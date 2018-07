München, Anfang November

Auch leidlich ovid- oder horazfest gebliebene Lateiner wußten nicht gleich zu sagen, was „Astutuli“ bedeute. Manche hielten es für eine Zauberformel, wie etwa Simsalabim oder Abrakadabra. Erst das Programm der Münchner Kammerspiele, wo Carl Orffs „Bairische Komödie“ uraufgeführt wurde, gab Aufschluß. Es ist auch im Lateinischen. ein entlegenes Wort, astutus, und heißt schlau, und die astutuli sind dann eben, auf Bayerisch, die Schlaucherln. Den gleichen Namen trägt aber auch das Spiel, „die seltsamst Kumedi“, die es in diesem Astutuli selber wiederum zu sehen gibt, „vor undenklicher Zeit“ – das heißt vorgestern und heute. Denn dieser Bürgermeister mit seiner Tochter Fundula und deren Gespielinnen Hortula und Vellicula, wenn sie auch Namen tragen wie aus den Carolina Burana, und die ganze Gesellschaft, die sich da von dem fremden Gaukler an der Nase herumführen läßt, sie kommen uns doch merkwürdig bekannt vor. Auch daß die Betrogenen, am Schlüsse bis aufs Hemd ausgeplündert, nach den Schuldigen am falschen Ort suchen, nämlich im Zuschauerraum (und ebenso laut wie sie zuvor dem Gauner zugejubelt haben) dergleichen soll sich nicht nur vor undenklicher Zeit wirklich begeben haben. Nicht nur hier in Bayern, wo Orff seine Komödie von den Schlaucherln angesiedelt. Sie wurde indessen mit einer Zurückhaltung aufgenommen, auf die man eigentlich nicht gefaßt sein wollte.

Orff hat hier in seiner Vaterstadt eine begeisterte und dankbare Gemeinde, und auch der jüngeren Generation sind Stücke aus seinem Werk, den Carolina Burana vor allem, mit Nachsingen und Nachtrommeln so geläufig, wie das kaum einem andern Komponisten von seinem Rang schon bei Lebzeiten zuteil geworden ist. Daß die Zuschauer sich von der Rampe herab Bescheißer, Zutreiber, Diebstehler und Räuber titulieren lassen mußten, war gewiß nicht der Grund für ihr Kargen mit Beifäll. Es fing auch alles herrlich an, eben damit, daß die Zuschauer auf der Bühne im Takte forderten, daß nun endlich angefangen werden müsse; da war man sogleich ganz zu Hause und allerbester Dinge.

Als erstes Stück der Kumedi gab es sodann den Sankt Onuphrius zu sehen, einen Riesen und grauslichen Mohren, wie er seit Heinrichs des Löwen Zeit auf einem alten Haus hier in München abgemalt war. Das heißt, zu sehen war er durchaus nicht, obwohl die Zuschauer wiederum in grausig entzücktem Chor von seiner Schwärze und überstarken Behaarung kündeten. Der Gagler hatte es ihnen eben eingeredet, daß in seinen Vorstellungen nur die Astutuli, die Gewitzten, etwas zu sehen vermöchten. Da waren alle gewitzt, auch die Zuschauer im Parkett, versteht sich, denn es ist sehr schwer, sich gegen einen einhelligen Chor zu sperren. Auch dies weckte Erinnerung und Reue.

Das zweite Stück bestritt sodann der Goggolori, „ein Grauwuzel, Springgingkerl, Gawizl und Sparifankerl“, ein Zwitterlein aus Erdhauser und Insekt, welches den Damen Fundula und Vellicula nach Art. der letzteren Tierfamilie bedenklich auf den Leib rückt. Auch dies schwatzte uns der Betrüger auf, wie weiland Eulenspiegel als Kunstmaler auch leere Wände für Fresken auszugeben verstand. Wenn dann im dritten Stück derselbe Trick abermals verfangen soll, beginnt die Aufmerksamkeit wenigstens im Parkett etwas nachzulassen. Man muß es dreimal sagen, sicherlich, aber das gilt nur für das Zaubern, nicht für das Theater. Freilich ging es diesmal um das Land Cucanien, das Paradies auf Erden, und noch einmal raffte der Sprachzauberer Orff alles, was ihm, dem Erzbayern, geläufig war, und alles, was er aus alten Schwarten zusammengelesen, zu einer gewaltigen Beschwörung zusammen. So gewaltig, daß die Astutuli, um auch noch einen Blick in die Zukunft werfen zu können, sich sogar die eigenen Kleider ab und dafür das cucanische Gewand aufschwatzen lassen. Es ist aber nur annähernd paradiesisch, die Unterhosen und die Hemden dürfen anbehalten werden. Da stehen sie nun in den nicht durchaus kleidsamen niederbayerischen Dessous, und der Gagler ist mit der Garderobe samt der Amtskette des Bürgermeisters und den Fürspangen und Fingerringen der Geprellten verschwunden. Was nun? – aus dem Zuschauerraum kriegen sie auch nichts wieder, aber da erscheint der Gaukler zum viertenmal, als Goldmacher verkleidet, und verheißt, aus Hosenknöpfen blanke Heller zu machen und aus diesen echte Groschen und aus Talern gar Dukaten. Da fallen sie abermals herein und beschließen, dem Bürgermeister, der die Taler zum Umtausch auf das Rathaus aufruft, in ihrer Dankbarkeit einen Fackelzug darzubringen.

Wieder sahen wir Carl Orff um eine Erneuerung des Theaters aus dem Gleichnis, dem Einfachen und dem Märchenhaften bemüht, eine Sprache aufbietend von einer Buntheit, Fülle und gedrängten Urkraft, auch wo er sie mit bereits verschollenem Gut der Mundart auflädt, daß nicht nur seinen engeren Landsleuten das Herz im Leibe lachen mußte. Vermutlich aber war es der lärmenden Gaudi und der Hemdenturbulenz am Ende doch etwas zuviel, und ein überzeugender Schluß müßte für den großartigen Versuch doch wohl erst noch gefunden werden. Paul Alverdes