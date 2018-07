Es ist wieder eine erstaunliche Bilant, die die deutschen Sparkassen aus Anlaß des Weltspartages am 30. Oktober in diesen Tagen dir Öffentlichkeit vorlegen. Man erinnere sich: roch 1951 betrugen die Einzahlungsüberschüsse auf Sparkonten bei den öffentlichen Sparkassen des Bundesgebietes nur ganze 400 Mill. DM. Im Vorjahr, dem ersten „normalen“ Sparjahr nach dem Kriege, wuchs die Neuersparnis bei diesen Instituten in sprunghaftem Aufstieg auf 1,4 Mrd. an, und in diesem Jahr dürften es, wenn kein unerwarteter Tendenzumschwung eintreten sollte, schätzungsweise etwa 1,7 bis 1,8 Mrd. DM werden.

Jeder, der sich über die volkswirtschaftliche und soziale Bedeutung des Sparens im klaren ist, muß darüber Freude empfinden. Deutet sich doch hinter dieser ansehnlichen Summe die steigende Vermögensbildung breiter Bevölkerungsschichten an, die sich über den Spargroschen für Zeiten der Not und des Alters von staatlicher Fürsorge frei machen und der Volkswirtschaft nun schon nennenswerte Beträge für den weiteren Substanzaufbau zuführen. Wir sind hier also auf gutem Wege. Dennoch dürfen wir uns nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir auch und vielleicht besonders auf diesem Gebiet erst an einem (verheißungsvollen) Anfang stehen.

Wenn auch Vergleiche mit früheren Zeiten notwendig immer etwas schief liegen, so enthält doch ein Blick auf die Entwicklung der Spareinlagen nach der 1923 erfolgten Währungsstabilisierung immerhin einigen Aussagewert. 1928 (also fünf Jahre nach 1923) betrug der Spareinlagerzuwachs bei den öffentlichen Sparkassen im Bereich des heutigen Bundesgebietes 1,5 Mrd. RM, die also gegen die 1,7 oder 1,8 Mrd. DM in 1953 stehen. Unter Berücksichtigung der Kaufkraftveränderung, d. h. der Tatsache, daß die Sparleistung des Jahres 1928 bei nominell erheblich niedrigerem Volkseinkommen als heute vollbracht worden ist, läßt sich also ganz global feststellen, daß die bei den öffentlichen Sparkassen in 1953 auflaufende Neuersparnis noch um einige hundert Mill. DM hinter dem Sparergebnis des etwa vergleichbaren Jahres der Vorkriegszeit zurückbleibt. Aber ein solcher Vergleich vermittelt nur einen recht, ungefähren Anhaltspunkt für die Konkretisierung der Situation, in der wir heute stehen. Spareinlagen gehen ja nicht nur (wenn auch zum größten Teil) in die Depots der öffentlichen Sparkassen, sondern auch in die der anderenKreditinstitute. Und alle Spareinlagen auf Konten zusammen, stellen ebenfalls wiederum nur einen (wenn auch sehr wesentlichen) Teil der „gesamten Geldersparnis aus Einkommen“ dar, die neben den eigentlichen Spareinlagen auch die Einzahlungen bei den Bausparkassen, die Ersparnisse bei Lebens- und Sachversicherungen und schließlich den Wertpapierabsatz beim „Publikum“ umfaßt, d. h. also die Spargelder privater Personen (im Gegensatz zu öffentlichen Stellen und Unternehmen), die in Wertpapieren angelegt werden. Diese „gesamte Geldersparnis“, hinter. der also die ganze Sparleistung im Bundesgebiet im Sinne der freiwilligen Einkommensrücklage steht, wird von der BdL für 1952 (über das Sparergebnis dieses Jahres werden wir erst Anfang 1954 unterrichtet sein) auf 4,3 Mrd. DM beziffert. Das ist, pro Kopf der Bevölkerung gerechnet, eine Jahressparleistung von 49 DM. Demgegenüber wurde 1926/28 im Jahres- und Reichsdurchschnitt 65 RM je Kopf gespart.

Durch die Gegenüberstellung solcher Zahlen soll gewiß nicht die Genugtuung über das aus einer verzweifelten Ausgangsposition heraus Erreichte geschmälert werden. Es soll hier auch nicht vergessen werden, daß der Sparer der Zwanzigerjahre sich aus mancherlei Gründen, um einiges leichter tun konnte als der Bürger der Bundesrepublik im Jahre 1952 oder 1953 –, ganz abgesehen davon, daß bei den damals ausgewiesenen Sparleistungen das Ausland in erheblichem Maße mit Wertpapierkäufen Hilfestellung leistete. Aber wenn in diesen Tagen, sehr mit Recht, die Erfolge des westdeutschen Sparers gewürdigt werden, scheint es doch angebracht, einige Relationen anzudeuten, die uns wenigstens in etwa zeigen, wo wir stehen. Denn das muß ebenfalls berücksichtigt werden: der auch absolut höheren Sparquote der Jahre nach dem ersten Weltkrieg stand ein geringerer Investitionsbedarf als heute gegenüber, mit dem Ergebnis, daß über die damals individuell ersparten Geldbeträge den breiteren Bevölkerungsschichten ein prozentual erheblich höherer Anteil an der volkswirtschaftlichen Vermögensbildung gesichert wurde.

Wir stehen hier vor dem entscheidenden Problem, das mit dem Thema Sparen angerührt wird. Als wir nach Kriegsschluß begannen, unsere zerstörte Wirtschaft wieder in Gang Zu bringen, standen wir vor der unausweichlichen Notwendigkeit, Investitionskapital in einem Umfang bereitzustellen, der nicht entfernt durch echte Ersparnisse gedeckt werden konnte. So kam es zu jenen kollektiven Formen der Zwangskapitalbildung über den Steuerzahler (Investitionen der öffentlichen Hand) und die Preise (Selbstfinanzierung aus Gewinnen), die zu einer soziologisch sehr bedenklichen einseitigen Vermögensbildung in der Hand des Staates und der gewerblichen Wirtschaft führte. Das hat viel böses Blut gemacht bei den anderen, die an der Wirtschaftlichen Aufwärtsentwicklung „nur“ als Konsument und Inhaber eines Arbeitsplatzes teilnehmen konnten. Aber wie hätte man es anders machen können –, ohne das Expansionstempo durch grobe Verwaltungseingriffe abzuwürgen? Heute, acht Jahre nach Kriegsschluß und fünf Jahre nach der Währungsreform, sind wir allerdings der Lösung dieses Problems ein Stück näher gekommen.

Nach der BdL hatten die Neuanlageinvestitionen im Bundesgebiet 1952 eine Höhe von 16,7 Mrd. DM. Dazu steuerten die öffentlichen Haushalte 5,2 Mrd. DM bei, der Kapitalmarkt (d. h. im wesentlichen der uns hier am Herzen liegende private Sparer über den Umweg langfristiger Bankkredite, Ausleihungen bzw. Zuteilungen der Bausparkassen, Anlagen der Versicherungen und Wertpapierabsatz) 4,3 Mrd., über Gegenwertmittel flössen dem Anlagefonds noch 0,5 Mrd. zu, so daß der Restposten, als Saldo errechnet, 6,6 Mrd. ausmacht (im wesentlichen Selbstfinanzierung, 7c- und 7d-Gelder). Nur ein gutes Viertel der Neuanlageinvestitionen also wurden 1952 vom Sparer im engeren und eigentlichen Sinne finanziert. Vor dem Kriege war es immerhin die Hälfte.

Es ist also noch eine lange Wegstrecke, die wir hinter uns bringen müssen, bis wir auch in tieferem Sinne von einer gesunden Stabilisierung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse sprechen können. Wann das sein kann, wird entscheidend von den wirtschaftspolitischen Entscheidungen der nächsten Zukunft abhängen, ob und wie sie das Sparklima mit weiterer frischer Luft durchwürzen werden –, und natürlich auch davon, welche Sparanstrengungen wir auch in der Zukunft auf uns zu nehmen bereit sein werden.

Die Sparbilanz der beiden Vorjahre und die Zahlen, die jetzt von den öffentlichen Sparkassen für dieses Jahr vorgelegt werden, berechtigen jedenfalls zum Optimismus. An den Neuanlageinvestitionen des Jahres 1951 war der Kapitalmarkt (d. h. der Sparer) mit 21 v. H. beteiligt, 1952 waren es bereits 26 v. H., und wenn dieses Jahr vorüber ist, dann werden unsere Statistiker sicher wieder weitere Pluspunkte ausrechnen, um die der Sparer auf dem Terrain der volkswirtschaftlichen Vermögensbildung in der Bundesrepublik sich nach vorne geschoben hat. Das wollen wir ihm gönnen. Er hat es nun verdient. Wolf gang Krüger.