H. L., Wien, im Oktober

Die Umsatzsteuerrückvergütung an Exporteure ist ein beliebtes, weil sehr flexibles Instrument der staatlichen Ausfuhrförderung. In Österreich – wie auch in Westdeutschland – wird dieses Instrument seit langem gehandhabt, die österreichische Regierung hat sich aber kürzlich entschlossen, die Förderungsmöglichkeiten dieser Art sozusagen bis an den Rand des Möglichen auszuschöpfen: Für bestimmte Fertigwaren wird angenommen, daß die Produktionskosten Umsatzsteuerbelastungen in Höhe von nicht weniger als 10,2 v. H. enthalten, weshalb der Staat sich bereit erklärt, nunmehr eine Steuerrückvergütung in dieser Höhe zu leisten. Natürlich steckt hinter dieser Maßnahme eine echte Exportsubventionierung, was schon darin zum Ausdruck kommt, daß dieser hohe Steuervergütungssatz nur für einen bestimmten Zeitraum, nämlich bis finde 1954, und nur für eine bestimmte Gruppe von Ausfuhrwaren, die in einer eigenen Liste aufgezählt sind, gewährt werden soll.

Die geschilderte Maßnahme ist ein Teil des österreichischen „Ausfuhrförderungsgesetzes 1953“, das auch noch andere Begünstigungen vorsieht. Die Umsatzsteuervergütungssätze (Ausfuhr- und Ausfuhrhändlervergütung) wurden nämlich ganz allgemein hinaufgesetzt, da künftig – bis Ende 1954 – nicht nur die eigentliche Umsatzsteuer und der 50prozentige Zuschlag zur Umsatzsteuer, sondern auch die zusätzlich eingehobene Rechnungsstempelpauschale vergütet werden. Die österreichischen Exporteure kommen mithin nunmehr in den Genuß folgender Steuervergütungen (in v. H. des Verkaufspreises frei Zollgrenze): 1. für die Ausfuhr von Rohwaren 0,85 (bisher 0,75); 2. für die Ausfuhr von Halberzeugnissen 2,55 (bisher 2,25); 3. für die Ausfuhr von Fertigwaren 5,78 (bisher 5,10), und 4. für Fertigwaren der neuen Vergütungsgruppe 10,20 (bisher 5,10). Die neue Vergütungsgruppe enthält im wesentlichen Waren, die sehr lohnintensiv sind: Oberbekleidung: Wäsche, Hüte, Taschnerwaren, Handschuhe, Lederbekleidung, konfektioniertes Pelzwerk, Tabakpfeifen, Möbel, Holzhäuser, Drechslerwaren, Sonnenschutzgläser, Beleuchtungsglas, Glasschmuck, Keramiken, Messerschmiedewaren, feinmechanische Instrumente, Spielwaren, Kosmetika, aber auch Zellwollgarne, jede Art von Hohlglas sowie Kisten.

Finanzminister Dr. Karnitz wollte mit der steuerlichen Förderung der Exporte sogar noch einen Schritt weiter gehen. Er plante, die Vergütungsbeträge den Exporteuren als steuerfreies Einkommen zuzugestehen; aus dieser „Einkommensteuerfreiheit der Umsatzsteuerrückvergütung“ wurde jedoch nichts, da dies ein im Frühjahr abgegebenes Wahlversprechen der österreichischen Volkspartei gewesen war und die Sozialisten die Einlösung dieses Versprechens nunmehr unter allen Umständen verhindern wollten. Also gab der Finanzminister nach, dafür gelang es ihm jedoch, in das Ausfuhrförderungsgesetz eine Novellierung des Einkommensteuergesetzes einzuschmuggeln, nämlich der steuerlichen Abschreibungsbestimmungen. „Um aber die Konkurrenzfähigkeit der österreichischen Wirtschaft auf den Weltmärkten auch durch Rationalisierung der Betriebe im allgemeinen zu erhöhen“, so motivierte der Finanz- und Budgetausschuß des Nationalrates diesen Zusatzparagraphen, wird es für die Wirtschaftsjahre 1953 und 1954 allen Unternehmungen – gleich ob sie exportieren oder nicht – gestattet, Aufwendungen für den Kauf oder die Herstellung von Maschinen im Jahr der Anschaffung zu maximal 60 v. H. abzuschreiben, Investitionen in Gebäuden zu maximal 30 v. H. Zur üblichen Abschreibung wird nämlich eine „vorzeitige Abschreibung“ von 50 v. H. bzw. 20 v. H. genehmigt, was einer Steuerstundung des Staates zur Förderung der Investitionstätigkeit gleichkommt. Infolge der vorzeitigen Abschreibung erleichtert sich wohl im gegenwärtigen Zeitpunkt die Investition, es verringern sich aber in den folgenden Jahren die Absetzungsmöglichkeiten. Sofern sich die unter Inanspruchnahme der Begünstigung getätigte Investition rentiert, wird der betreffende Unternehmer später aber auch mehr verdienen, also zu höheren Steuerleistungen fähig sein.

Ein weiterer Paragraph des Ausfuhrförderungsgesetzes erhöht die Bundeshaftung für Ausfuhrförderungskredite von bisher 500 auf 800 Mill. Schilling. Die Ausfuhrförderungskredite sind begünstigte mittel- und langfristige Kredite, die für netto 8 v. H. (einschl. einer an den Bund abzuführenden Risikoprämie) gewährt werden.

In den für die österreichische Handelspolitik verantwortlichen Kreisen hofft man, daß das Ausfuhrförderungsgesetz, das im August in Kraft getreten ist, die seit der Vereinheitlichung des Schillingskurses im Mai 1953 sichtbar gewordene günstige Entwicklung der Handelsbilanz weiterunterstützen wird. Die völlige Unabhängigkeit Österreichs von der Dollarhilfe scheint in greifbare Nähe zu rücken.