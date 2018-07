Der von der Daimler-Benz AG. Anfang, September herausgebrachte Typ „180“ und auch die beiden verbesseren Typen der „170“-Serie haben ein ungewöhnlich reges Käuferinteresse hervorgerufen. Die anhaltend starke Nachfrage und die steigende Verkaufstendenz beweisen die Richtigkeit des Untertürkheimer Entschlusses, den neuartigen Typ 180 zu starten und die „170“-Serie mit wesentlichen Verbesserungen auf den Markt zu bringen. Gegenwärtig beträgt die Lieferfrist noch etwa drei Monate. Um den interessierten Käuferschichten im In- und Ausland entgegenzukommen, sind jedoch in Untertürkheim Vorbereitungen getroffen worden, damit auf der Produktionsseite die Lieferfristen in Kürze herabgesetzt werden können.

Dieser günstigen Entwicklung reihte sich dieser Tage ein neuer Exporterfolgan: nach Erledigung des großen argentinischen Trolleybus-Auftrages von 1951, der mit der Lieferung von 350 Mercedes-Benz-Oberleitungsbussen einen Wert von 10 Mill. $ hatte, hat das Unternehmen jetzt gegen stärkste Konkurrenz einen neuen Großauftrag aus Argentinien hereinnehmen können. Im Anschluß an eine Lieferung Ton 500 Mercedes-Dieseltaxen nach Argentinien kam jetzt ein weiterer Auftrag über 3000 Einheiten des Typs „170-S-D“, die in Argentinien ebenfalls im Taxendienst Verwendung finden werden. Die Fahrzeuge sollen mit verbreiterten Fondsitzen, einer durchgehenden vorderen Sitzbank, Radio und u. a. Tarometeruhr zerlegt nach Argentinien geliefert und dann im Werk der Mercedes-Benz Argentina montiert werden. w w.

NSU vergrößerte Belegschaft. Die Wintermonate stellen seit jeher für die Motorradindustrie eine ruhige Zeit dar. Während einzelne Werke zu Entlassungen gezwungen waren, stellte NSU Anfang November zusätzlich hundert weitere Mitarbeiter ein. Damit erhöht sich die Gesamtbelegschaftszahl auf rund 5700. Die Gründe zu dieser Maßnahme sind die hervorragend gute Verkaufslage in Deutschland und das sprungartige Anwachsen der Exportaufträge; zweifellos haben die NSU-Weltmeisterschatten zu dieser Entwicklung erheblich beigetragen. Mit 10 015 Motorfahrzeugen überschritten die NSU-Werke auch im Oktober wieder die 10 000-Grenze. An der Spitze liegen wie üblich Lambretta (2615) und Max (2540); auch das neue Modell, die NSU-Quickly, ist bereits mit 1400 Maschinen vertreten.

Wintershall weiterhin optimistisch. Die HV der Wintershall AG beschloß, für 1952 eine auf 6 (1951: 5) v. H. erhöhte Dividende auf 105 Mill. DM Grundkapital zu verteilen. In laufenden Geschäftsjahr stieg der Kaliabsatz der gesamten Wintershall-Gruppe im Inland von Januar bis einschl. September 1953 gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres um 14 v. H. Der Export hat zum gleichen Stichtag mit rd. 91 000 t Reinkali bereits den gesamten Export des Jahres 1952 erreicht. Die Erdölförderung dürfte 1953 rd. 300 000 t erreichen, somit die Vorjahresförderung von 271 700 t erheblich übertreffet. Bei der geschilderten Umsatzentwicklung kann auch für 1953 wieder mit einem zufriedenstellenden Ergebnis gerechnet weiden. Der neugewählte AR besteht aus den bisherigen Mitgliedern: Otto Werthmann, Lührinnen (Westf.), (Vors.), Dr.