Bisher haben sich 450 Firmen aus vielen Zweigen der deutschen Industrie, darunter auch der Schwerindustrie, verbindlich als Aussteller für die deutsche Industrie-Ausstellung in Mexiko City im Frühjahr 1954 gemeldet. In einer Sitzung des von Hamburger Interessentenkreisen gebildeten Mexikoausschusses bezeichnete der Geschäftsführer des Internationalen Messe- und Ausstellungsdienstes (IMAG), Dr. Joachim Hietzig, dieses Interesse der deutschen Industrie als über Erwarten groß. Es ergibt sich jetzt das Problem, genügend überdachten Raum zu finden; 8000 qm überdachter Ausstellungsfläche stehen zur Verfügung, 12000 qm würden aber bei der starken industriellen Beteiligung gebraucht werden. Dr. Hietzig bestätigte, daß an dem Ausstellungstermin 23. März bis 14. April unter allen Umständen festgehalten werden müsse. Drei deutsche Reedereien haben sichergestellt, daß von Anfang Dezember an alle zehn Tage Ausstellungsgüter für Mexiko nach Veracruz verladen werden können. E.