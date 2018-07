Für alle jene, die während der zurückliegenden Jahre an ihren Montan-Aktien festgehalten haben, ist jetzt die Erntezeit gekommen. Getrieben von ihren vor der Börseneinführung stehenden Nachfolgegesellschaften sind die Kurse der alten Eisen- und Stahlkonzerne weiter nach oben geschnellt, wodurch sich das Mißverhältnis zwischen Börsenkurs und dem, was man allgemein als „inneren Wert“ bezeichnet, wesentlich verringert hat. Mit den in DM notierenden Aktien der Nachfolgegesellschaften tritt in zunehmendem Maße bei der Montangruppe eine wünschenswerte Kursklarheit ein, die bislang durch die komplizierten Umstellungsrechnungen und Liquidationsverhältnisse nicht aufkommen konnte. Damit wurde nunmehr auch dem breiten Börsenpublikum klar, welche Chancen im Montanmarkt schlummerten – und es wurde gekauft!

Den größten Sprung nach oben machten die „alten“ Harpener Aktien, die von 320 auf 360 v. H. (in DM: 97 1/4) anzogen, Für die beiden Nachfolger (neue Harpener 100 v. H. und Essener Steinkohle 99 1/2 v. H.) ergibt sich zusammen ein Kursdurchschnitt von 99 2/4 v. H., Danach müßten die alten Harpener eigentlich zu 369 notiert werden. Der Unterschied ist also nur noch unwesentlich. Ähnlich sieht es bei der Ilseder Hütte aus, bei der die Kurse der beiden Nachfolger ebenfalls annähernd mit dem RM-Kurs der Muttergesellschaft übereinstimmen. Ein anderes Bild ergibt die Rechnung bei den Aktien des Stahlvereins. Sie gewannen zwar 10’/> Punkte und notierten zum Wochenbeginn zu 241 1/2 v. H., doch legt man die gegenwärtig zu hörenden Bewertungen der Nachfolgegesellschaften zugrunde, dann müßten die Stahlvereins-Aktien jetzt schon auf 259 1/2 v. H. stehen. Bei Klöckner existiert ein ähnliches Mißverhältnis. Die Klöckner – Aktien werden mit 302 v. H. bewertet, unter Berücksichtigung der Nachfolger-Kurse müßten sie indessen mit 326 1/2 v. H. notieren. Natürlich sind diese Überlegungen rein theoretischer Art, aber bei der Beurteilung der künftigen Entwicklung werden sie zweifellos eine wichtige Rolle spielen. Für Gutehoffnungshütte und Hoesch lassen sich solche Vergleichsrechnungen noch, nicht ausmachen, weil Kurstaxen für die Nachfolger nicht bekannt sind. Es wäre allerdings verfehlt, die Zukunft der Montankurse allein mit dem Rechenstift bestimmen zu wollen; denn es bleibt eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, die sich in kein Schema pressen, lassen. Niemand kann sagen, ob nicht Majoritätskäufe bei dem einen oder anderen Papier alle sorgfältigen Berechnungen über den Haufen werfen werden, ob nicht große Posten, die von den bisherigen Großaktionären auf alliierte Anweisung abzustoßen sind, den Markt beeinflussen können, und ob nicht vielleicht die keineswegs rosige Auftragslage bei den Stahlgesellschaften in – den Kursen ihren Niederschlag finden muß.

Geführt von den IG-Farben-Papieren ergab sich in der chemischen Gruppe ein erfreuliches Bild. Mit 126 v. H. haben die IG-Farben ihren Einführungskurs nun endlich überschritten. Auch hier hat sich ein Festhalten am Besitz also bezahlt gemacht. Die IG-Farben-Töchter sind abermals um einige Punkte vorangekommen, an der Spitze liegen Casella mit 134 v. H. Ein Spekulationsobjekt in dieser Gruppe sind die Liquidationsanteilscheine, die zuletzt mit 29 v. H. notiert wurden. In ihnen sind die noch ausstehenden Ausschüttungen von etwa 50 RM Rheinstahl-Aktien (Gegenwartswert rund 80 DM) und 60–65 DM Chemische Hüls-Aktien mit einem Wert von ca. 70–75 DM enthalten. Es steht also dem Aufwand von 250 DM für 1000-RM-Anteilscheine sofort ein realisierbarer Betrag von rund 155 DM gegenüber. Darüber hinaus verbrieft der Liquidationsanteilschein die Ansprüche aus dem Ost- und Auslandsvermögen abzüglich 135 Mill. DM, die den Tochtergesellschaften zufließen werden. Für den beträchtlichen Ostbesitz bleibt nach dieser Rechnung ein Kurs von 15 v. H., der sich in Anpassung an die jeweilige politische Konstellation nach oben oder unten verändern wird.

Die Großbankaktien besitzen mit ihren sogenannten Restquoten ein ähnliches Anhängsel wie die IG-Farben. Die Bewertung dieser Restquoten bewegt sich zur Zeit auf der ansteigenden Linie (Deutsche und Dresdner Bank von 9 3/4 auf 11 1/2 und Commerzbank von 9 1/2 auf 11 v. H.). Etwa um die gleiche Spanne zogen auch die Aktien der Großbanken an. Ausgesprochen fest waren Kali-, Zement- und Erdölwerte. Bei den Zementpapieren wirkt sich die durch die günstige Witterung verlängerte Bausaison belebend aus.

Die offenbar von Frankfurt ausgehenden Käufe bei Hapag, die vermuten lassen, daß einige Großaktionäre ihren Anteil am Aktienkapital der Reederei zu vergrößern suchen, fanden an der Hanseatischen Wertpapierbörse starke Beachtung. Die Abgeber dürften im norddeutschen Raum zu Hause sein. Bei den Werften war die Tendenz uneinheitlich. Während Atlaswerke um 10 Punkte auf 110 v. H. zurückfielen, konnten AG Weser nahezu um die gleiche Spanne auf 98 verbessern. Das Interesse für dieses Papier wird auf Arrondierungskäufe zurückgeführt.

Am Rentenmarkt blieben 5 v. H. DM-Länderanleihen und 8 v. H. DM-Industrieobligationen gefragt. In RM-Werten fanden nur unbedeutende Umsätze statt. 4 v. H. Schlesw.-Holst. landsch. Pfandbriefe wurden um 2 Punkte erhöht mit 79 aus dem Markt genommen (Tilgungskäufe!). Für Reichsschatzanweisungen wurde ein Kurs von 4 3/4 zu 5 v. H. genannt.

-n d t