Zu Erzählungen von Heimito v. Doderer, Georg Britting und Manfred Hausmann

Daß „Erzählen“ an sich eine Kunst ist, deren Meisterung genau soviel ernste Bemühung und reife Erfahrung erfordert wie die bloße Erfindung „interessanter Stoffe“, diese Binsenwahrheit spielt in dir landläufigen Literaturproduktion (und -kritik) unserer Tage, keine ihrer Bedeutung zukommende Rolle. Um so höher ist es zu bewerten, daß doch noch Beispiele vorkommen, die jener Wahrheit ihren exemplarischen Rang einräumen: Literarische Werke, in denen der „Stoff“ fast nichts, die Kunst der Erzählung alles ist. Aber diese Kunst erschöpft sich nicht im Schliff der Sprache, in der Anschaulichkeit der Darstellung. Sie enthält auch eine besondere Schärfe des „Sehens“, eine zugleich höchst persönliche wie auch wiederum überpersönliche Sicht der Dinge: die Essenz des eigentlich, wesentlich Dichterischen. Ein geradezu beglückendes Meisterstück und Musterexemplar dieser Kunst liegt vor in:

Heimito von Doderer: „Das letzte Abenteuer“. Reclams Universal-Bibliothek, 126 S.

Der Stoff? Man staune! –: Ein Ritter zieht aus, eine Prinzessin zu erobern, die von einem Drachenuntier bewacht wird ... Und was macht den Zauber dieser Erzählung aus? Die Geschichte spielt am Ende eines Zeitalters, am Ausgang der Ritterzeit, in der solche Aventuren, Ereignisse und Gestalten noch volle begriffliche (ganz, ganz früher vielleicht sogar einmal tatsächliche) Realität hatten. Aber nun ist alles in das Abendlicht eines Abschieds getaucht. Abschied von den großen Gefühlen, Gedanken, Taten, die hier nur noch dem kaum noch geglaubten Bericht eines Spielmanns entspringen. Alles hat keine rechte Wirklichkeit mehr. Der Drache erscheint zwar, entsetzlich bedrohlich – aber er ist gerade satt und läßt den Ritter kampflos vorbeiziehen. Die Prinzessin nimmt auch die Affäre nicht mehr gar so ernst; sie zieht jedenfalls den jungen, hübschen Knappen vor. Dem Ritter wird das Wohlleben am Hofe langweilig. Auf der Rückfahrt erschaut er den Drachen noch einmal aus weiter Ferne. Es kommt zu keiner Begegnung mehr. Das überraschende Ende: der Held ohne Gelegenheiten findet doch noch eine Bewährungsprobe. Aber eine, die nun der vollen Wirklichkeit der neuen Zeit entspricht. Er steht Überfallenen Bauern gegen eine Banditenhorde bei und wird von den Plünderern erschlagen. – Ohne fühlbare Tendenz, mit entzückender Anmut ist das vorgetragen; prächtige Natur- und Gesellschaftsszenerien von frappierender Eichendorff-Nähe sind delikat eingewoben. Eine prachtvolle Mischung aus Wehmut und leisem Humor liegt über dem Ganzen. – „Zeitwandel“ in intimerem Milieu ist der Gegenstand einer noch stilleren Geschichte:

Georg Britting: „Afrikanische Elegie“. Nymphenburger Verlagshandlung, München. 46 S.

Nein, sie spielt nicht in Afrika. Vielmehr in einer süddeutschen Donaustadt, allerdings zumeist bei afrikanisch heißem Sommerwetter. Die sehr einfache, sehr unsensationelle Geschichte einer Jugend, in deren ruhigen Ablauf nur wie teils anziehende, teils abschreckende Visionen einer fremden Welt drei Fremdenlegionärs-Schicksale von außen hereinwirken. Aber die Kunst des Erzählens erweckt das Gefühl einer gedrängten Fülle des Geschehens – obwohl das „Geschehen“ eben fast nur die Erzählung, der „Vortrag“ selbst ist. Man könnte es auch „Stimmung“ nennen. Allein es ist wiederum: Meisterschaft. – Und noch enger gezogen ist der äußere Erlebniskreis in einem häuslichen Idyllenbüchlein:

Manfred Hausmann: „Isabel“, Geschichten um eine Mutter. Mit Zeichnungen von Eva Kausche-Kongsbek. C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh. 81 S.

Das ist eine Art Fortsetzung des in gleicher Ausstattung erschienenen Familienanekdotenbändchens „Martin“. Eine Folge kleiner knapper Studien über Liebenswürdiges, Drolliges und Nachdenkliches einer pflichtenbedrängten Mutter, in denen das „wie“ des bald munter plaudernden, bald zart verhaltenen Berichtes das private – und doch wieder symptomatische – „was“ künstlerisch rechtfertigt. Als Kabinettstück trockenen Humors muß die köstliche Skizze „Sie verleiht einen Zylinder“ hervorgehoben werden.A-th