In Nr. 32 brachten wir aus gleicher Quelle den Wortlaut eines Briefes von Bar Kochba, dem Führer des zweiten Aufstandes der Juden gegen die Römer. Das Schriftstück war in einer Höhle am Toten Meer entdeckt worden. Von einem weiteren Fund berichten wir im folgenden.

Jerusalem, Anfang November

Pater Bartolomew von der Dominikanischen Ecole Biblique in Jerusalem hat die Restauration eines zweiten Schriftstückes aus dem Archiv der Bar-Kochba-Partisanen beendet, das hier zum erstenmal in deutscher Übersetzung mitgeteilt wird:

„Wir, die Alten von Beth Mashko, Jeshua und Eleazar, an Jeshua ben Gilgala, den Befehlshaber des Lagers, Gruß.

Es möge Dir bekannt sein, daß die Kuh, welche Joseph ben Ariston gekauft hat von Jacob ben Juda, der in Beth Mashko wohnt, ihrn gehört und niemand anderem.

Es ist ein Unglück, daß die Römer uns immer näher kommen. Ich wäre zu Dir heraufgekommen, um Dir zu helfen. Da ich aber von Dir nur gute Nachrichten habe, bin ich nicht heraufgekommen.

Mögest Du gesund sein, mit dem ganzen Hause Israel.