Wir sein Geld auf den Kapitalmarkt trägt, hat des verständlichen Wunsch, es einmal sicher und zum anderen aber auch so anzulegen, daß es ihm eine möglichst hohe Rendite einbringt. Im Normalfall ist die Sicherheit bei den Aktien gegeben, zumindest, wenn es sich um Papiere solcher Gesellschaften handelt, die für Ihre gesunde und solide Geschäfts- und Finanzpolitik bekannt sind. Da unliebsame Kurs-Überraschungen bei ihnen selten sind, kann der Aktionär damit rechnen, seine Papiere jederzeit zu einem akzeptablen Kurs realisieren zu können, Trotz allem bleibt natürlich das Risiko bestehen, daß der Aktionär bei schlechter Geschäft slage für ein oder mehrere Jahre ohne Dividende und damit ohne Einnahmen bleiben kann.

Wer diese Gefahr nicht in Kauf nehmen will, dem bleibt selbstverständlich der Weg zu den festverzinslichen Wertpapieren offen, nur muß er dann natürlich auf die Bindung an die Substanz verzichten Daß dies unter Umständen ein sehr viel größeres Risiko als der Zeitweilige Verzicht auf die Dividende sein kann, haben die vergangenen Zeiten mit der rigorosen Zusammenlegung der Rentenpapiere eindrucksvoll gezeigt. Als goldener Mittelweg sind die heute (im Gegensatz zum Vorjahr) In den Hintergrund gerückten Wandelanleihen anzusehen, die nach einer von Fall zu Fall unterschiedlichen Wartezeit unter Zahlung eines festgelegten Aufgelds in Aktien umgetauscht werden können, aber bis dahin mit einem festen, Zinssatz von 6 1/2 v. H. ausgestattet sind, der einem Kapitalertragssteuerabzug von 30 v. H. unterliegt.

Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, Aktionär mit allen Vorzügen der Sachwertgebundenheit zu sein und dennoch gleichzeitig die unbedingte Gewähr einer jährlichen Rendite zu haben. Das sind die Aktion, die mit einer Dividendengarantie ausgestattet sind. Es mag hier unerörtert bleiben, warum und wozu einzelne Gesellschaften diesen allgemein nicht üblichen Weg gegangen sind. Man muß allerdings wissen, daß bei Vorliegen der Dividendengarantie der Aktionär häufig Einschränkungenseiner Rechte (geringeres Stimmrecht usw.) hinzunehmen hat. Sein vermögensrechtlicher Anspruch bleibt dem Aktionär dagegen voll und ganz erhalten.

Nehmen wir ein Beispiel. Den sogenannten A-Aktionären der Hamburger Hochbahn AG, Hamburg, ist vertragsgemäß ein Gewinnanteil von 5 v. H. jährlich garantiert. Der Hamburger Staat hat etwaige Fehlbeträge der Gesellschaft für die Verteilung der Dividende zur Verfügung zu stellen, was er übrigens in den vergangenen Jahren auch getan hat, da es der Gesellschaft nicht gelungen war, ausreichende Überschüsse zu erwirtschaften. Der Hamburger Staat hat andererseits durch seinen Anteil am Aktienkapital, der zudem mit einem vielfachen Stimmrecht ausgestattet ist, auf das Unternehmen einen maßgeblichen Einfluß, praktisch sogar die Alleinherrschaf t. Unabhängig davon, ob dieser Einfluß zum Nutzen oder zum Schaden der Gesellschaft ausgeübt wird, bleibt dem Aktionär das Recht auf eine Mindestdividende von 5 v. H. (abzüglich Kapitalertragssteuer von 25 v. H.). Daß die Dividende einmal höher als 5 v. H. ausfallen dürfte, muß angesichts der augenblicklichen Lage des Unternehmens, als ausgeschlossen angesehen werden.

Die Ertragsrechnung sieht bei den Hochbahn-Aktien folgendermaßen aus: Papiere, die zum gegenwärtigen Kurs von 75 1/2 v. H. erworben werden, bringen bei der garantierten Dividende von 5 V. H. eine Brutto-Verzinsung von etwa 6,6 v. H., die Netto-Verzinsung stellt sich auf rund 5,35 v. H. Sie ist also durchaus annehmbar. Selbstverständlich kann man nicht erwarten, daß das Papier unter Berücksichtigung der ungenügenden Ertragskraft der Hamburger Hochbahn etwa zum Pari-Kurs aufsteigt; aber man ist andererseits vor größeren Kursstürzen schon deshalb gesichert, weil ein fünfprozentiges Papier immer einen gewissen Wert repräsentiert, der auch im Aktienkurs zum Ausdruck kommen muß.

Dividendengarantien gibt es bei den Unternehmen verschiedenster Art. Die Gründe, warum sie gewährt werden, sind vielfältig. In jedem Falle ist es vor dem Kauf solcher Papiere notwendig, sich intensiv mit den besonderen Konditionen zu befassen. Grundsätzlich kann man sagen, daß eine höhere Dividende als die garantierte schwerlich erwartet werden kann, der Kurs deshalb meist nach oben begrenzt ist, nach unten jedoch wegen der sicheren Verzinsung nicht endlos fallen wird.