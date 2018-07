Brasiliens neues Devisenverfahren, nach dem die verfügbaren Devisen je nach ihrer volkswirtschaftlichen Dringlichkeit auf fünf Warengruppen verteilt und in Form von Devisenzertifikaten an der Börse freihändig an registrierte Importfirmen verkauft werden, wird etwas unterschiedlich beurteilt. Wenn auch das alte Mißtrauen noch nicht ganz geschwunden ist, so überwiegen im allgemeinen doch die positiven Stimmen. Die zweifellos ernsthaften Bemühungen Brasiliens um eine Verbesserung seiner außenwirtschaftlichen Position haben sich bereits auf dem zwischen dem Banco do Brasil und der BdL geführten Clearingkonto ausgewirkt. So ist das deutsche Guthaben nach seinem Höchststand von 95,6 Mill. $ am 30. April auf rund 89,3 Mill. $ am Ende des vorigen Monats abgesunken.

Mit Genugtuung darf man auf deutscher Seite auch feststellen, daß der brasilianische Bundespräsident nunmehr einen Betrag in Höhe von 2 Mill. Cruzeiros als Vorschuß für die Errichtung einer deutsch-brasilianischen Kommission für die wirtschaftliche Entwicklung bewilligt hat. Die Schaffung eines derartigen Ausschusses wurde kürzlich in Rio de Janeiro anläßlich der deutsch-brasilianischen Besprechungen vereinbart, die in der Paraphierung des Freundschafts-, Handels- und Schiffahrtsvertrags ihren Abschluß fanden. Der Ausschuß soll westdeutsche Kapitalanlagen in Brasilien lenken. Die Investitionen dürften sich in erster Linie auf die Modernisierung der Landwirtschaft und des Transportwesens sowie auf eine Erweiterung der Energieversorgung erstrecken. Ferner will man mit der Bundesrepublik zu einem Doppelbesteuerungsabkommen gelangen. Wenn es gelingt, hier entsprechende Erleichterungen zu schaffen, so dürften sich für die westdeutsche Industrie als einem traditionellen Handelspartner Brasiliens gute Möglichkeiten ergeben.

Allerdings werden dabei für die deutsche Industrie wieder die in letzter Zeit so häufig erörterten Probleme einer ausreichenden Kapitaldecke akut werden. Die Vormachtstellung der USA in Brasilien, ebenso wie in anderen südamerikanischen Ländern, beruht nämlich nicht nur darauf, daß die Amerikaner nach dem letzten Krieg in die verlassenen Positionen der Europäer einsteigen konnten weil die europäische Industrie mit ihrem Wiederaufbau zu kämpfen hatte und dadurch nicht lieferfähig war. Vielmehr ist der amerikanische Geländegewinn dadurch zu erklären, daß die US-Firmen mit entsprechendem Kapital ausgestattet und deshalb in der Lage sind, auch die für Brasilien unerläßlichen langfristigen Zahlungsziele zu gewähren. Es ist ferner zu beachten, daß die USA Brasilien immer wieder die Hoffnung gemacht haben, zu einer eigenen industriellen Basis zu gelangen, speziell auf dem Montanabschnitt. Uns scheint, daß von deutscher Seite aus auch hier der Hebel anzusetzen wäre. Es kommt uns dabei zugute, daß in Rio de Janeiro doch eine gewisse Enttäuschung über die entweder gar nicht oder nur zu einem kleinen Teil gehaltenen Versprechungen der USA herrscht. In diesem Zusammenhang sei nur an die langen und schleppenden Verhandlungen um die Gewährung der 300-Mill.-S-Anleihe der US-Export-Import-Bank erinnert. Brasilien hoffte, mit Hilfe dieser Anleihe seine durcheinandergeratene Zahlungsbilanz sanieren zu können. De facto diente diese Anleihe aber lediglich dazu, die Ansprüche der nordamerikanischen Lieferanten zu befriedigen, ohne daß dadurch eine Intensivierung des Außenhandels erreicht wurde...

Brasilien wird also trotz der im vergangenen Jahr eingetretenen Verstopfung des gegenseitigen Güteraustausches immer einer unserer interessantesten Handelspartner sein. Auf brasilianischer Seite besteht zweifellos die ehrliche Absicht, mit Deutschland wieder die traditionellen regen Handelsverbindungen aufzunehmen. Es ist von den Brasilianern in letzter Zeit auch häufig betont worden, daß die Wirtschaftsbeziehungen mit der Bundesrepublik in ihrer Bedeutung nur noch mit den brasilianischnordamerikanischen Beziehungen gleichgestellt werden könnten, und in Rio ist angenehm vermerkt worden, daß auch Westdeutschland nach Mitteln und Wegen für eine Steigerung der Importe aus Brasilien sucht. Einen ersten Schritt in dieser Richtung stellte bereits die Senkung der Kaffeesteuer dar. Brasilien dürfte im übrigen auch im Baumwollgeschäft wieder besser zum Zuge kommen, seitdem die Regierung sich künftig zurückhalten und das Geschäft endlich völlig in private Hände legen will. Schließlich haben auch die Anlagepläne verschiedener deutscher Unternehmen zur Belebung beigetragen. So beabsichtigt Krupp in Sao Paulo eine Lokomotivfabrik einzurichten, das Volkswagenwerk trägt sich mit umfangreichen Investitionsplänen, und die Schleußner-Werke wollen, ebenfalls in Sao Paulo, eine Fabrik errichten.

Diese Entwicklung deutet auf eine neue Belebung des Geschäfts. Es dürfte sich in Kürze zeigen, daß der Rückgang des Güteraustausches zwischen der Bundesrepublik und Brasilien kein Symptom, sondern nur ein vorübergehender Zustand war. K. G.