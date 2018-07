Die Verachtung des Konsumenten gehörte bisher zum planwirtschaftlichen Denken der Sowjetunion. Der Aufbau des industriellen Apparates war das eherne Gesetz, dem der einzelne sich zu beugen und für den er die letzte Kraft herzugeben hatte. Er mußte mit den Rationen, die ihm bewilligt wurden, und den Waren, die in den Staatsläden jeweils vorhanden waren, vorliebnehmen. Barsche Behandlung durch die sich als Beamte fühlenden Verkäufer war er gewohnt. Dabei waren die Verkäufer selbst in keiner beneidenswerten Lage, denn ihnen fehlte ja jede Autorität. Das Gewerkschaftsblatt „Trud“ stellte Ende vorigen Jahres fest, daß die Sortenbestellungen des Kleinverkaufs von der Industrie häufig nicht berücksichtigt wurden, daß jedoch in keinem einzigen Falle vom Handel eine Konventionalstrafe gefordert worden war. Hier drückten sich Machtverhältnisse aus, die im sowjetischen Wirtschaftsablauf eine entscheidende Rolle spielten. Angestellte von Geschäften hatten keinen höheren Ehrgeiz, als sobald wie möglich einen Posten in der Industrie zu finden, die besser zahlte und mehr Vorteile und Sicherheiten bot. Die „Fluktuation“ der Kader im Handel war eine bekannte Klage in der sowjetischen Presse.

Die neuen Beschlüsse der Regierung und des Zentralkomitees beim diesjährigen Gedenktag der Oktoberrevolution fordern, „die lokalen Sowjet- und Parteiorgane müssen mit der noch vorhandenen Geringschätzung des Handels Schluß machen“ und bedenken, daß die in dieser Branche Tätigen dazu berufen sind, die „Ehrenaufgabe der tagtäglichen Bedienung des Volkes zu erfüllen“. Plötzlich ist also der Konsument als Zentralfigur des Wirtschaftslebens entdeckt worden. Jetzt soll der saisonmäßigen Nachfrage sowie den nationalen und sozialen Sonderheiten der Bevölkerung durch richtige Verteilung von Waren Rechnung getragen werden, die nach Qualität und Geschmack einwandfrei sind. „Es ist eine Schande für unsere Industrie“, ‚hat. Malenkow gesagt, „daß der Käufer heute Waren ausländischer Produktion vorzieht, nur weil sie schöner ausgeführt sind“. Ein Erlaß des Handelsministers Mikojan verlangt vom Handel, die Kunden ohne „bürokratische Einstellung“ abzufertigen.

Wenn die Produktion dem Konsumenteninteresse untergeordnet wird, ist dann überhaupt noch eine Planung in der bisherigen Weise möglich? Jeder Unternehmer im Westen betreibt Marktanalyse. Er schätzt den tatsächlichen oder erwarteten Bedarf und kalkuliert das Risiko nicht absetzbarer Waren ein. Er umwirbt den Konsumenten. Im Sowjetsystem aber gibt es nur den staatlichen Unternehmer, der ein von Machtinteressen bestimmtes Ziel, das durch Marktfragen nicht beeinflußt wird, erreichen will. Dahinter verschwindet der einzelne Mensch mit seinen Bedürfnissen. Nach drei Jahrzehnten Stalinismus empfindet der Russe diesen Zustand nicht mehr als ungewöhnlich. Um so überraschender ist es für ihn, wenn sich nunmehr der Handel, so lange ein Stiefkind des Bolschewismus, um die Erfüllung seiner persönlichen Wünsche bemüht.

Stalins letzte Schrift „Die ökonomischen Probleme des Sozialismus in der UdSSR“, die als Grundlage für eine Neufassung des Parteiprogramms dienen sollte, stand ganz im Banne der Anschauung, daß es auf der Stufe des Kommunismus nur Produktenaustausch und nicht mehr Warenzirkulation geben darf. Die neue Leitung des Kreml will hin-, gegen, statt den Handel allmählich einzuengen, 40 000 Geschäfte, darunter 100 Warenhäuser, 11 000 Restaurants, Cafés und Teehäuser und 23 000 Kleinhandelsbetriebe auf dem Lande errichten. Betriebe der Baumwoll-, Woll-, Seiden-, Leinen-, Wirkwaren- und Schuhindustrie sollen an vielen Orten gebaut werden. Mühlenkombinate, Kühlhäuser, Lagerhäuser, Brot-, Butter-, Margarine-, Käse-, Zucker-, Fleisch- und Konservenfabriken, Molkereien, Nährmittelbetriebe und vieles andere stehen auf dem umfangreichen Programm der nächsten drei Jahre. Dazu müssen technische Einrichtungen und Maschinen geliefert werden. Die Versorgung der Konsumgüterindustrie mit Rohstoffen, Materialien, Brennstoff und Strom wird für eine „vordringliche Aufgabe“ erklärt. Fast alle Wirtschaftsministerien, einschließlich der Ministerien für Schwerindustrie und Verteidigungsindustrie, sollen dabei mithelfen. Die Pläne sind nicht anders als durch teilweise Unterstellung auch der Rüstungsindustrie unter die Parole: „Hebung des Lebensstandards“ zu verwirklichen.

Die „Prawda“ bringt Leitartikel über die „materielle Interessiertheit unter dem Sozialismus“. Das ist eine schamhafte Umschreibung der Anerkennung des verlästerten kapitalistischen Profitstrebens. Die Revolution ist an ihrem Ende angelangt. Die alten Kommunisten, wie Woroschilow und Molotow, mögen es schwer haben, sich zurechtzufinden. Politische Konsequenzen erscheinen unausbleiblich. Mit dem Berija-Fall, dessen gerichtliche Erledigung verschleppt wird, sind die Machtkämpfe nicht abgeschlossen, wenn sie auch lautloser erledigt werden. Bei der Konsumentenpolitik, zu deren Verherrlichung der Gedenktag der Oktoberrevolution Gelegenheit bot, triumphiert weniger Malenkow persönlich als die technische Intelligenz, die der neuen Ära ihren Stempel aufdrückt.

Harald Laeuen