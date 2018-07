In Washington ein Fremder zu sein, das- ist leicht. Leichter jedenfalls als in irgendeiner Hauptstadt Europas. Eines der ersten Worte, die er immer wieder hört, heißt You are tvelcome, aber die Amerikaner sagen es nicht, wenn er kommt, sondern wenn er geht. Oberall, wo man um Auskünfte bittet: You are welcome. Es wird gebraucht wie das englische Don t mention it und stammt gewiß noch aus der Zeit der Pioniere, da jeder Neuankömmling, ;rh wenn er um etwas bat — eine Patrone zum ;iiießen oder eine Axt, um Bäume zu fällen — llkommen war, weil er Verstärkung brachte. laell lernt der Fremde auch ein paar andere dewendungen, mit denen die Amerikaner auf so rinnende Weise ihre n Umgangston ölen, und tineller noch merkt er, daß er als Fußgänger firgends so sicher ist wie hier, selbst in Paris und london nicht, wo man immerhin etwas vom Autofahren versteht. Wenn auch in diesem Land immer noch die Formel gilt Time is money, so gilt noch mehr der Satz Speed kills — Eile, tötet. Wahrscheinlich um ihr junges Geschichtsbewußt jn zu stützen, vielleicht aber auch nur, weil sie $ viel Geld besitzen, haben die Staaten in groß figiger Planung bombastische weiße Repräsentaons- und Verwaltungsbauten errichtet: Häuser !nd Denkmäler von feinstem Marmor aus Carrara T; ad aus den amerikanischen Staaten im italienischen naissance Stil, wie die berühmte Library of Conress, öder als imitierte Griechentempel, wie das mcoln Memorial, in dem überlebensgroß der greise taatspräsident und Sklavenbefreier in der Haltung (anes weisen Philosophen des 19. Jahrhunderts sitzt. , i einem regionalen Architekten Meeting, in Washington, in dem man energisch darüber debattierte, daß die noch aus dem ersten Weltkrieg stammenden "temporären Gebäude" (Baracken) an der Mall verschwinden müßten, sagte der Architekt Mr. Ditchy aus Detroit: "Die Stadt Washington ist mehr als eine Stadt. Sie ist ein Symbol. Sie ist das Schönste, was die Nation hat. Sie repräsentiert die Vereinigten Staaten gegenüber dem fremden Besucher. Washington ist eine Fassade und eine Parade. Recht so! Eine Nation, die so groß ist wie die unsere, sollte ihren Vorgarten in Ordnung haben und keine Hundehütten dulden " Viele Fremde, vor allem aber die amerikanischen Reisenden aus der "Provinz" (wenn man die riesenhaften Staaten von Virginia bis Kalifornien so nennen darf), fahren über den lieblichen PotomacFluß hinaus nach Mount Vernon wo George Washington, deV "Vater des Staates", lange gelebt hat uni auch gestorben ist. Hier draußen sieht man in diesen ungewöhnlich warmen Spätherbsttagen nicht m: die eleganten Damen Washingtons und die mit Vorzug in dunkelblaue Seide gehüllten mondänen Negerinnen, sondern auch jene Babbitts, wie man sisich in Europa vorstellt: mit Bikinihemden, iirbigen Schlipsen, Gummi kauend und Eiscremesoda schlürfend Drinnen, in der Stadt, gleißen die Pracht- und Machtbauten; hier draußen aber, in ivlount Vernon, das im reinen Kolonialstil erhalten blieb, glaubt man immer noch den Geist jener starken Persönlichkeit zu spüren, die einst hier lebte. Wie klug war dieser große Mann, daß er hier auf der Anhöhe wohnte, mit dem Blick über den Potomac in die Weite von Virginia. Ebenfalls jenseits des Potomac liegt das "größte Haus der Welt" T- endlich ein Superlativ —, das Pentagon, jenes merkwürdige Haus der Militärs, das augenblicklich wohl die größte Machtkonzentratäon der Welt verkörpert. Es gibt, viele Scherze darüber, daß man tagelang darin herumlaufen kann, ohne wieder an dieselbe Stelle zu gelangen. Als ich in diesem Labyrinth umherirrte, sah ich auf den breiten Korridoren — dies ist kein Scherz —die ersten Radfahrer in diesem Land: es waren Boten, die Akten transportierten. Ein Hauptmann zeigte mir endlich einen Ausgang. Weil ich doch äberall, selbst in den Gemäldegalerien, Luftschutzkeller gesehen hatte, fragte ich, wie es damit stünde. Er lachte fröhlich: das Haus sei so groß, es könnte immer nur ein kleiner Teil getroffen werden . Unweit vom Pentagon befindet sich der Arlington Natidnal friedhof, der den toten Helden der Nation gewidmet ist. Es fand gerade die Wachablösung statt mit den läuten, harten Kommandos, die überall in der Welt zum Soldatenhandwerk gehören. Aber der diensthabende Posten, der auf der Terrasse des weiten Hauptgebäudes inmitten der Gräterfelder hin und her patroulliert, legt seine abgemessenen Schritte auf einem breiten Gummilärfer zurück, statt auf den harten Steinen. Ob dies nur ein Zeichen für den Komfort dieses Landes ist? Lustig sehen die gelb und blau gestrichenen Häuser und Häuschen von Georgetown aus, dem ältesten Stadtteil von Washington, der zu einem Slum heruntergekommen war, aber neuerdings begehrter Wohnort verwöhnter Leute wurde, die den oldfashioned Stil lieben, wie man überhaupt in diesem Teil des Landes konservativ zu leben wünscht. Ich hatte eine Verabredung zu einem monatlichen Sektionstreffen der mächtigen League of warnen voters. In einem der alten Häuser von Georgetown trafen sich in der Wohnung eines Mitgliedes die aktiven, lebhaften und äußerst prächtig zurechtgemachten Damen, um alsbald das Thema Nr l in allen politischen Gesprächen zu entfesseln: den McCartkyismtts. Sie diskutierten mit dem in den Colleges gelernten Freimut und mit Geschicklichkeit darüber, ob dieser ismus" mit seinem diktatorisch totalitären Wesen die Demokratie der USA nicht ebenso gefährde wie der bekämpfte internationale Kcmmu nismüs, der allerdings in der Vorstellung der debattierenden Damen keine deutlichere Form annahm als die einer roten Wolke am östlichen Horizont.

Ehe sie aber Resolutionen fassen wollten, die an die Zentrale weitergeleitet werden sollten, einigten sich die Damen, die Frage intensiver zu studieren und wachsam zu sein. Zu gleicher Zeit berieten überall in den 48 Staaten die Frauenverbände dieses Thema.

Jeden dritten Abend, wenn er Dienst hat, habe ich mit dem schwarzen lifl boy, dem elevatorman, einen Kurs über europäische Geographie.

Er verblüffte mich mit seinen speziellen Kenntnissen über Helgoland, obwohl er natürlich nie dagewesen ist. Er pflegt seine Kenntnisse mit einem sanften Augenaufschlag und merkwürdig heiserer Stimme vorzutragen, und schließlich hat er mich in die Negeruniversität von Washington mitgenommen, wo er am Tage Medizin studiert. Als ich mit dem Leiter der Malklasse des College für freie Künste sprach, vergaß ich ganz die Hautfarbe dieser Menschen. Wir sprachen von Paris, von Braque und Rouault. Ich sah mit einiger Verwunderung, daß die Schüler alle gegenständlich malten, einen hinreißenden Gegenstand übrigens: eine dunkle Schönheit im rauschenden dunkelblauen Seidenkleid mit einer sanftrosa Zinnie im glänzenden Haar. Mr. Porter (übrigens ein bezeichnender Name für sein Volk in diesem Land!) sagte mit einem leisen Lächeln: "Wir Amerikaner sind noch viel zu jung, um schon abstrakt zu sein " Beim Tee in der Zehnzimmerwohnung von Mr. und Mrs. Porter konnte ich dann auch die Frage stellen, die Europäer in den Staaten heute zu stellen pflegen: "Spielen die Neger in den Staaten Golf?" — "Ja, und sogar zusammen mit Weißen. Sie können seit etwa vier Jahren auch unbeschränkt unter Weißen wohnen. Aber glauben Sie mir " sagte Mr. Porter, nicht viele wohnen so komfortabel wie wir. Die meisten hausen in furchtbarer Enge. Doch wird es langsam besser. Haben Sie Ralph Ellison gelesen? Er ist einer von unserer Leuten. Hier, ich zeige Ihnen, was er einmal sagte: jSchließlich ist mein Volk nun schon lange in diesem Land, und es ist ein großes und wunderbares Land, und man kann nicht einfach weggehen, weil einige Leute behaupten, das sei nicht unser Land" Wenn Amerikaner dem Fremden ein altes, schönes Haus zeigen, wie Washingtons Haus in Mount Vernon, setzen sie immer mit einer Mischung von leichter Verlegenheit und Trotz hinzu: Alt für uns, nicht im europäischen Sinn Völlig entwaffnend aber ist es, wenn sie, sobald sie hören, daß man durch die Staaten reisen wird, mit ebenso großer Offenheit wie Selbstverständlichkeit sagen: "Sie werden vieles in diesem Land finden, was wrang ist, aber wir wissen es und hoffen, es ändern zu können " Welcher Chauffeur sonst in der Welt würde zu mir beim Abschied gesagt haben: "Viel Glück für Ihre Reise, und vergessen Sie nicht —: wir sind nicht perfekt; aber genießen Sie dennoch Ihren Aufenthalt!" Dieser liebenswerte Mann hieß Mr. P. Amoroso, wie auf seinem Zertifikat im Wagen stand.