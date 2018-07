Die zur Unilever-Gruppe gehörende Margarine-UnionAG, Hamburg, weist für 1952 einen Gewinn von 6,41 (1951: 5,66) aus – alle Werte in Mill. DM –, der sich um den Vortrag auf 21,20 (14,78) erhöht. Da die Wiederherrichtung und der Ausbau der Werkanlagen nahezu vollendet sind, beschloß die HV, nach Jahrelanger Unterbrechung die Dividendenzahlung wieder aufzunehmen und einem Sonderkonto für eventuelle Dividendenzahlungen 6,0 zuzuweisen. über die prozentuale Höhe der Dividende wird erst entschieden werden, wenn die devisenrechtlichen Bestimmungen die Transferierung möglich machen. Der freien Rücklage wurden 6,50 zugeführt und 8,70 auf neue Rechnung vorgetragen. Der Rohertrag belief sich im Berichtsjahr auf 75,69. Da die 1951 aus organisatorischen Gründen durchgeführte Änderung im Verhältnis zu der Tochtergesellschaft, der Margarine-Verkaufs-Union GmbH, sich erst im Berichtsjahr voll auswirkte, sind die einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung mit denen des Vorjahres. nicht vergleichbar.

An der allgemeinen Steigerung des Margarineumsatzes war die Gesellschaft entsprechend beteiligt. Auch die Ölmühlenbetriebe waren befriedigend beschäftigt. Das Anlagevermögen steht nach 6,47 (5,90) Abschreibungen mit 99,36 (100,86) zu Buch, davon entfällt fast die Hälfte – 47,59 (praktisch unverändert) – auf Beteiligungen. Das Umlaufvermögen hat sich auf 187,54 (209,37) vermindert. In dem Rückgang der Vorräte auf 128,57 (146,86) kommt die gegenüber Ende 1951 eingetretene Preisminderung zum Ausdruck, bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen auch eine mengenmäßige Abnahme. Während die Forderungen auf Grund von Lieferungen und Leistungen sich nur geringfügig auf 14,67 (15,37) ermäßigt haben, verminderten sich Konzernforderungen auf 15,50 20,79) und Kassenbestand und Bankguthaben auf 9,76 (17,61). Andererseits haben sich, auch die Verbindlichkeiten auf 100,47 (121,40) verringert, und zwar gingen die Konzernschulden auf50,09 (85,36) zurück, dagegen sind die Lieferverpflichtungen auf. 23,42 (16,55) gestiegen. Rückstellungen wurden auf 57,31 (65,44) ermäßigt. Bei einem Grundkapital von 100,00 betragen die Rücklagen 8,51 (8,50).

Die westdeutsche Ölmühlenindustrie hat auch 1952 mehr als 90 v. H. der Rohstoffe aus dem Auslande eingeführt. Die Aufnahme, inländischer Ölsaaten verzögerte sich, weil die Frage der Verwertung des inländischen Rapses erst Ende Februar 1953 gelöst werden konnte. Die Versorgung der Ölmühlen mit ausländischen Rohstoffen ging im Gegensatz zu den vorangegangenen Jahren sowohl in der Menge als auch in den Sorten – dank der besseren Devisenlage – verhältnismäßig reibungslos vonstatten. Nur bei den Einkäufen aus dem Dollarraum gab es noch Beschränkungen. Die Margarine-Union weist darauf hin, daß es im Interesse des Wettbewerbs der deutschen Ölmühlen mit den Mühlen der Nachbarländer erwünscht wäre, wenn für die deutschen Ölmühlen auch für die Einkäufe aus dem Dollarraum die gleichen Erleichterungen eingeführt würden, wie sie in den Nachbarländern gelten. Die Vertreter von Aktionärsseite im neugewählten AR sind, wie bisher, Albrecht Volland, Heinrich Hille, Frederik Jan Tempel und Harold Hartog, alle Hamburg. Die Zuwahl der Arbeitnehmervertreter steht noch aus.

Das Kommunale Elektrizitätswerk Mark AG, Hagen-Westf., konnte 1952 die nutzbare Stromabgabe um 7,3 v. H. auf 650 Mill. kWh erhöhen. Aus dem 1,34 Mill. DM betragenden Reingewinn wird eine auf 5 (1951 : 4) v. H. erhöhte Dividende auf 30 Mill. DM Grundkapital verteilt werden: Auch für 1953 kann mit einer Dividende in gleicher Höhe gerechnet werden.