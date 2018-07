Als Hans Pfitzner einmal als Gast in Weimar Wagners „Parsifal“ zu dirigieren hatte, dauerte die Aufführung um eine runde halbe Stunde weniger lange als sonst. Der Grund: nach Pfitzners Meinung soll ein Dirigent die musikalisch „reichen“ Partien eines Werkes breiter ausmusizieren, über die „leeren Stellen“ hingegen schnellerhinweggehen. Und er fand, daß der „Parsifal“ zum großen Teil aus leeren Stellen besteht. Das Orchester aber nannte ihn nach dieser Vorstellung „Kapellmeister Nurmi“. Bevor sich der Meister jedoch über diese Bezeichnung gebührend amüsieren konnte, mußte ihm erst erklärt werden, wer oder was „Nurmi“ eigentlich sei. – Hätte man denberühmten Schnelläufer mit Pfitzner verglichen, so würde er seinerseits erstaunt gefragt haben, wer das sei.

Es ist eine seltsame Sache mit dem Ruhm in der modernen Welt. Vor Jahrhunderten, als es noch keine organisierte Publizistik gab, gehörte sehr viel dazu, daß sich ein Name herumsprach und sich im Bewußtsein der Menschen als ein Begriff verankerte. Der Ruhm entstand da gewissermaßen „von selbst“, er war die selten geerntete Frucht der Leistung, ohne jede künstliche Nachhilfe, dafür saß er dann auch fest. Die wenigen Namen, um die es sich dabei handelte, prägten sich ein, ließen sich leicht behalten und waren fest verbunden mit der Kunde von den Taten, mit denen sie verknüpft waren.

Das ist heute ganz anders. Der Ruhm ist zunächst einmal wohlfeiler geworden. Es wimmelt in der Welt von Zelebritäten der Politik, der Wissenschaft, der Künste, des Funks, des Films, des Sports, der Literatur, des Journalismus’. Eines der beredsamsten Symptome dieses Vorgangs ist der Film-Vorspann, wo eine ellenlange Liste nicht nur Autoren und Darsteller, sondern auch den Produzenten, die Ausstatter, die Kameraleute, die technischen Leiter aufführt. Es fehlen nur noch: der diensthabende Kino-Polizist, der Feuerwehrmann und die Garderobefrauen. Dies nur nebenbei.

Das Interessante an diesem großartigen Ruhmesreigen ist aber nun, daß die Zelebrität trotzdem nicht nur an Gewicht, sondern auch an Allgemeinheit verloren hat. Auch der Ruhm hat sich in Sparten und Sektoren aufgeteilt, die voneinander oft nichts wissen. Es kann jederzeit wieder erlebt werden, was das Beispiel Pfitzner-Nurmi so schön illustrierte. Und dies gerade eben in den Regionen der Zelebritäten selbst. Ein Name, der die Besucher des Films, die Hörer des Rundfunks, die Enthusiasten des Sports zu Begeisterungsausbrüchen hinreißt, ruft etwa bei einer Koryphäe des Geistes die verständnislose Frage hervor: Wer ist das? Und umgekehrt. Ob Heidegger weiß, wer Posipal oder Spundflasche, ob Lionel Hampton weiß, wer Max Picard ist, erscheint sehr fraglich, Aber auch in den mittleren Rängen der Seriosität verhält es sich ähnlich. Jeder menschliche Tätigkeitsraum hat seine eigene Hierarchie, seine Helden und Heiligen, die den Bewohnern dieses Raumes Gegenstand in-, brünstiger Verehrung sind, den anderen aber nicht einmal „Namen“, geschweige denn Begriffe.

Vielleicht erscheint das verwunderlich, wenn man bedenkt, daß schließlich jenes ganze, riesengroße Füllhorn der Zelebrität aus allen Sparten und Sektoren sich doch täglich über alle Menschen ausgießt und daß somit alle durch bloße Gewöhnung schon mindestens mit den Namen als solchen mehr oder weniger vertraut sein müßten. Aber gerade die Fülle, die nicht zu bewältigende Menge ist es, die den einzelnen, der intensiv in „seiner“ Welt lebt, sich abschirmen läßt gegen das, was ihn „nicht angeht“. Er „hört“ und „liest“ die Namen wohl, doch läßt er sie nicht in sein Bewußtsein eindringen, sofern sie ihm nichts zu sagen haben, was er wissen will.

So scheint der Ruhm in unserer Zeit tatsächlich eine reine Chimäre geworden zu sein. Allein, bei Licht besehen könnte die Sache auch wiederum ganz anders aussehen: nämlich so, daß sich im wesentlichen nichts geändert hat. Auch in der Sphäre der Zelebrität gibt es berufene und Auserwählte, Vergängliche und Bleibende. Der Ruhm der meisten ist vom Tage und für den Tag, er ist „gemacht“, nicht „geworden“ und wird darum verblassen. Die wenigen Überlebenden ab er werden wieder Allgemeingut, wenn auch nicht allen Menschen wirkliche Begriffe, so doch den meisten wenigstens „Namen“. A-th