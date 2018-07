Von Winfried Martini

Wer in den dreißiger Jahren in Palästina war, wußte schon damals, daß die jüdisch-arabische Frage nur noch einer gewaltsamen Lösung anheim fallen konnte. Das Land war für die Hoffnungen beider Völker zu klein: „Man kann nicht zwei Dolche in eine Scheide stecken“, sagt ein arabisches Sprichwort. Die zionistische Propaganda hatte alles darauf angelegt, diesen Sachverhalt zu verschleiern. Sie berief sich auf die unbestreitbare Tatsache, daß die Entwicklung des Landes durch die jüdische Kolonisation auch den Arabern zugute kam, was in einer beträchtlichen Zuwanderung aus den umliegenden arabischen Staaten zum Ausdruck kam. Andererseits aber hatte der Zionismus drei Ziele, an denen er festhalten mußte, wollte er sich nicht selbst aufgeben: 1. unbeschränkte „Alijah“ (jüdische Einwanderung); 2. G’ulath haarez“ („Erlösung des Bodens“), was bedeutete ‚daß die Juden soviel Land wie möglich durch Kauf in ihr Eigentum bringen wollten; 3. „Kibbusch ha’avodah“ („Eroberung der Arbeit“), was besagte, daß in jüdischen Betrieben jede Art Arbeit, auch und gerade die niedrigste, nur von Juden ausgeführt werden durfte. Diese Prinzipien hatten ihren guten Grund: die zionistische Theorie richtete sich ja nicht nur auf eine territoriale Konzentration des Judentums in Palästina, um damit die Diaspora aufzuheben, sondern sie ging auch davon aus, daß die ewige diasporale Wanderung nur deswegen so leicht erzwungen werden konnte, weil die Juden nicht Grundbesitzer waren und sich vorwiegend im Handel oder in intellektuellen Berufen ansiedelten. Daher sollte die Wanderung nach Palästina mit maximalem Grunderwerb und mit einer radikalen Wandlung der jüdischen Sozialstruktur verbunden werden.

Man konnte daher nicht gut erwarten, daß die palästinischen Araber sich mit den zionistischen Zielen abfanden. Anderseits wurde deren Verwirklichung für die Juden in dem Maße zu einer Lebensfrage, in dem die diasporale Situation jene unerhörte Verschärfung, erfuhr, schließlich zu den apokalyptischen Pogromen Hitlers führte. Eine Lebensfrage war es um so mehr, als kein anderer Staat sich nach 1945 dazu entschließen konnte, eine jüdische Masseneinwanderung zuzulassen. So wurde der Druck auf die Tore Palästinas überwältigend. Das Land aber war zu klein, um beiden Völkern Platz zu bieten.

Eine andere Lösung als die durch Gewalt, war nicht mehr möglich. Der revisionistische Flügel des Zionismus hatte das schon Ende der zwanziger Jahre ausgesprochen, doch hatte die „Jewish Agency“ sich naturgemäß gehütet, dies zu bekennen, obwohl praktisch, was die arabische Frage anging, die jüdische Arbeiterschaft Palästinas nicht anders dachte. Nur ein kleiner Kreis jüdischer Intellektueller, vorwiegend deutschen Ursprungs, hielt an der offiziellen Konzeption des „binationalen“ Staates oder auch an Achad Haams Auffassung, der Zionismus solle überhaupt keinen Staat, sondern nur ein jüdisches „Kulturzentrum“ schaffen, auch innerlich fest, während Claim Weizmann mehrfach schwankte. Aber die von Hitler heraufbeschworenen Tatsachen waren stärker: es hat keinen Sinn, dies aus einer humanitären Ideologie heraus zu verkennen.

Die blutige Auseinandersetzung von 1948 erwies die militärische Überlegenheit der Juden. Alle arabischen Armeen waren in kurzer Zeit geschlagen. Eine Ausnahme bildete nur die von Glubb Pascha gedrillte Elitetruppe, die Arab Legion des damaligen Emirs Abdallah von Transjordanien. Überdies hielt sich wahrscheinlich die israelische Armee der Arab, Legion gegenüber etwas zurück: denn die diplomatischen Fäden zwischen Abdallah und Tel-Aviv waren nie völlig abgerissen.

Am 15. Juli 1948 mischte sich der Sicherheitsrat mit einem Feuereinstellungsbefehl ein. Später erzwang er einen provisorischen Waffenstillstand, Diese Intervention wirkte sich in doppelter Hinsicht verhängnisvoll aus. Einmal hinderte sie die arabischen Staaten daran, die natürliche Konsequenz aus ihrer Niederlage zu ziehen, also Frieden zu schließen. Zum anderen erhielt Israel Grenzen, die vom Standpunkt seiner Verteidigung aus unerträglich sind: der Norden (Galiläa) ist mit dem Süden (Judäa und die Negev-Wüste) durch einen schmalen Küstenstreifen, die Scharon-Ebene, verbunden, dessen engste Stelle nur 13 Kilometer mißt. Dazwischen schiebt sich das Gebirge von Samaria, das sich in jordanischem Besitz befindet und nun Israel gegen die Mittelmeerküste drückt. Wer sich auf das militärische Lesen von Landkarten versteht, erfaßt mit einem Blick die Situation: was für die Juden eine ständige Quelle der Besorgnis ist, muß aus dem gleichen Grunde für die Araber eine ständige Quelle der Hoffnung sein. Mit anderen Worten: der Krieg ist nur vertagt, er wurde nun erst recht unausweichlich.

Diese Situation schuf auf beiden Seiten eine schwelende Bereitschaft, die Feindseligkeiten wieder aufzunehmen. Aus dieser Bereitschaft ergab sich eine Kettenreaktion gegenseitiger Überfälle, an derem vorläufigen Ende die israelische Aktion gegen das jordanische Dorf Qibya (östlich von Lydda, dem Flughafen von Tel-Aviv) steht, wobei 60 Araber umgebracht und 41 Häuser zerstört wurden. Die israelische Regierung spricht von einer „Vergeltungsaktion“, die in größerem Zusammenhang gesehen werden müsse. Dieser „größere Zusammenhang“, so sagt sie, bestünde darin, daß seit Jahren fortgesetzt arabische Überfälle stattfinden. Es wäre ein hoffnungsloses Unterfangen, feststellen zu wollen, wer einmal damit begonnen hat und wer im Einzelfall die Schuld trägt. Es wäre auch eine müßige Untersuchung: denn es ist die Situation selbst, die den Anreiz dazu bietet.

Vielleicht war es ein Fehler, die einzige Lösung der Palästinafrage zu unterbinden, die möglich war: nämlich die gewaltsame Austragung der Gegensätze. Um so mehr, als damals eine internationale Ausweitung des Konflikts unwahrscheinlich war, während man nicht sicher sein kann, daß heute bei einem Wiederausbruch der Feindseligkeiten die Dinge international wieder so günstig liegen würden.