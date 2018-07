K. W., Berlin, Anfang November

Bis zum Beginn des November, des „Monats der deutsch-russischen Freundschaft“, sollte die Liquidation des 17. Juni abgeschlossen sein. Bisher sind acht- bis zehntausend Zonenbewohner im Zusammenhang mit dem 17. Juni verhaftet worden. Die weitaus meisten warten noch in den Gefängnissen auf ihren Prozeß. Erst etwa dreihundert öffentliche Verhandlungen sind vor den Bezirksgerichten der Zone und vor dem Ostberliner Stadtgericht geführt worden; immer war das Delikt die aktive Teilnahme am 17. Juni. Fünf Todesurteile und fünf Verurteilungen zu lebenslänglichem Zuchthaus stehen an der Spitze dieser Rachejustiz. Mit durchschnittlich vier Jahren Zuchthaus sollen die mehreren hundert bisher Verurteilten ihre Demonstration für die Freiheit büßen. Von ihnen sind 65 Prozent Arbeiter und Bauern, 25 Prozent Angestellte und sechs Prozent Angehörige der Intelligenz.

Es ist nicht zu erwarten, daß die Verhandlungen gegen die Masse der vielen tausend Junihäftlinge in ähnlicher Weise bekanntwerden, wie de bisherigen Verurteilungen. Einmal gehen, wenn auch in anderer Form, die Verhaftungen weiter, zum anderen werden größere Gruppen unmittelbar der sowjetischen Gerichtsbarkeit übergeben. Beinahe täglich bringen die östlichen Zeitungen Notizen von Betriebsversammlungen, die mit dem stereotypen Satz enden: „Auf Wunsch der Belegschaft wurden die Provokateure des 17. Juni den Staatsorganen übergeben.“ Die „Staatsorgane“, das sind die Funktionäre des Staatssicherheitsdienstes, die bei sämtlichen systematischen Betriebsveranstaltungen zugegen sind. Der kommunistische „Freie Deutsche Gewerkschaftsbund“, dem Arbeiter und Angestellte zwangsläufig angehören, hat mit dieser Betriebssäuberung Anfang September begonnen. Er rechnet damit, bis zum Ende des Jahres – bei Aussparung des des „Freundschaftsmonats“ November – die Gewerkschaften völlig durchgekämmt zu haben. Nachdem schon vor Wochen der ganze Vorstand der Betriebsgewerkschaft „Metall“ wegen Beteiligung am 17. Juni abgesetzt und zum Teil verhaftet worden war, ist jetzt dem Vorstand der Betriebsgewerkschaft „Holz und Chemie“ das gleiche Schicksal beschieden worden.

Daß diese führenden Gewerkschaftsfunktionäre vor Gericht gestellt werden, ist ebensowenig zu erwarten, wie Prozesse gegen die mehreren hundert Volkspolizisten, die wegen der Mitwirkung am 17. Juni verschwunden sind. Es ist anzunehmen, daß sie zu den etwa 1500 Häftlingen gehören, die von den sowjetischen Militärbehörden in den Juliwochen direkt nach Sibirien deportiert worden sind, worüber wir vorige Woche berichtet haben. Wie viele von ihnen außerdem durch sowjetische Militärjustiz hingerichtet oder zu Freiheitsstrafen verurteilt worden sind, entzieht sich jeder Nachprüfung, so sehr auch einzelne Hinrichtungen im örtlichen Rahmen bekanntgeworden sind.