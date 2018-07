Nun hat in der vergangenen Woche das große Fußballtreffen zwischen einer britischen Nationalmannschaft und einer Elf des Kontinents stattgefunden, und die Briten konnten von Glück sagen, daß sie auch diesmal ungeschlagen das Spielfeld verlassen durften: das Spiel endete 4 :4. Dies Unentschieden, das eine Minute vor Schluß von der Inselmannschaft durch einen sehr umstrittenen „Elfmeter“ erzielt wurde, war ganz und gar nicht schmeichelhaft für England, und seine Experten sehen mit einiger Besorgnis den Spielen um die Weltmeisterschaft im nächsten Jahre entgegen.

Mit rückhaltloser Offenheit und in seltener Einmütigkeit bekannten die britischen Sportfachleute, daß nur ein unwahrscheinliches Glück ihre Landsleute vor einer (nach dem Spielverlauf durchaus gerechtfertigten) Niederlage gerettet hätte. „Eine Niederlage“, so konnte man im Daily Miror lesen, „wäre für England besser gewesen, als auf diese Art und Weise (gemeint war der stark umstrittene Elfmeterball, der den Ausgleich brachte) ein Unentschieden zu retten; denn dann würde die Welt gewußt haben, daß dir Mythos der englischen Fußballüberleghenheit ein für allemal erschüttert ist.“ – „Unsere ganze Sympathie der Mannschaft des Jahrhunderts“, so schrieb die „Daily Mail“, „die aus sechs Ländern zusammengestellt war und, obwohl in der Spielauffassung und in der Sprache verschieden, doch eines der schönsten Spiele zeigte, die man bisher auf den Inseln gesehen hat.“ Die britische Elf wurde in Schnelligkeit überspielt und zeitweise völlig ausmanövriert.

So hat also das Geburtstagsgeschenk, daß der Internationale Fußballverband (FIFA) der jubilierenden britischen Football Association zum neunzigsten Jahrestag ihres Bestehens darbrachte, ein berechtigtes Aufsehen erregt. Schließlich waren die Engländer bisher Meister des Fußballspiels, ja, seine Erfinder.

Schon in Shakespeares „Komödie der Irrungen“, sagt Dromio: „Bin ich ein Fußball? Der stößt mich hin, der stößt mich her! Soll in dem Dienst ich währ’n, so näht in Leder mich!“ Zunächst herrschte wilde Regellosigkeit. Jede Grafschaft hatte ihre eigenen Fußballmethoden. Nur allmählich kam Ordnung ins Spiel, und es ist recht interessant, in der Geschichte des Fußballs zu lesen, dessen Regeln sämtlich britischer Herkunft sind. Als die Engländer sich 1863 daran machten, bestimmte Gesetze aufzustellen, bestand zum Beispiel das Tor allein aus den beiden Seitenpfosten, und es war nicht wichtig, in welcher Höhe der Ball ins Goal sauste. Auch Schiedsrichter kannte man noch nicht; die Entscheidung in strittigen Fällen trafen die beiden Kapitäne der Mannschaften nach gegenseitiger Beratung – ein Verfahren, das freilich die Noblesse des englischen Sportgeistes voraussetzt. Die erste „Abseits“-Regel wurde 1866 eingeführt, Querlatten erhielten die Tore 1875, der Elfmeterstrafstoß erblickte 1891 das Licht der Welt und den zweihändigen Einwurf sah man im Jahre 1882 zum ersten Male. Der Professionalismus im Fußball wurde schon 1885 in England gesetzlich gültig gemacht. 1928 kehrte der älteste nationale Fußballverband, eben der britische, dem Weltbunde der Fußballer den Rücken und erklärte seinen Wiedereintritt in die FIFA erst achtzehn Jahre später. Übrigens haben die Briten auch in der Zeit, in der sie abseits standen, oft an Länderspielen teilgenommen. Das erste Spiel gegen die Nationalmannschaft eines fremden Volkes fand 1901 statt, und der Gegner war – Deutschland. W. Kleffel