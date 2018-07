Von Rudolf Maack

Vor zweihundert Jahren erschien in London Hogarths berühmtes Buch „Untersuchung der Schönheit“.

Seit mehr als zwei Jahrtausenden hat das Rätsel der Schönheit die Menschen des Abendlandes bewegt. Sie suchten nach den Gesetzen des Schönen sowohl in der Natur als auch in der Kunst; und schließlich forschten sie nach der Beziehung zwischen beiden; Und sie haben die Suche heute noch nicht aufgegeben. – Das deutsche Wort „schön“ hngt mit „scheinen“ zusammen. Was aber gibt dem Schönen seinen Schein? Sein Zusammenhang mit einer auf, der Harmonie der Zahlen beruhenden Weltordnung –: so lautete die Antwort der Pythagoräer. Seine Teilhabe an der Idee des Schönen, am „Urschönen“, sagte dagegen Platon. Und es sind eigentlich diese beiden Auffassungen, die in Antike und Mittelalter immer neue Nahrung, aber zugleich auch immer neue Ausdeutung gefunden haben. Die Renaissance engte dann das Problem ein auf die Frage nach dem schönen Menschen als dem höchsten Werk der Natur. Leonardos „Malerbuch“ und Dürers „Vier Bücher von menschlicher Proportion“ warten mit Darstellungen von Idealgestalten und ihren Maßverhältnissen auf. Und dennoch mußte Dürer bekennen: „Die Schönheit, was das ist, das weiß ich nicht.“ Er resignierte vor der Fülle der Erscheinungen. „Was wir aber nicht beweisen können, das müssen wir bei guter Meinung und der Menschen Urteil bleiben lassen.“ Schließlich, vor nunmehr zweihundert Jahren, stellte noch einmal ein Mann die Frage nach den Gesetzen des Schönen: William Hogarth.

Man kannte diesen englischen Künstler damals als den Schöpfer mancher sittenpredigender Holzschnittfolge, aber nicht, als Kunsttheoretiker oder Geschmackskritiker. Dahin ging auch sein Ehrgeiz nicht. Sein Buch, die „Analyse der Schönheit“ meidet das Theoretische, wendet sich vielmehr mit 123 Abbildungen geradenwegs an den allgemeinen Menschenverstand. Ein echtes Londoner Kind, geht er von der Erfahrung aus und fragt einfach: Was gefällt unserem Auge? Unserem Auge – das heißt: dem Auge von jedermann. Gewisse Merkmale des Schönen muß es geben – so meint er –, die alle Menschen erfreuen.

Da ist zunächst das Merkmal der Zweckmäßigkeit. Hogarth findet sowohl ein Rennpferd als auch ein Kampfroß schön, nicht aber eine Mischung aus beiden: denn das arme Tier wäre ja zu gar nichts nütze. Sodann erregt die Größe unsere Bewunderung – daher lieben die Menschen Gebirge und Meer. Hoher noch aber preist Hogarth die Mannigfaltigkeit, wie sie uns in jedem Blatt und jeder Blüte, freilich als geordnete Mannigfaltigkeit, entgegentritt. Einheit muß ihr die Waage halten, damit sie nicht wuchert. Wiederum jedoch darf keine steife Symmetrie vorwalten: denn warum, so fragt er, wenden die Damen, den Kopf ein wenig zur Seite, wenn sie gefallen wollen?

Wahrhaftig, das sind keine tiefen Beobachtungen; aber sie.sind nachprüfbar und jedem verständlich. Was der „Analysis of Beauty“, die im Herbst 1753 erschien, den Erfolg einbrachte, war dennoch nicht die Aufzählung dieser Merkmale des Schönen, sondern ihre Verdichtung zu einem Symbol, das überdies auf dem Titelblatt des Buches abgebildet war: eine Schlangenlinie in einer gläsernen Pyramide. Diese Hieroglyphe stellt Hogarths künstlerisches Glaubensbekenntnis dar. Die Pyramide ist für ihn der Idealfall einer Verbindung von Einheit und Mannigfaltigkeit. Sie ist immer die gleiche; aber dem, der um sie herumgeht, erscheint sie immer anders. Verbinde ich die Pyramide mit einer Grundform der Natur, dem Ei, so erhalte ich die eleganteste Gestalt: die Ananas. Um ihre Eleganz nachzuempfinden, muß man sie sich hohl denken, aus dünner Schale, in der unsichtbare Linien entlanglaufen. Hogarth gebraucht das Bild einer hohlen Zwiebel, deren Häute ja wirklich liniendurchzogen sind. Man gehe um den Körper herum, und man wird entdecken, daß jede dieser Linien einmal Umrißlinie ist. Ehe man nicht alle Körper so sehen kann, soll man keinen Pinsel anrühren: diesen Rat gibt Hogarth den Malern.

Die Welt des Malers besteht also aus unsichtbaren Linien. Aber welche davon sind schön? Welche soll der Maler sichtbar machen? Hogarth antwortet: Die Wellenlinie ist die Linie der Schönheit, aber die Schlangenlinie ist die Linie der Anmut. Wie verläuft sie? Wie ein Draht, der spiralig um eine sich verjüngende Säule geschlungen ist. Viele Beispiele geben uns das rechte Maß für die Schwingung: das Füllhorn der Alten, die Knochen und Muskeln des Menschen, die gefälligen Kurven der Venus. Man prüfe die Dame seiner Wahl, empfiehlt Hogarth. Man winde einen zarten Draht um ihre Gestalt, vom Scheitel bis zur Sohle; man gleite mit ihm sanft über alle erfreulichen Schwellungen, Welche Figuren wird der Draht dabei beschreiben? Immer wieder die Spirale, die Schlangenlinie So Hogarths Rezept. Gerechterweise muß man hinzufügen, daß die schlangenlinien-durchzogene Pyramide auf der Titelseite seiner Schrift sich über einem Postament erhebt, auf dem das Wort „Mannigfaltigkeit“ steht. Die Mannigfaltigkeit ist also doch die Grundlage seiner Lehre, und damit rettet er sich aus der Enge einer Doktrin in die unerschöpfliche Fülle und Weite der Erscheinungen.

Grotesk klingt der Rat, den er nicht den Malern, sondern ihren Modellen gibt. „Laßt uns schön werden!“ ruft er aus. „Laßt uns anmutig werden, indem wir unsere Gliedmaßen gewöhnen, sich in Schlangenlinien zu bewegen.“ Fecht- und Tanzmeister, Segel- und Reitsport müssen heran, um die „Leute von Stand“ in dem „wogenden Fluß der Bewegung“ zu üben. Schon die Kinder sollten täglich mit Kreide sanfte Wellenlinien auf große Tafeln zeichnen, damit ihre Arme die Steifheit verlören. Ihre Mützen sollten mit einem Band am Rücken befestigt sein, damit sie den Kopf aufrecht tragen und ihn nur leicht seitlich wenden können. So geht es Schritt für Schritt zur schwingenden Verbeugung und endlich zur Krone der Anmut, zum – Menuett. Es ist ein sehr englisches Buch, diese Analyse der Schönheit, das seine Beweise aus der Erfahrung zieht und dessen Folgerungen für die Praxis des Lebens gelten sollten. Aber gerade dadurch hat es eine breitere Wirkung ausgeübt, als manche tiefe ästhetische Erörterung vor oder nach ihm.