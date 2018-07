Inhalt Seite 1 — Hört auf zu resignieren! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Abendroth

Hier begibt sich etwas Seltsames: es ist, als wenn ein Arzt ungemein scharfsinnig nicht allein die Symptome, sondern auch die Ursachen einer Krankheit analysierte und dann das Heilmittel beschriebe, das einzig und allein aus dieser Krankheit retten kann. Vorher aber hat er sich verbeten, die Zustände zu schmähen, in denen die Krankheitsursachen begründet sind und deren Bewahrung das Heilmittel unwirksam macht.

Hans Jürgen Baden, einer der geistvollsten Köpfe unter den jüngeren protestantischen Theologen, eröffnet sein Buch „Die Grenzen der Müdigkeit“ (C. Bertelsmann Verlag; 215 S.) mit einer Apologie der modernen Zivilisation. Das heißt, nicht direkt. Er wendet sich nur mit Schärfe dagegen, aus ihren Erscheinungen auf Verfall und nahenden Untergang des Menschengeschlechts zu schließen. Und er zitiert, mit Bezug auf die – gewiß nicht zufällig – heute sich von Tag zu Tag mehrenden „Endzeit“-Prognosen ein etwas billiges Wort Holthusens: „Geheul im Keller.“ Er kann die „Tiraden auf die Säkularisation nicht mehr hören. Nun, das ist ein Standpunkt; es ist sogar der Standpunkt jedes guten Bürgers, der in seinem Behagen an den Errungenschaften der Neuzeit nicht gestört sein will und schon davon träumt, daß es bald auch auf dem Mond eine mondäne Tanzbar mit Empfangsgerät für die Schlagerparade, kurz eine überzeugende Dokumentation heutiger menschlicher Größe geben wird. Auch dieser Bürger findet sich keinesfalls untergangsgeweiht, sondern fühlt sich in all seiner zerfahrenen Oberflächlichkeit, all seiner seelischen Unordnung pudelwohl und gesund.

Aber Baden ist keinesfalls ein solcher Zivilisationsbürger. Er erkennt und kritisiert die Zeichen der Zeit ebenfalls mit aller Schärfe und bringt sie auch mit der Zivilisation, mit dem Zeitalter der Technik in Verbindung. Allein er scheint die unausweichliche Kausalität dieser Verbindung nicht wahrhaben zu wollen, vielmehr diese Zeichen für sekundär zu halten, für peripherische Begleiterscheinungen, die eines Tages überwunden werden können. Er will nicht sehen, daß eben diese Zeichen die in rasendem Tempo weiterjagende Entwicklung in einen generellen Zustand der Menschheit bezeugen, in welchem schließlich weder die Kraft noch der bloße Wille aufkommen kann, das Heilmittel anzunehmen, das Baden anbietet. Ja, daß die ganze Disposition des Menschen in diesem Zustand ihn gegen die Wirkung des Mittels immun machen würde, wenn er selbst noch Neigung verspüren sollte, an seine Heilsamkeit zu glauben Eben weil er sich gar nicht gefährdet vorkommt

Baden hält also das gegenwärtige Bild der Zivilisation nicht so sehr für ein wirklich gefährliche; Krankheitsbild – sonst dürfte er sich nicht so heftig gegen die Diagnostiker wenden –, als für ein Bild gleichsam vorübergehender Schwäche; das Bild eines Müdigkeitszustandes. Und abermals der Widerspruch – er leugnet nicht, daß diese Müdigkeit im Wesen und in den Wirklichkeiten der modernen Zivilisation wurzelt, aber er meint doch wohl, sie könne behoben werden unabhängig vom Gedeihen jener ursächlichen Gegebenheit. Darum macht er nicht die „fragwürdige zivilisatorische Routine“ als causa efficiens zum Hauptgegenstand seiner kritischen Betrachtung, sondern die Müdigkeit – die nun wirklich keine primäre, sondern eine sekundäre Erscheinung ist, ein Symptom! Die richtige Idee der Infektionsbereitschaft eines „Ermüdeten“ verleitet ihn, grundsätzlich Krankheit als Müdigkeitsfolge zu sehen, nicht Müdigkeit als Folge eines kranken Zustandes, wenigstens in der Hauptlinie seiner Gedankenrichtung.

Wie nun der Autor die „Müdigkeit“ als einen natürlichen Tiefpunkt im rhythmischen Auf und Ab des kreatürlichen Lebens anschaut und sie damit in die Reihe einander organisch ablösender Daseinstatsachen eingliedert, das bietet – für sich – manche hohen Reize „sehender“ Erkenntnis. Die Müdigkeit, um die es sich bei uns Heutigen insbesondere handelt, bekommt freilich in dieser Reihe dennoch ihren eigenen Platz, sie geht nicht einfach in jener, rhythmischen Gesetzlichkeit auf: „Es ist deutlich geworden, daß wir unter Müdigkeit keinen physischen Zustand verstehen, auch keine Stimmung oder dergleichen, sondern daß die Müdigkeit unsere Situation in der Welt enthüllt. Welchen Weg wir auch immer einschlagen: er wird sich im Schoße der großen Müdigkeit verlieren. Die Müdigkeit am Ende der Arbeit, am Abend des Tages: sie antizipiert jene letzte und endgültige Müdigkeit, die unser Schicksal und unser Verhängnis ist. Die Müdigkeit bezeichnet des Menschen Geschöpflichkeit im negativen Sinne: wir erkennen seine Grenze, seine Armut, seine Nichtigkeit. Seine Macht, bewundert, kultiviert, ins Maßlose übertrieben – seine Macht schlägt um in Ohnmacht. Seine Erfolge verflüchtigen sich ins Nichts.“ Und später heißt es: „So verdichtet sich die Müdigkeit von Schritt zu Schritt in uns, und sie erwartet uns zugleich am Ende unserer Wege. Man kann sie nicht zerstreuen, auch läßt sie sich nicht durch Gifte und Drogen ertöten. Die Waffen, welche uns das Arsenal der Welt zur Verfügung stellt, erweisen sich schließlich als genau so stumpf wie jene, die wir selbst zur Anwendung bringen. Es ist, aufs Ganze gesehen, eine komplette Niederlage.“ – Also doch „Endzeit“?

Es kann nicht überraschen, versteht sich vielmehr von selbst, daß der Theologe und praktische Seelsorger (Baden amtiert als Pastor in Hannover) als Heilmittel die Rückkehr zum christlichen Glauben namhaft macht. „Aus der Resignation rettet allein der Glaube. Im Glauben wird dem Menschen ein Reservoir von Kräften erschlossen, das ihm von Haus aus unzugänglich ist. Der Gläubige lebt nicht mehr aus sich selbst – aus dem Zentrum seiner ebenso rasch entflammten wie verbrauchten Ich-Substanz; er lebt aus Gott.“