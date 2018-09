Inhalt Seite 1 — Westfalen-Strom baut weiter aus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Westfalens großes Elektrizitätsunternehmen, die VEW Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG‚ Dortmund, verstärkt weiterhin die installierte Leistung: das Bauprogramm sieht eine Erhöhung von 600 auf 760 Mill. kW vor. 1952 wurden bereits 97 Mill. DM für Investitionen ausgegeben, 1953. werden es 85 Mill. und 1954 weitere 55 Mill. DM sein. Bisher standen dafür nur rund 22,15 Mill. DM an Fremdmitteln zur Verfügung. Dank der Lockerung und Aufbesserung der Strompreise konnte der § 36 für Sonderabschreibungen voll ausgenutzt werden. Von 1951 auf 1952 betrug daher die Steigerung der Abschreibungen 45 Mill. DM (von 17,35 auf 62,39). Da sich der Jahresumsatz auf 257 (199) Mill. DM (mithin um rund 25 v. H.) erhöhte, wobei die zusätzliche Stromabgabe nur um 13,8 v. H. (von 2,42 auf 2,76 Mrd. kWh) anwuchs, läßt sich eine weitere günstige Entwicklung der Produktivität ablesen. Die einzige Sorge, die im VEW-Bereich besteht, betrifft die beiden Zechenunternehmen, mithin die eigene Kohlengrundlage. Diese Zechen sind unverändert verlustbringend und erfordern jährliche Zubußen in dieser oder jener Form. In 1952 betrugen sie 1,7 Mill. DM.

Im Interesse des Bauprogrammes und der Erhaltung der Liquidität hat das Unternehmen für 1952 die Dividendenzahlung auf das im Besitz der Kommunen befindliche AK von 91 Mill. DM von 4 auf 3 v. H. = 2,73 Mill. DM herabgesetzt, wobei allerdings erwähnt werden muß, daß die öffentlichen Aktionäre durch die Konzessionszahlungen einen Betrag von 7 Mill. DM erhalten haben. Nachdem das Unternehmen seit der amtlichen Lockerung der Energiepreise eine große Anzahl neuer Vereinbarungen treffen konnte, dürfte die Preisfrage zur Stunde nicht aktuell sein. Dr. Stiegler, Vorsitzender des Vorstandes, erklärte ergänzend, daß die E-Wirtschaft jedenfalls größtes Interesse daran habe, den Strompreis stabil zu halten.

Die Bilanz fällt durch die überaus starken Reserven (in gutem Sinne) auf. Rücklagen werden mit 84,9, Rückstellungen mit 56,2 (1951 49,3 und 38,7) Mill. DM bei 88 (112) Mill. DM Verbindlichkeiten ausgewiesen; Anlagen erscheinen mit 261 (233), Beteiligungen mit unv. 8 und Umlaufsvermögen mit 77,2 (70,6) Mill. DM aktiviert.

Im neuen Jahr hat die stürmische Aufwärtsentwicklung in der Stromabgabe endlich nachgelassen. Die Zuwachsrate beträgt bei VEW 4,5 (Bundesdurchschnitt 4,88) v. H. Diese Verlangsamung ist nicht nur als Normalisierung auzufassen, sondern auch mit Beruhigung aufzunehmen, da dadurch endlich der übermäßige Druck auf das Erweiterungsprogramm der Kapazitäten schwindet und die übermäßig ausgefahrenen Anlagen die notwendigen Ruhepausen erhalten können. Rlt.

*

Siemens-Reiniger schlägt wieder 6 v. H. vor. In der AR-Sitzung der Siemens-Reiniger-Werke AG, Erlangen (Elektromedizinische Geräte und Röntgen-Apparate), wurde der Abschluß für das am 28. Februar zu Ende gegangene Geschäftsjahr 1952/53 vorgelegt. Der HV am 20. November wird die Verteilung einer Dividende von wieder 6 v. H. vorgeschlagen werden. Zu stellv. Vorstandsmitgliedern wurden, berufen: Dr. Paul Dax und Sigurd Ganswindt.

Zwischen der Farbwerke Hoechst AG. und der Deutschen Erdöl Aktiengesellschaft tritt ein Vertrag in Kraft, nach dem das in Pfungstadt anfallende Erdgas den Farbwerken Hoechst zur Verfügung gestellt werden wird. Bei dem Gasvorkommen in Pfungstadt handelt es sich um ein hochwertiges Methangas, das den Farbwerken eine weitere wertvolle Rohstoffbasis erschließt.