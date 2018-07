Die Kabinettsbildung hat zum Schluß doch noch eine Überraschung gebracht: der Bundesminister für Verkehr, Dr. Seebohm, wird sein altes Ressort wieder übernehmen, obwohl man unter dem Eindruck seiner Ressortbilanz schon lange mit seinem Ausscheiden gerechnet hatte. Der Bundeskanzler hat sich aber in letzter Minute eines anderen besonnen, was allerdings nicht etwa auf eine andere Beurteilung dieser Bilanz zurückzuführen ist. Es waren rein politische Motive, die die Berufung des Ministers entschieden. So war es bereits beim ersten Bundestag, als die DP das Zünglein an der Mehrheitswaage bildete. Damals wie heute waren es also nicht die fachlichen Eigenschaften, die Dr. Seebohm zum Verkehrsminister werden ließen.

Nach alten Erfahrungen ist es höchst zweckmäßig, diese Tatsache zu Beginn der zweiten Amtsperiode Dr. Seebohms festzustellen. Leider ist dies in der rückliegenden Zeit oft vergessen worden. Allein so ist es erklärlich, daß Dr. Seebohm sich in einer Weise als Fachminister betätigte, wie es kaum eine Persönlichkeit alten Schlages mit jahrzehntelanger Facherfahrung getan haben würde. Nur diesem starken Tätigkeitsdrang auf unbekanntem Gebiete ist zu danken, wenn auf dem Kerngebiet des Verkehrs, der Schiene und der Straße, so viele Fehlentscheidungen getroffen worden sind, die heute unsere gesamte Wirtschaft belasten und deren Rückbildung schwere Sorgen bereiten. Man kann dabei allerdings der Bundesbahn nicht den Vorwurf ersparen, daß sie eine gewisse Mitschuld trägt. Mit ihrer sachlichen Argumentation hat sie sich zwar gegenüber dem Minister geäußert, aber niemals den entscheidenden Mut gefunden, diese Argumentation mit ihrem gesamten wirtschaftlichen Gewicht in die Öffentlichkeit zu bringen. In einer – kaum begreiflichen – Subordination hat sie jede Anweisung des Ministers hingenommen. Es ist nur zu wünschen, daß man auch bei der Bundesbahn jetzt die Konsequenz zieht; nämlich, daß die wirtschaftliche Verantwortung für dieses größte Unternehmen mit seinen weitreichenden wirtschaftlichen Verflechtungen bei ihr selbst liegt. Die Verhältnisse sind insofern etwas günstiger geworden, als nunmehr ein Verwaltungsrat besteht, der auch gegenüber dem Minister eine stärkere Stellung hat. Die in Vorbereitung befindliche Novelle zum Bundesbahngesetz wird in einigen Punkten die schlechten Erfahrungen dieses Gesetzes ausmerzen und damit auch wohl den Verwaltungsrat von den ihm jetzt noch anhaftenden „Schlacken“ – der starken Stellung der Interessenvertreter – befreien, so daß er künftig mehr Homogenität und damit eine größere Durchschlagskraft erhält. Wenn in diesem Zusammenhange die Erfahrungen mit dem Vorstand ebenfalls ausgewertet werden, dann dürfte ein weiterer wichtiger Hemmschuh auf dem Wege zur Gesundung des Gesamtverkehrs beseitigt sein.

Sicherlich gibt es auch Kreise, die die Wiederberufung Dr. Seebohms begrüßen. Dabei steht aber überwiegend der Satz Pate, daß derjenige, der die Suppe einbrockt, sie auch auslöffeln soll. Das würde allerdings voraussetzen, daß Dr. Seebohm die entscheidenden Fehler seiner Ressortführung eingesehen hat. Leider sind hierfür Zeichen kaum vorhanden. In keiner seiner Reden hat Dr. Seebohm erkennen lassen, daß er die Vielschichtigkeit des Verkehrs mit den wirtschaftlichen Abhängigkeiten seiner einzelnen Teile voneinander und seiner Verflechtung mit der Gesamtwirtschaft erkannt hat. Der Verkehr ist ein wesentlicher der Gesamtwirtschaft, der nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten gesteuert werden muß. Technische Fragen sind dabei allein unter ihren wirtschaftlichen Auswirkungen zu beurteilen. Gerade in dieser Kernfrage hat die Arbeit Während der ersten Amtsperiode so viel zu wünschen übriggelassen. Es ist nunmehr Aufgabe aller deijenigen, die aus ihrer jahrzehntelangen Erfahrung und ihrer Stellung für die Wirtschaftlichkeit des Gesamtverkehrs verantwortlich sind, mit sachlicher Argumentation diesen Notwendigkeiten Rechnung zu tragen.

Das braucht in keiner Weise eine Einschränkung der echten Ministeriellen Funktionen zu bedeuten, zumal noch genügend Arbeit auch auf rein politischer Ebene vorhanden ist. Dabei ist vor allen Dingen an die repräsentative Vertretung des Bundes im Auslande zu denken. Der Zusammenschluß des europäischen Verkehrs ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Zusammenschluß der europäischen Wirtschaft und im Anschluß daran der europäischen Staaten. Wenn die unbestreitbare Tatkraft Dr. Seebohms in diese Richtung geleitet und die technischen Fragen der Fortentwicklung des Verkehrs und der Koordinierung seiner eirzelnen Teile den zuständigen Fachleuten überlasset wird, dann ist es durchaus möglich, daß nach den Abschluß der zweiten Amtsperiode ein befriedigender Abschluß vorgelegt werden kann. L