Zornrede gegen Gölzen-Verkehr

Es geht wieder einmal um den Verkehr. Aber zunächst gilt es, aus dem Kühlhaus der Abstraktionen herauszutreten. Der „Verkehr“ fordert jeden Tag im Bundesgebiet 27 Tote. Was heißt das? Der Verkehr sind – wir alle, sobald wir uns fortbewegen. Der „Verkehr“ sind wir selbst und nicht irgendeine Errungenschaft des modernen Lebens, nicht eine Veranstaltung,, die fern an uns vorüberrauscht. Die Abstraktionen, die der Begriff „Verkehr“ umschließt, schläfert ein. Dies aber ist es, genau dies, warum sich nichts ändert.

Weiterhin gilt es, herauszutreten aus der Rolle des Zuschauers, der die Statistiken als eine moderne Form von Theater betrachtet, das ihn nichts angeht. Die Statistik schläfert die Phantasie ein. Wir sind alle in der Rolle des Stocumber in Shaws „Heiliger Johanna“: wir stellen es uns nicht vor. Wir leben drüber hin. Man stelle sich die 27 Toten nebeneinander aufgebahrt vor. Und morgen wenden es neue 27 Tote sein und übermorgen wieder und immer so weiter bis an der Welt Ende... wenn nichts geschieht.

Was soll geschehen? Von außen ist alles versucht worden, was denkbar ist. Aber jeder kann den Versuch machen, sich an einer betriebsreichen Ecke, an der der Verkehr nicht geregelt ist, einen Überblick zu verschaffen. Exakte Erhebungen haben ergeben, daß 80 v. H. aller Kraftfahrer vernünftig und diszipliniert fahren; dafür aber benehmen sich die restlichen 20 v. H. um so rigoroser. Und zwar um so rücksichtsloser, je kompakter die Fahrzeuge sind, die sie steuern. Das ist eine oft gemachte, unwiderlegbare Beobachtung.

Dem modernen Menschen wohnt der Hang inne, in möglichst kurzer Zeit möglichst große Räume zu durcheilen. Die Eile ist es, die zum Lebensprinzip erhoben wurde; die Eile um ihrer selbst willen; die Eile, die einem das Gefühl gibt, man sei wichtig, man sei wer, man habe es zu etwas gebracht ... Rapide Ortsveränderungen entheben von der Notwendigkeit, über irgend etwas nachzudenken. Aber die anderen? Ob zu Fuß, ob im Auto, sie sind Verfolgte. Ein Fuchs mit hundert Tellereisen pro Morgen in seinem Revier ist dagegen in einer glücklichen Lage. Aber der Fuchs hat noch eine große Sache für sich: den Instinkt. Wenn dieser Instinkt in den modernen Menschen lebendig wäre, würde er uns lehren, die Eile zu verachten, anstatt sie zu verklären. Man spricht so viel von einer neuen „Verkehrsgesinnung“, die nötig ist. Werden Gesinnungen erzeugt durch Fahrvorschriften, Strafzuteilungen und dergleichen? Gesinnungen entstehen nicht auf dem Verordnungswege. Es fehlt den modernen Menschen –, auch denen, die am Steuer des Autos sitzen – vielfach an Phantasie, sich vorzustellen, wie ihr Wagen und wie sie selbst aussehen, wenn sie „mit 60 Sachen“ irgendwo aufprallen. Wenn es gelänge, die Phantasie des einzelnen zu mobilisieren, wäre viel erreicht. In vielen Autos sieht man Talismane baumeln. Sie fallen in das weite Gebiet des „Abwehrzaubers“; sie sollen die anderen „abschrecken“. Auf deutsch gesagt: diese Talismane haben die falsche Stoßrichtung. Es müßten Talismane erfunden werden, die sich an den Instinkt und den Selbsterhaltungstrieb dessen wenden, der sie erwirbt.

Sogar die harmlosen Talismane verraten, daß der große Baal – der Götze, dem Menschen geopfert werden – mitten unter uns hockt. Und wir bemühen uns, mit ihm zu leben, statt innerlich gegen ihn aufzustehen. Der große Goya zog gegen die „Schrecken des Krieges“ zu Felde. Wo sind die Goyas uns er Zeit, welche die „Schrecken des Verkehrs“ machen Es gibt Fotos, deren Anblick keiner vergessen würde. Aber sie schlafen bei den verkehrspolizeilichen Akten, und niemand sieht sie, denn es will sie niemand sehen. Wir sind alle unterwegs auf der Straße der Kompromisse mit den Verkehrssündern, mit der eigenen Nachlässigkeit, mit der Verklärung der eigenen Eile und der Eile der anderen.

Es ist müßig, die Schuld unter den verschiedenen Arten von „Verkehrsteilnehmern“ prozentual aufzuspalten. Es geht um ganz etwas anderes. Nämlich darum, den „Verkehr“ als unsere ureigenste Sache zu nehmen! Es gilt, die 27 Menschen zu retten, die sonst morgen dem großen Baal geopfert werden, welcher „Verkehr“ heißt. Karl N. Nicolaus