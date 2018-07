Die Auseinandersetzungen, die vor über einem Jahr zwischen dem Tübinger Verband der nicktamtierenden (amtsverdrängten) Hochschullehrer einerseits und der Westdeutschen Rektorenkonferenz andererseits ausbrachen, scheinen einer friedlichen Lösung näherzukommen. Für den Außenstehenden war es nicht leicht, hier ein klares Bild von Recht und Unrecht zu gewinnen. Zwar war die Hauptfrage verhältnismäßig einfach zu formulieren: Haben die im Jahre 1945 von den Besatzungsmächten aus politischen Gründen von der Lehrtätigkeit suspendierten, später aber in langwierigen Entnazifizierungsverfahren entlasteten deutschen Hochschullehrer (Professoren und Dozenten) auch dann einen Anspruch auf Wiedereinstellung an ihrer ehemaligen Hochschule, wenn ihre Lehrstühle inzwischen anderweitig besetzt worden sind? Die Antwort aber war schwierig zu finden, weil die Sache mehrere Seiten hat: eine beamtenrechtliche, die die Gehälter betrifft und seit 1949 durch Artikel 131 des Grundgesetzes provisorisch gelöst ist; eine hochschulrechtliche, die die Lehrbefugnis (venia legendi) betrifft und bis jetzt nicht zugunsten der Amtsverdrängten gelöst werden konnte, weil hier eine politisch-pädagogische Seite, die Sorge um die demokratische Zuverlässigkeit der Hochschullehrerschaft und der Studentenschaft, hineinspielte, endlich noch eine fiskalische Seite, die Befürchtung nämlich, daß die Wiedereinsetzung der Amtsverdrängten die Etats der Länder und des Bundes zu sehr belasten würde. Die Zwischenlösung auf Grund des Artikels 131 garantiert den Betroffenen heute ein dürftiges Übergangsgehalt, auf das Einnahmen aus wissenschaftlicher Arbeit angerechnet werden müssen. Der Tübinger Verband verlangte nun aber nicht nur die Behebung dieser wirtschaftlichen Not, sondern stellte (in einer Broschüre seines Vorsitzenden Dr. H. Grabert) die polemische und vehemente Behauptung auf, die deutschen Hochschulen machten sich der „Demontage der Wissenschaft“ schuldig, solange sie Bedenken gegen die Wiedereinstellung der Amtsverdrängten hätten. Dagegen nun protestierte die Rektorenkonferenz mit großer Schärfe, und es schien, als sollten die Standpunkte unvereinbar bleiben.

Jetzt aber zeigt sich die Möglichkeit einer Verständigung. Ein drittes Gremium, der Hochschulverband, der alle amtierenden Hochschullehrer zusammenfaßt, hat zunächst einmal festgestellt, wie viele von den Nachteilen der Amtsverdrängung betroffen sind. Die phantastische Zahl von 3500, mit der der Tübinger Verband operiert hatte, wurde durch genaue Umfragen an jeder Hochschule ganz wesentlich reduziert: Zieht man von der Gesamtzahl der Professoren, die 1945 suspendiert wurden, die inzwischen Verstorbenen ab, sodann die mit vollen Bezügen Emeritierten, ferner die wegen Erreichung der Altersgrenze Pensionierten und schließlich die in gleichwertigen Anstellungen Untergekommenen oder in ihrem Fach mit Erfolg freiberuflich Tätigen, sowie die Ausgewanderten, so ergibt sich, daß noch 95 ehemalige Lehrstuhlinhaber auf die Versorgung nach Artikel 131 angewiesen sind.

Andererseits aber: Diese 95 hält der Hochschulverband für wertvolle Lehrkräfte, gegen die keine politisch-pädagogischen Bedenken sprechen. Auch die Rektorenkonferenz hat vor wenigen Tagen erklärt, daß an ihnen ein Unrecht wiedergutzumachen ist, das ihnen durch die langandauernde Suspension nach 1945 widerfuhr. Wie aber kann man das Unrecht – es kommt auf das Konto der Besatzungsmächte – wiedergutmachen? Die Lehrstühle der 95 sind besetzt. Sie lassen sich auch (wir zitieren den Leiter des Hochschul Verbandes, Professor Felgenträger, aus der Frankfurter Allgemeinen) „nicht ohne weiteres vermehren, ohne in das innere Gefüge einer Hochschule einzugreifen, von den Sachkosten entsprechender Institute, Seminare und Kliniken ganz abgesehen.“ Die Chance kommt, wenn ein Lehrstuhl vakant wird. Dann steht aber nicht nur einer von diesen 95 zur Wahl, sondern wahrscheinlich einer oder mehrere von den etwa 400 heimatvertriebenen Hochschullehrern, die gleichfalls bis heute noch nach Artikel 131 notdürftig genug versorgt werden. Außerdem ist ja der Nachwuchs der jungen Wissenschaftler und Forscher da, und entscheidend muß einzig und allein, das Interesse der Wissenschaft sein. Nur wenige von den 95 werden also wohl noch einmal auf einen Lehrstuhl gelangen.

Abwarten? Das wäre ein unbilliger Rat. Noch unbilliger wäre es, die von hartem Los Getroffenen mit dem Spruch zu beschwichtigen: „Wo gehobelt wird, fallen Späne.“ Aber zweierlei wäre recht und billig und müßte auch zu verwirklichen sein: alle diejenigen Amtsverdrängten, gegen deren wissenschaftliche Qualifikation und politischen Charakter keine Bedenken bestehen, wieder in den Genuß ihrer vollen Beamtenbezüge setzen – und ihnen außerdem die venia legendi, das Recht auf Abhalten von Vorlesungen und Übungen, neu zu erteilen. Das eine sollte durch eine Novelle zum 131er Gesetz geschehen können und wäre Sache des neuen Bundestages. Das andere wäre eine Ehrenpflicht der Hochschulen, nach deren Verfassung ja nur demjenigen die venia legendi entzogen werden kann, der in einem ordentlichen Disziplinarverfahren aus dem Verband der Hochschulen ausgeschlossen wird. C. E. L.