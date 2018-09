Inhalt Seite 1 — Atempause für das GATT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die 8. Vollsitzung des GATT in Genf ist mit einem Gesamtergebnis zu Ende gegangen, das nicht ganz so gut ist, wie es Optimisten erwarteten, aber auch nicht ganz so schlecht, wie es Pessimisten befürchtet hatten. Als wichtigstes Ergebnis darf wohl gelten, daß das GATT um weitere 18 Monate verlängert wurde, wobei die eigentliche Frage weniger das „Verlängern oder Nichtverlängern“ war, als die „12 oder 18 Monate“. Solange über die zukünftige Handelspolitik der USA keine Klarheit besteht, war – und ist – nicht zu erwarten, daß die übrigen GATT-Partner schon jetzt ihrerseits beginnen, ihre zukünftige Handels- und Zollpolitik festzulegen. Der gewonnene Spielraum ist vor allem lang genug, um vorweg eine gründliche Revision des GATT vorbereiten zu können, die zweifellos weiteren praktischen Zollvereinbarungen vorausgehen muß.

Der Beschluß, diese grundsätzliche Revision auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung im Herbst 1954 zu setzen, kann wohl als das zweite positive Ergebnis dieser Konferenz gewertet werden. Es entspricht sicher auch dem Wunsche Minister Erhards nach einer Ad-hoc-Kommission zur Überprüfung des GATT, wenn auch mit dem Umweg, daß alle beteiligten Länder entsprechende Revisionsvorschläge einreichen sollen. Bei dem Umfang und den Schwierigkeiten eines solchen Problems ist auch ein Zeitraum von einem Jahr vertretbar, um so mehr, als er die USA zwingt, sich bis zu diesen! Termin verbindlich über ihre neue Handelspolitik zu äußern.

Bei der Zulassung Japans kam es zu dem erwarteten Kompromiß, daß Japan zu allen Voll- und Untersitzungen zugelassen wird, bis – nach voraufgegangenen entsprechenden Zollverhandlungei – eine Vollaufnahme de jure erfolgen kann. Als spätester Termin für diese Vollaufnahme wurde der 30. Juni 1955 festgesetzt, der Tag des Auslaufens der gegenwärtigen GATT-Vereinbarungen. Sollte also das GATT dann über diesen Termin hinaus verlängert werden, so ist Japan auf jeden Fall dabei. Das Inkrafttreten dieses Beschlusses ist davon abhängig, daß die Regierungen der GATT-Länder ihm bis zum 31. Dezember 1953 mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. An dieser Zweidrittelmehrheit besteht kein Zweifel, nachdem die Zahl der Gegenstimmen (England, Australien, Neuseeland und Frankreich) schon jetzt bekannt ist und sich kaum erhöhen wird.

Der Vorteil dieser Lösung für Japan liegt darin, daß es sich nunmehr an den Arbeiten des GATT besonders der Revision, aktiv beteiligen und im Rahmen des GATT schon jetzt Zollvereinbarungen einleiten kann, um möglichst bis zur nächsten Vollsitzung den gleichen de-facto-Stand zu haben wie die übrigen Länder. Für diese ist es sicher ebenso von Vorteil, daß Japan für den größten Teil seiner Einfuhren bereit ist, sich den Bindungen des GATT zu unterwerfen und sich darüber hinaus bindend verpflichtet hat, jede „dumpingähnliche“ Maßnahme zu unterlassen.

Am umstrittensten dürfte das dritte Hauptergebnis sein, nämlich die – jedenfalls teilweise – Durchsetzung der britischen Forderung, bestimmte Zollpositionen von Gartenbauerzeugnissen gegenüber Nicht-Commonwealth-Ländern erhöhen zu können. Das gilt zwar nur für solche Positionen, die nicht unter das GATT fallen, stellt aber insofern einen grundsätzlich entscheidenden Bruch mit den GATT-Verpflichtungen dar, als einmal die Margen zwischen den Präferenz- und den freien Zöllen nicht erweitert werden sollten und zum andern die Mitgliedsländer nicht gegen einzelne oder mehrere andere zollpolitisch diskriminieren durften.

Der Widerstand gegen diese britische Forderung war erheblich, zumal man den Engländern nicht glauben wollte, daß es sich dabei nur um „unwesentliche Produkte“ handeln würde. Tatsächlich spielen sie im Handel des Commonwealth mit England so gut wie gar keine Rolle, so daß man nur schwer einen Grund sehen konnte, warum gerade hier England zwischen dem Commonwealth und den übrigen Ländern zollpolitisch differenzieren wollte. Man hat deshalb auch eine ganze Reihe von Kautelen eingebaut, um zu verhindern, daß diese neue Freiheit andere Länder benachteiligt. England hat inzwischen den Mitgliedsländern eine streng vertrauliche Liste derjenigen Produkte bekanntgegeben, deren Zölle es erhöhen will. Die Mitgliedsländer können bzw. müssen sich innerhalb von 30 Tagen entscheiden, ob und gegen welche Positionserhöhungen sie Einspruch einlegen und damit eine ziemlich komplizierte Überprüfungs- und Schlichtungsprozedur einleiten wollen, vor deren Beendigung die Erhöhungen nicht wirksam werden können. Der englische Handelsminister hoffte, daß man dabei „guten Willen“ zeigen würde, aber das wird nicht zuletzt davon abhängen, ob die Engländer nachweisen, daß es sich tatsächlich nur um einzelne, wohlbegründete Ausnahmen handelt oder um einen Versuchsballon, wie weit man eine zukünftige englische Zollautonomie zu tolerieren bereit ist.

Der englische Delegationsführer hatte bereits auf der Konferenz durchblicken lassen, daß man englischerseits ein Entgegenkommen in dieser Frage mit einer Ausweitung der Liberalisierung honorieren würde. Dieses „Junctim“ stieß aber keineswegs auf Verständnis und Begeisterung, weil einmal England auf Grund der Verbesserung seiner Handels- und Zahlungsbilanz sich einer Erhöhung seines Liberalisierungsprozentsatzes innerhalb der OEEC ohnehin nicht entziehen konnte und zum andern, gerade diese Verknüpfung den Verdacht nährte, daß England mit der rechten Hand der Liberalisierung etwas geben wollte, was es mit der linken der Zollerhöhungsautonomie wieder zurückzunehmen entschlossen schien.