Henri Decoin, Max Ophüls, die Regisseurin Nicole Védres, Gerhart T. Buchholz, Victor Vicas, einige hundert internationale Freunde des künstlerischen und schwierig-guten Films, die Vertreter der „Gilde der deutschen Filmkunsttheater“ und die Delegierten der 140 deutschen Filmklubs: sie alle waren in Bad Ems zu einer Film-Festival-Nachkur versammelt. Es wurden viele und sogar vorwiegend gute Filme gezeigt. „Madame de...“ von Max Ophüls, „Quai des Brumes“ von Marcel Carné, „The Beggars Opera“ von und mit Sir Laurence Olivier (zum ersten Male auf dem Kontinent), „Trois Telegrammes“, „Die goldene Karosse“, „Das Medium“ von C. C. Menotti – kurzum, es war eine filmkünstlerische Injektion. Es wurde viel Gescheites geredet, manchmal etwas zu viel.

Hans Abich, Mitproduzent der Göttinger ‚Filmaufbau‘, hielt ein bemerkenswertes Referat über den europäischen Film, der unbedingt der Co-Produktionen bedürfe. Daß er dabei die traurige, Tatsache registrierte, daß der deutsche Film auf Grund seiner geistigen Misere unfähig ist, wirksame Co-Produktionen zuwege zu bringen, sei nur insoweit festgehalten, als Hans Abich meinte, die deutsche Filmwirtschaft leide an einem „Ufa-Komplex“. Es sei aber ein Irrglaube, daß durch die Einschaltung der Ufa alles besser werden könnte. Eine Besserung hielt Abich in der Organisation für möglich, nicht aber in geistiger und künstlerischer Hinsicht. Der Vorsitzende des Filmausschusses des Deutschen Städtetages, der Kulturreferent der Stadt Augsburg, Dr. Uhde, versuchte vor dem fachkundigen Gremium herauszufinden, ob die Städte um den wertvollen Film bemüht sein sollten oder nicht. Dr. Uhde bestritt nicht, daß das Gros der deutschen Städte am Film nur insoweit interessiert sei, als er wie eine Hochleistungskuh ununterbrochen Vergnügungssteuermilch gebe, „Ich weiß, daß nur wenige Städte wirklich etwas für den Film tun und die meisten noch nicht begriffen haben, welche Chance ihnen der Film in ihrer städtischen Kulturarbeit einräumt.“ Dr. Uhde war der Meinung, es wäre schließlich der Schwerfälligkeit jeglicher Verwaltung zuzuschreiben, daß in der Gesamtheit so wenig für den wertvollen Film geschehe. – Der Oberrechtsrat und Kulturreferent der Stadt Mannheim, Dr. Andritzky, erläuterte dann, wie die Städte den wertvollen Film fördern könnten. Er vertrat die These, daß die Städte aus der Vergnügungssteuer Beträge frei machen müßten, um beispielsweise Kulturfilmwochen durchzuführen, in den Vorstädten Kultur- und Spielfilmveranstaltungen, abzuhalten, auf stadteigenen Grundstücken Kinos bauen, die verpachtet werden und von den Städten die Auflage qualifizierter Programme erhalten sollten, und schließlich in der Stadtverwaltung selbst Filmreferate einzurichten. Dr. Andritzky fand natürlich den lauten Applaus seines Auditoriums, als er den Filmklubs die geistige Führung in dieser Arbeit der Städte zuwies und dadurch bestätigte, welche Chancen die Filmklubs in ihrer Mittlerfunktion haben. K. J. F.