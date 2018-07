Inmitten des Erholungsprozesses der Aktienmärkte wird allzu leicht übersehen, daß die z. T. recht ansehnlichen Kurssteigerungen im allgemeinen noch nicht zur Emissionsreife geführt haben; diese ist erst dann gegeben, wenn ein Börsenkurs mindestens 120 v. H. beträgt. Eine Aktien-Emission soll ja, nicht nur das Grundkapital erhöhen, sondern aus dem Aufgeld neben der Deckung der Unkosten und Steuern noch die offenen Rücklagen stärken; schließlich muß auch ein möglichst großer Unterschied zwischen Börsenkurs und Bezugskurs den Aktionär zur Ausübung seines Bezugsrechtes reizen. Für Banken, Börsen und Aktiengesellschaften bleibt also noch einiges zu tun, um der in mehr als zwei Jahrzehnten unpopulär gemachten Aktie wieder einen funktionsfähigen Markt zu erschließen. Die Vorstände und Zulassungsstellen der Börsen haben dies jetzt auf ihrer Tagung in Berlin mit einem Appell an die zuständigen Bundesminister versucht, indem sie als wichtigste Voraussetzung für die volle Wiederherstellung des Emissionsmarktes die Gleichstellung der Aktie mit den (noch) steuerbegünstigten öffentlichen Anleihen und „Sozialpfandbriefen“ verlangten.

Berlin war hierfür der rechte Platz, da das Mißverhältnis von Eigenkapital und Kreditverschuldung dort besonders kraß ist. In diesem „Schaufenster der Marktwirtschaft“ verabscheut man auch alles, was die Staatswirtschaft einseitig begünstigt, noch mehr als anderwärts. Die Forderungen der Börsen lauten auf gleiche Ertragsbesteuerung der Aktien mit den öffentlichen Anleihen, Rückführung der Spekulationssteuer, auf die frühere Berechnungsgrundlage, Abzugsfähigkeit des Ersterwerbsaufwandes für Aktien von der Einkommensteuer, Steuerbegünstigungen nur für Kapitalmarktpapiere, nicht jedoch für Geldmarktpapiere. Sie erscheinen berechtigt auch angesichts der positiven Stellung, welche die Börsenvorstände in den Fragen der Publizität der Unternehmen und der Gleichberechtigung der einzelnen Börsen (besonders Berlin!) eingenommen haben, ein Standpunkt, der in der Praxis jeder einzelnen Börse – in ihrem Verhalten gegenüber berechtigter Kritik an Einzelheiten – ihren.Niederschlag finden möge... Im ganzen läßt die Persönlichkeit des Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft erwarten, daß diese Tagung, die den Rahmen der heute so beliebten Routine-Tagungen gesprengt hat, bei den zuständigen Stellen und in der Öffentlichkeit die Beachtung findet, auf die Banken und Börsen dank ihrer guten Organisation früher rechnen konnten. E. S.