Die Zeitungen der Sowjetzone haben die „Selbstverpflichtung“ einer Jungfer Königsdorf veröffentlicht, die in dem HO-Warenhaus in Berlin am Alexanderplatz öffentlich eine Überleistung gelobt hat. Sie schreibt, daß sie nach dem Vorbild der sowjetischen Verkäuferin Nina Rybakowa ständig um die Erhöhung der Verkaufskultur kämpfen wird, indem sie, wenn sie morgens ins Warenhaus kommt, ihren Arbeitsplatz in Ordnung bringen, das Lager mit neuen Waren auffüllen und neue Artikel an besonders sichtbarer Stelle auslegen wird. Daß sie ferner auf gute Auslage Wert legen, den Kunden größte Aufmerksamkeit widmen und sie beim Kauf richtig beraten und darüber hinaus auch Käuferwünsche notieren wird. Alles Errungenschaften aus der Sowjetunion!

Es gibt immer noch Leute, die Berichte aus der Ostzone als übertrieben propagandistisch gefärbt und unwahr abtun. Sie mögen, dieses Königsdorfer Manifest beachten und dabei nicht vergessen, daß das Organ des Zentralkomitees der SED, „Das neue Deutschland“, diese Verpflichtung für wichtig genug erachtete, um es auf der ersten Seite ganz groß abzudrucken.

Nach sieben Jahren Sowjetwirtschaft; hat Ostberlin es so weit gebracht, daß es von irgendeiner. Frau Rybakowa lernen muß, die in ihrem Vaterland, der Sowjetunion, ein nationaler Held wurde, weil sie die geniale Idee nicht nur hatte, sondern als erste auch durchführte, morgens, wenn sie ins Warenhaus kommt, „ihren Arbeitsplatz in Ordnung zu bringen und das Warenlager mit neuen Waren aufzufüllen“. Thomas Elesch