung eines Erzeugnisses bei gleichbleibender oder steigender Produktion. Nun aber gilt es, die Herstellungskosten bei fallender Produktion zu verbilligen. Die Lösung dieser Aufgabe wäre unmöglich, wenn das Verhältnis des fixen zum umlaufenden Kapital in der Sägeindustrie nicht so ausnahmsweise günstig wäre. Einige bedeutende Werke haben diese Aufgabe bereits gelöst: andere werden sie ebenfalls lösen können –, überall wird es wohl nicht gelingen.

Der Rohstoff Holz unterlag seit 1935 einer Reihe einschneidender Bewirtschaftungsmaßnahmen. Erst im Mai 1952 sind die letzten Preisbindungen gefallen. Was Wunder, wenn der freie Holzmarkt nicht gleich bei den ersten Gehversuchen Tritt fassen konnte! Unter den vielen noch bestehenden Unsicherheitsfaktoren seien zwei hervorgehoben, deren Einfluß auf die künftige Marktentwicklung noch gar nicht abgeschätzt werden kann: Die Fiktion vom Holzmangel– und die Tatsache der Holzverdrängung.Unter dem Eindruck des Raubbaus der Nachkriegszeit und der einfuhrhemmenden Devisenlage wurden Holzspargesetze propagiert und die These von der Holznot in alle Köpfe eingehämmert. Der Bergbau, die Bundesbahn, die Bauwirtschaft und die Möbelindustrie haben sich deshalb nach anderen Werkstoffen umgesehen So hat die Verwendung von Stahlstempeln, Betonschwellen, Baustählen und Kunststoffen eine weitgehendere Verbreitung gefunden, als es bei freier Konkurrenz mit dem alterprobten Rohstoff Holz möglich gewesen wäre.

Heute steht, dank der liberalisierten Einfuhr von Schnittmaterial, Holz für jeden Bedarf und in jeder Menge preiswert zur Verfügung. Ob aber die Abkehrbewegung sich fortsetzen wird, oder gar rückläufig gemacht werden kann, wird kein Experte mit gutem Gewissen voraussagen können. So klagt die Holzwirtschaft bereits über die Holzverdrängung und versucht das verlorene Terrain zurückzugewinnen. Ob es gelingen wird, hängt nicht allein von der künftigen Entwicklung der Holzpreise ab, sondern auch vom Beharrungsvermögen einmal in Westdeutschland eingebürgerter. Verbrauchergewohnheiten. Robert Friedrich