Frage: Innerhalb der Koalitionsgruppe, wie auch zwischen ihr und den maßgebenden Gremien der Wirtschaft besteht weitgehende Übereinstimmung darüber, was auf wirtschafts- und finanzpolitischem Gebiet in den nächsten vier Jahren geschehen könnte und sollte. Die Regierungserklärung des Bundeskanzlers vom 20. Oktober 1953 ließ das deutlich erkennen. Eine Ausnahme könnte – vielleicht! – das Kartellproblem darstellen. Darauf ist der Kanzler ja auch in der Regierungserklärung kaum eingegangen. Er forderte lediglich, daß der „gesunde Wettbewerb gewährleistet“ sein müsse. Dr. Adenauer wählte also eine recht vorsichtige Formulierung zu der vielumstrittenen Kartellfrage; das könnte bedeuten, daß die bisherigen Meinungsverschiedenheiten auf diesem Gebiet überbrückte seien oder sich zum mindesten leicht überbrücken ließen. Haben Sie auch diese Hoffnung?

Antwort: Nur bis zu einem gewissen Grade. So zurückhaltend die Worte des Bundeskanzlers waren, so lassen doch andererseits die jüngst erfolgten Äußerungen des Bundeswirtschaftsministers zur Kartellfrage erkennen, daß sich seine Grundeinstellung kaum verändert hat. In einen Gespräch vor dem bayerischen Rundfunk am 2. Oktober mit Prof. Böhm und Sonnenschein meinte Minister Erhard, er möchte keinen Zweifel darüber lassen, daß er nach wie vor betont auf dem Boden einer Verbotsgesetzgebung stehe. Er halte Kartelle für schädlich. Die Bundestagswahlen seien eine eindeutige Bestätigung seiner Politik einer freien Wettbewerbswirtschaft. In den letzten vier oder fünf Jahren habe Deutschland praktisch unter einer Verbotsgesetzgebung gelebt und unter diesem Prinzip den Wiederaufbau seiner Wirtschaft vollzogen. Das Kartell sei immer nur geeignet, die Leistung abzuschwächen. Das Kartell verhindere es auch, daß die letzte mögliche Stufe sozialer Wohlfahrt erreicht werde. Dagegen zwinge der Wettbewerb in seiner ganzen Härte und Brutalität, das Maximum an Phantasie, an Spürsinn und Anpassungsfähigkeit zu entwickeln. Ob es die deutsche Industrie einsehe oder nicht: sie könne von ihm nicht verlangen, daß er sich selbst untreu werde.

In einem Interview mit einem Vertreter des „Industriekuriers“ hat es denn auch der Bundeswirtschaftsminister als seine Auffassung wiederholt, daß es bei der Verbotsgesetzgebung bleiben müsse. Nur Exportkartelle halte er für „tragbar“ und vielleicht auch, unter gewissen Voraussetzungen, internationale Vereinbarungen. In seiner Eröffnungsrede zur Internationalen Fahrrad- und Motorradausstellung (18. Oktober) appellierte Minister Erhard erneut an die deutsche Wirtschaft: sie solle endlich ein kompromißloses Antikartellgesetz bejahen.

Demgegenüber hat Präsident Fritz Berg vom Bundesverband der Deutschen Industrie dieKartelldebatte auf der Jahrestagung von „Feinmechanik und Optik“ mit einem ganz anderen Tenor eröffnet. Die Leser der ZEIT kennen seine Stellungnahme bereits. Sie wurde ja in der Ausgabe vom 8. Oktober unter der Überschrift „Da fiel der erste Schuß...“ veröffentlicht.

Frage: In der Tat – wenn man die Wunschliste der Industrie auf dem Kartellgebiet mit den Äußerungen des Bundeswirtschaftsministers vergleicht, sieht es ganz so aus, als ob man sich eher und leichter über die noch offenen Fragen der Kapitalmarktförderung werde einigen können, als über den Sonderfall des Kartellgesetzes. Und es scheinen die Meinungen über das Kartellgesetz ja nicht nur beim Bundesverband von den Thesen des Bundeswirtschaftsministers abzuweichen?

Antwort: Sie haben recht. Auch Vorstand und Hauptausschuß des Deutschen Industrie- und Handelstages haben sich in ihren Anregungen für das wirtschaftspolitische Arbeitsprogramm der neuen Bundesregierung über dieses Thema ausgelassen und zwar wie folgt:

„Die Bundesregierung wird die Kartell frage erneut aufgreifen müssen, um möglichst bald die unbefriedigenden alliierten Vorschriften durch ein deutsches Gesetz abzulösen. Die langwierigen und eingehenden Vorarbeiten des ersten Deutschen Bundestages haben gezeigt, daß der bisher beschrittene Weg zu keiner Lösung führt. Die mit einer Verbotsgesetzgebung verbundene Reglement tierung widerspricht den Grundsätzen einer marktwirtschaftlichen Ordnung, weil sie die Vertragsfreiheit unnötig beschränkt. Wir sehen deshalb nach wie vor die Lösung in einer Regelung, die sich auf eine Bekämpfung von Mißbräuchen beschränkt. Allein eine solche Behandlung der Kartellfrage ist geeignet, die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den Auslandsmärkten zu erhalten und zu steigern.“