Weder langweilig noch akademisch ist W. E. Süskinds Sprachlehre Vom ABC zum Sprachkunstwerk (Deutsche Verlagsanstalt Stuttgart). Sie handelt von der lebendigen Sprache und ist in dieser Sprache geschrieben, ein doppelt lebendiges Buch also. Es ist1940 zum erstenmal erschienen und erwartet jetzt in der nun völlig neuen Bearbeitung bereits den 50 000. Leser. Das allerdings ist eine beachtliche Auflage für eine Sprachlehre. Unsere Sprache läßt sich recht gut nach den Wortarten darstellen, und Süskind verschmäht diese Methode nicht. Aber er trennt die Wortarten nicht voneinander. Gleich im ersten Kapitel nimmt er Haupt- und Zeitwort zusammen. Welches ist älter? Das Zeitwort (das Schöpfungswort „Es werde!“). Welches hat den Vorrang? Das (im Deutschen großgeschriebene) Hauptwort. Das Hauptwort trägt das Bild. Vergleichsweise ist der Bildgehalt des Zeitworts viel geringer. Dennoch tragen alle Wortarten mehr oder weniger zum Bildgehalt der Sprache bei. Süskind geht auf den Zusammenhang. Er ist kein Kritiker des isolierten Wortes.

Diese schöne Einseitigkeit ist es wohl, die auch den Nichtphilologen zu diesem Buche führt. Überall wartet ihm Süskind mit gut gewählten Beispielen auf, die immer wieder zeigen: so ist es am besten oder mindestens gut, aber eines schickt sich nicht für alle, es kann auch einmal anders sein.

Ebenso lebendig sind die beiden anderen Hauptteile, die vom Satz und vom Stil handeln. Selbst verwickelte Theorien werden mit bewundernswerter Leichtigkeit so dargestellt, daß auch der wenig Erfahrene an den Punkt geführt wird, an dem sich die Gelehrten die Köpfe zerbrechen.

Es ist zu empfehlen, einmal die Änderungen in der neuen Auflage mit dem ursprünglichen Text zu vergleichen. Es sind Änderungen vom Allgemeineren zum Bestimmteren hin, wie man leicht entdecken wird. So ist ein gutes und erleuchtendes Buch noch besser und heller geworden, ein Buch, das aus der Sprache lebendig ist. Oskar Jancke