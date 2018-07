Ist ein deutscher Roman nur dann „heutig“, wenn er Krieg und Trümmer, Elend und Verworfenheit, Technik und Bürokratie als Kulissen hat? Ernst Wilhelm Eschmann steht ketzerisch zu diesem Aktualitätsdogma, dem die meisten unserer Erzähler huldigen (direkt oder auch indirekt, durch Flucht in die Vergangenheit). Sein erster Roman „Die Tanne“ (im Stahlberg Verlag, Karlsruhe) – kein „Erstling“, sondern ein spätes, ausgereiftes Werk – spielt unter jungen Akademikern von heute, was an ihrer skeptischen Aufgeschlossenheit und ihrer Sprödigkeit im Kontakt miteinander unverkennbar wird. Aber Geldsorgen haben sie nicht, sie laborieren auch nicht an den Schocks des Krieges und der Hungerjahre. Ihre Horizonte heißen: Familie, kommender Beruf, künftiges Heim. Sie suchen ihren Platz in einer Ordnung, die sie als unerschüttert erleben.

Hat das Wahrheit? Die Antwort ist nicht a priori zu geben. Der Roman will ganz gelesen und bedacht werden. Eschmann wagt viel. Der Leser soll (was ihm nicht unlieb sein wird) von den Zeichen des Chaos absehen, er soll aber auch (was ihm schwerer fallen wird) mitgehen, wenn der cand. jur. und spätere Referendar Philipp Meller, durch die Absage einer, studentischen Freundin an sich irre geworden, Halt, Stärkung und erste Lebensmitte in der Freundschaft mit einer Tanne findet, die auf einer Lichtung im Forst vor der großen Stadt steht. Einer erwiderten Freundschaft: die Tanne teilt ihm Wissen mit, das anderen verborgen ist, sie lehrt ihn die Ausdruckswelt der Bäume, überhaupt der Pflanzen, verstehen und an den Tieren wie an den Menschen zweifeln. Durch ihre Sympathie beflügelt, besteht Meller sein Examen mit Glanz und gewinnt Freude an der Arbeit im Grundbuchamt...

Kann man die Handlung so erzählen? Das Gerüst ist hier nichts, die Ausführung alles. Da wäre in aller Kürze zu sagen, daß Eschmann, ohne auch nur im mindesten in den Märchenton zu verfallen, die stumme Sprache der Tanne in den genauesten und geschmeidigsten Reflexen einfängt. Doch: innerer Frieden aus dem Leben mit der Natur (die Butzenscheibenweisheit der beharrlich Vorgestrigen von heute) ist nicht das Ziel, das Eschmann seinem Meller vorzeichnete. Die Tanne ist, wie alle großen Liebenden, eifersüchtig. Sie entzieht Meller der Mitmenschenwelt und macht ihn ungut, verschlossen, hochmütig. Er spürt das Recht der Vorwürfe, die aus seinem Lebenskreis kommen. Aber die Tanne ist so lange die Stärkere, bis ein Zufall Marianne auf die Lichtung führt die Philologiestudentin Marianne, die aus einer Dynastie von Gärtnern stammt und Meller in der Botanik weit überlegen ist...

Diese Liebesgeschichte zwischen Marianne, der urbanen, auf Klarheit bedachten, zugreifenden Realistik, und dem an die Grenze der Schizophrenie geratenen Meller, dessen juristische Brillanz von seiner Tannenmystik abgestumpft würde, wenn nicht die neue Freundin mit vielen Fehlversuchen die Brücke schlüge – diese Liebesgeschichte muß man gleichfalls mit allen einzelnen mosaikhaften Phasen in sich aufnehmen. Auch hier ist der Entwurf nicht mehr als ein Wagnis, und erst die wirkliche Erzählung teilt mit, was mitteilbar ist: den Verzicht des jungen Mannes auf die Glückseligkeit im Absoluten, seine umsichtige Rückkehr ins endliche Menschenleben.

Ein paar Hinweise mußten genügen. Sie sollten zeigen, daß Eschmanns Roman da ist – „da“ nicht nur in dem buchhändlerischen Sinne, daß man ihn kaufen kann, sondern in einem höheren: er ist in der Dichtung da, wie jene Tanne auf der Lichtung da ist. C. E. L.