Nicht nur Jazz und Kaugummi wurden nach dem Kriege von Deutschland aus Amerika importiert, sondern auch wirtschaftlich und sozial bedeutungsvollere Dinge, wie zum Beispiel die sogenannten Abzahlungskäufe.

Jede Frau und jeder Mann – ja, fast jedes Kind – wissen heute, was Teilzahlungen bedeuten. Diese in dem jetzigen Ausmaß neue Einrichtung wurde auch in der alten Welt von der jungen Generation freudig begrüßt. Das ist verständlich. Zweifellos ist der Gedanke, morgen schon nach den Lieblingsschlagern aus einem eigenen Rundfunkgerät zu tanzen, sehr verlockend. Ein warmer, Dotter Wintermantel trägt sich an kühlen Herbstabenden bereits sehr angenehm spazieren, zumal wenn er zunächst fast geschenkt erscheint. Das Leben dünkt so herrlich leicht, und Wunschträume rücken in erfüllbare Nähe. Doch gibt es leider selten eine ungetrübte Freude. Nicht alles, was in einem fernen Land von Vorteil ist, empfiehlt sich auf einen anderen Kontinent zu übertragen. Warum nicht? Nun, die Behauptung, daß drüben in den Staaten „jeder alles“ auf Abzahlung kaufen kann und dieser System in Deutschland noch mehr entwickelt werden müsse, ist ein nicht ungefährlicher Rat.

Es läßt sich kaum leugnen, daß der Lebensstandard in den USA höher ist als bei uns. Ein Amerikaner kann also mehr anschaffen als der Durchschnitts-Bundesrepublikaner. Es bleibt bei Berücksichtigung von Krankheit und unvorhergesehenen Ausgaben bei normaler Lebensführung nicht viel Geld für Anschaffungen übrig. Da aber die „bequeme“ Zahlungsweise (das Wort „bequem“ muß tatsächlich in Anführungsstriche gesetzt werden) sehr verlockend ist, wird von ihr leicht zu viel Gebrauch gemacht. Fest steht zumindest, daß sich 60 v. H. der höheren Beamten in Norddeutschland durch Abzahlungen so „verzettelt“ haben, daß ihnen an jedem Monatsersten doch die Luft ein wenig eng wird. Von einer gewaltigen Zahl von Lohnpfändungen spricht ein Bergwerk in der Nähe Aachens. Als Grund wird angeführt: „... hauptsächlich aus unüberlegt eingegangenen Verpflichtungen aus Abzahlungsgeschäften.“ Bei einer 20 000köpfigen Belegschaft mußten während des vergangenen Jahres, 4000 Lohnpfändungen vorgenommen werden. Das bedeutet eine empfindliche Gehaltskürzung für jeden fünften Betriebsangehörigen! 1953 verspricht ein noch drastischeres Bild. In den ersten sechs Monaten hatte die entsprechende Zahl in diesem Unternehmen bereits 3000 erreicht. Nebenbei sei bemerkt, daß auf fast allen Schachtanlagen ein Angestellter des Lohnbüros ausschließlich damit beschäftigt ist, diese Pfändungen zu bearbeiten. Von der Werkleitung wurde errechnet, daß diese Arbeit die Firma wenigstens 40 000 DM zusätzlich je Jahr kostet...

Worauf ist es zurückzuführen, daß Ärzte oft monatelang, manchmal sogar vergebens, auf die Bezahlung ihrer Privatrechnungen warten müssen? Weshalb muß der Lebensmittel-Einzelhandel Butter, Wurst und Käse „anschreiben“? Es wird lieber „auf Pump“ der notwendigste Bedarf gekauft, als ein Ratengegenstand eingebüßt. Warum müssen Wohnungen mit mehrköpfigen Familien zwangsgeräumt werden, und warum befördert die Post so viele Zahlungsbefehle? Bei Textilfirmen sind die Außenstände auf fast 20 v. H. des Umsatzes angestiegen. („Unechte“ Zahlungsvereinbarungen, das heißt, gelegentliche Erleichterungen auf privater Basis, sind hierbei noch nicht einmal berücksichtigt.) Warum? Weil, wer sich einmal auf Teilzahlungen einläßt, schwer wieder davon loskommt: „Das eben ist der Fluch der bösen Tat, daß sie fortzeugend immer Böses muß gebären.“

Die Frau wird sich auch überlegen müssen, ob Ratenkäufe preiswerter als Barkäufe sind. Auf diese Frage gibt es nur eine klare Antwort: Nein! Keine Teilzahlungen ohne Aufschlag! Die Einigungsämter für Wettbewerb sind zu dem Ergebnis gekommen, daß es gar nicht anders sein kann. Diesen Standpunkt wird auch der Laie teilen, wenn er sich klarmacht, daß das Geschäft, in dem er kauft, größere Rabatte in Anspruch nehmen kann, falls es seine Ware möglichst umgehend bezahlt. Ist der Einzelhandelskaufmann dazu jedoch erst nach 60 Tagen oder noch später in der Lage, so muß der volle Betrag überwiesen werden. Man wird sich also überlegen, ob man besser fährt, den etwas erhöhten (teils angegebenen, teils als selbstverständlich einkalkulierten) Teilzahlungsverkaufspreis zu zahlen, oder ob man nicht ein qualitativ hochwertigeres Stück für den gleichen Preis bei Barzahlung erhalten kann. In irgendeiner Form werden die Kreditkosten nämlich immer berücksichtigt!

Natürlich sind Ratengeschäfte bei knappem Portemonnaie und vielen Dingen, die notwendig gebraucht werden, nicht immer zu umgehen. Die kluge Frau als stille Lenkerin der Ausgaben im Haushalt muß aber Maß halten. Wenn ein Monatsgehalt jährlich für Teilzahlungskäufe verwendet wird, ist das wohl noch ungefährlich. Es kann aber nicht gut gehen, wie unzählige Beispiele zeigen, wenn ein Drittel.cines jeden Monatsgehalts hierfür verbraucht wird.

Vorallen Dingen sollte man Ratenkäufe auf größere Gegenstände des häuslichen Bedarfs und solche mit langer Lebensdauer beschränken. Dazu gehören Möbel, Motor- und Fahrräder, Gasgeräte und elektrische Geräte, also auch Rundfunkapparate. Das Bundeswirtschaftsministerium setzt sich lebhaft dafür ein, notwendige, aber kostspielige Anschaffungen für den „gehobenen Bedarf“ durch Kredite zu finanzieren, und damit deren Absatz zu erhöhen. Nach Ansicht Professor Erhards zählt hierzu auch der Kühlschrank als wichtige Hilfe für den Haushalt.

Nun wird die Finanzierung des Teilzahlungskreditgeschäftes ja in der Hauptsache durch eigens zu diesem Zweck geschaffene Institute, die sogenannten Teilzahlungsbanken, durchgeführt. Dadurch wird das Warengeschäft vom eigentlichen Kreditgeschäft getrennt. Dem Händler oder Fabrikanten verbleibt im wesentlichen nur der Verkauf, während die mit dem Kreditgeschäft verbundenen Verwaltungsfunktionen von anderer Seite gehandhabt werden. Durch dieses Verfahren kann der Umfang der Teilzahlungskredite der Wirtschaftslage bis zu einem gewissen Grade angepaßt sowie konjunkturellen Schwankungen und Auswüchsen begegnet werden. Dennoch aber liegt im Teilzahlungsgeschäft eine ständige und potentielle Gefahr für die Volkswirtschaft, die letzten Endes durch die menschliche, nur allzu menschliche Unzulänglichkeit gegeben ist. Gehen nämlich die Kreditansprüche der Verbraucher ins Uferlose, dann können sehr schnell inflationäre Tendenzen entstehen. Der Käufer hat es selbst in der Hand, durch verantwortliches Schalten und Walten den Wert des Ratenkaufes zu erhalten und dafür zu sorgen, daß durch diese moderne Praktik des Kundendienstes und der Einkaufsgewohnheiten die Wirtschaft nicht gefährdet wird. Und das wäre für uns die von Schaden. Renate Baars