Von Eugen Kriszai

In den weiten Ebenen der Sowjetunion und ihrer Vasallen sind heute keine Spuren mehr von den Grabstätten unserer Kämpfer aus dem zweiten Weltkrieg zu finden. Die schweren Panzer der Roten Armee mußten als erste Tat des Wiederaufbaus in den geräumten Gebieten die großen Heldenfriedhöfe niederwalzen. Auf dem Lande galt es als Zeichen patriotischer Gesinnung, die einzeln liegenden Gräber des Feindes dem Erdboden gleichzumachen.

Aber wo sind die Ruhestätten der Millionen, die für ihr sozialistisches Vaterland und Stalin das Leben lassen mußten? Auch von ihnen ist den Nachkommen keine Spur erhalten geblieben. Sie wurden in Massengräbern oder einzeln verscharrt, ebenso wie die nach Millionen zählenden Opfer der Fronlager oder der Hungerkatastrophen. Von einem System, das keine Achtung vor dem Leben des einzelnen kennt, kann keine Ehrfurcht vor dem Tode erwartet werden. Der Durchschnittsbürger in der Sowjetunion wird heute, nachdem er sein „Lebenssoll“ erfüllt hat, wie ein erledigtes Arbeitstier an irgendeinem brachliegenden Ort seines Kolchoses vergraben; Schnee und Regen löschen das Andenken an ihn bald aus. In den Großstädten wird die sterbliche Hülle des Arbeiters nach einer kurzen Feier im Krematorium verbrannt, ohne daß sich irgend jemand um seine Asche kümmert.

Im alten „Heiligen Rußland“ wurde das Gedenken an die Toten von den Hinterbliebenen ehrfurchtsvoll gepflegt. Jede Gemeinde auf dem Lande besaß ihren Friedhof, wo unter alten Linden, Birken oder Tannen die einfachen, mit Holzkreuzen gekennzeichneten Grabhügel lagen; in unterirdischen, mit Kapellen geschmückten Gewölben, ruhten die Gebeine der Reichen. Vier Tage im Jahr waren dem Gedenken der Vorfahren geweiht. Am „Großen Gedenktag“, der „Radoniza“, am Sonntag nach Ostern, zogen die Familien der Angehörigen zu den Grabstätten. Nach uraltem heidnischem Brauch wurde auf dem Friedhof die „Kutja“ verzehrt, eine süße Grütze aus Korn und getrockneten Pflaumen. Sakuskas, Ostereier und der gute Wodka durften bei dieser Weihestunde nicht fehlen, und auf den Grabhügeln wurden Opfergaben für die Toten niedergelegt.

Heute gibt es in den weiten Ebenen Rußlands keine Friedhöfe mehr. Die Dorfgemeinschaften sind aufgelöst, die Bauern in den Großkolchosen und „Agrarstädten“ zu Landarbeitern umgewandelt, das Material der Kirchen und Bauernhütten für den Bau von Stallungen und Schuppen verwandt. Und wo früher die verehrten Gebeine der Ahnen ruhten, ziehen Traktoren ihre Furchen oder weiden Viehherden der landwirtschaftlichen Kollektivgenossenschaften. In den Großstädten machte der Bau von Krematorien die großräumigen Ruheplätze für die Entschlafenen überflüssig. Die meisten der seit Jahrzehnten bestehenden Friedhöfe in den Städten wurden daher zu Volksgärten, Vergünguigsstätten und Sportplätzen umplaniert.

Bei der Liquidierung der großen Friedhöfe wurde der Marmor und Granit der Grabplatten von den bolschewistischen Baumeistern mit Vorliebe als kostenloser Schmuck für ihre Theater oder öffentlichen Gebäude benutzt. So sind die Wände mancher Station der Moskauer Untergrundbahn mit dem zersägten Gestein der Grabmonumente ausgestattet.

Etwas unheimlich ist die Geschichte des Maxim-Gorki-Theaters in Rostow am Don. Es wurde zum größten Teil aus den Ziegelsteinen der zerstörten Kirchen erbaut, den Wandschmuck lieferte der Marmor und Granit der Gräber aus der Stadt und ihrer Umgebung. Es entstand ein prächtiges Bauwerk. Bereits bei der ersten Aufführung stellte sich jedoch heraus, daß in den ersten Parterrereihen und verschiedenen Stellen der Ränge „tote Tonwinkel“ das Verstehen der Vorgänge auf der Bühne so gut wie unmöglich machten. Diese Sitze blieben in der Folge stets unbesetzt und wurden „Plätze für Gespenster“ genannt. Das Gebäude erhielt im Volksmund die Bezeichnung „Theater der toten Seelen“.