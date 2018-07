Inhalt Seite 1 — Jetzt auch Gießen am Fließband Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unter der Parole „Rationalisierung“ steht heute die industrielle Fertigung der gesamten Welt. Den Nutzen davon hat in erster Linie der vielzitierte „kleine Mann“, und zwar gleich in doppelter Hinsicht. Als zahlender Konsument erhält er die Industriewaren, die er für seine Lebenshaltung braucht, in besserer Qualität und zu niedrigerem Preis, und als mitwirkender Produzent leistet er leichtere, höher bezahlte Arbeit unter angenehneren äußeren Bedingungen.

Eigenartigerweise ist ein Abschnitt der industriellen Fertigung, und zwar ein sehr wichtiger, von der Rationalisierungswelle bisher weitgehend unberührt geblieben: das Gießen. Kommt man bei einem Rundgang durch die hellen, luftigen, sauberen Hallen einer neuzeitlichen Fabrik zum Schluß in die Gießerei, fühlt man sich unwillkürlich um ein halbes Jahrhundert zurückversetzt: In trüben Zwielicht werken rußige Arbeiter im Schweiße ihres Angesichts; von zeit- und arbeitsparenden Hilfseinrichtungen ist noch wenig oder gar nichts zu sehen.

Daß es aber auch anders geht, hat uns dieser Tage ein Besuch in der Mannheimer Gießerei der Daimler-Benz A. G. bewiesen. Diese Gießerei, die die Motorengußteile für sämtliche Werke des Unternehmens liefert, ist hinsichtlich der konsequenten Rationalisierung aller dafür überhaupt in Betracht kommenden Arbeitsvorgänge das Modernste, was wir bisher zu sehen bekommen haber, und deshalb wohl wert, etwas eingehender beschrieben zu werden.

Zum Gießen braucht man nicht nur flüssige Metall, sondern auch Sand für die Formen um Kerne. Im Rohzustand, wie er aus der Erde geholt und in Waggonladungen angeliefert wird, ist er für Gießzwecke noch nicht brauchbar; man muß ihn vielmehr erst „aufbereiten“, d. h. ihm durch Heißtrocknung seinen natürlichen Wassergehalt entziehen, ihn anschließend kühlen und zum Schluß mit bestimmten chemischen Zusätzen vermengen. All das zusammen ist eine ziemlich komplizierte Arbeit, mit der im vorliegenden Fall ursprünglich 12 Mann beschäftigt waren; sie lieferten an die Gießerei je Tag 6 t fertig aufbereiteten Sand ab. Heute werden täglich 35 t gebraucht, also fast das Sechsfache. Trotzdem ist die Zahl der Arbeiter in der Sandaufbereitung nicht nur nicht gestiegen, sondern im Gegenteil auf drei zurückgegangen! Dieses „Wunder“ ist das Resultat durchdachter Rationalisierung. Elektrisch angetriebene Trommeln besorgen das Trocknen und Kühlen, mechanische Förderbänder den Transport des Sandes vom Eisenbahnwaggon bis zum Abfüllbunker; auf dem ganzen Weg berührt ihn keine Schaufel mehr. Die drei Mann haben nur noch mit der Überwachung der Anlage und mit dem Dosieren der Zusatzchemikalien zu tun...

Der fertig aufbereitete Sand kommt dann in die Kernmacherei. Dort sitzen oder stehen die Kernmacher in langen Reihen hinter ihren Arbeitstischen, jeder mit einem Häufchen Kernsand neben sich. Ist der Sand verbraucht, kommt ein Arbeiter mit einem Laufkran angefahren und placiert aus einem Behälter, der unten eine Klapptür hat, ein neues Häufchen an die alte Stelle. Die Kernmacher brauchen sich also nicht mehr wie früher selbst frischen Sand zu holen. Sie sparen dadurch eine Menge Zeit. Auch ihre eigentliche Arbeit ist durch den Einsatz moderner „Kernblasmaschinen“ erheblich, beschleunigt und erleichtert worden. Das Ergebnis ist eine Leistungssteigerung um bis zu 300 v. H. je Arbeitsplatz, bei gleichzeitiger Verringerung der körperlichen Beanspruchung des Kernmachers.

Die fertigen Kerne werden auf ein Transportband gelegt und zum Schlund des „Backofens“ befördert. In der glühenden Hitze des Ofens verlieren sie auch den letzten Rest Feuchtigkeit, werden trocken und hart. Wenn sie auf der anderen Seite „ausgebacken“ zum Vorschein kommen, wartet schon wieder ein Transport auf sie und trägt sie zur Kernkontrolle und Kernmontage. Vor dem Zusammenbau werden sie nochmals auf einwandfreie Beschaffenheit kontrolliert, sorgsam geglättet und nötigenfalls stellenweise nachbearbeitet.

Täglich entstehen so 10 000 Kerne unter den Händen von 175 Mann. Noch vor einem Jahr waren für die gleiche Tagesleistung 250 Arbeiter tätig; 75 davon konnten inzwischen für andere Abteilungen des Mannheimer Werks freigestellt werden. Nach den gleichen Prinzipien und mit den gleichen Erfolgen ist auch die Formerei durchrationalisiert worden.