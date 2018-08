Inhalt Seite 1 — Der Ratenschreck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf, Anfang November

In der Kaufmannschaft Westdeutschlands, vor allem des Rhein-Ruhr-Gebietes, wächst die Übertreibung der Abzahlungsgeschäfte zu einer echten Sorge an. Einzelhandel, Handwerk, Kleingewerbe und Kleinindustrie suchen immer mehr Schutz vor schweren geschäftlichen Einbußen, die durch die übermäßige Ausdehnung des Stotterns und die nicht im gleichen Umfang sich haltende Zahlungsmoral verursacht werden. Immer mehr schließen sich die auf Ratengeschäft eingestellten Geschäftsleute zu Kreditschutz- und Auskunftsstellen zusammen. In fast allen großen Städten befinden sich bereits Zweigstellen einer solchen Bundesorganisation, der sogenannten „SCHUFA“. Diese SCHUFA führt Karteien über Zahlungssäumige und teilt sie allen interessierten Geschäftsleuten mit. Auch die Kriminalpolizei holt sich hier gelegentlich Auskunft. Im Ruhrgebiet werden rund 80 Prozent aller Teilzahlungsgeschäfte der Bundesrepublik eingegangen. Die SCHUFA – Kartei zählt über 1,5 Millionen Namen. Dies ist eine aufschlußreiche wirtschaftspsychologische Kartei.

Aber die Schutzorganisation allein reicht nicht mehr aus. Man ist an die Werkleitungen der großen Firmen herangetreten, um Aufklärung zu geben, durch die Werkzeitungen, durch Anschlag und Unterricht. Der Ratenkauf ist für Jahre aus dem Wirtschaftsleben nicht wegzudenken. Es ist auch erfreulich, daß der Einzelhandel aus geschäftlichen und sozialen Erwägungen heraus diesen Notwendigkeiten entgegenkommt. Der Umfang der Teilzahlungsverkäufe dürfte für die Bundesrepublik und Berlin im Jahre 1953 bei etwa drei Milliarden DM liegen. Mehr als 70 Institute befassen sich mit der Finanzierung von Teilzahlungen. Zehntausende von Einzelhändlern, Handwerkern und kleinen Firmen im Rahmen des eigenen Risikos ohne Rückendeckung durch ein Finanzierungsinstitut.

Aus einer statistischen Übersicht jüngsten Datums ist zu ersehen, daß gegenwärtig im Ruhrgebiet mehr als die Hälfte aller Familien durch Teilzahlungskäufe verschuldet sind. Davon entfallen 53 Prozent auf Lohnempfänger, 26 Prozent auf Angestellte, 8 Prozent auf freie Berufe und Gewerbetreibende und 7 Prozent auf Beamte. Eine einzige Essener Warenkreditgesellschaft hat im Jahre 1952 29 000 Einzelkredite über 8 Millionen DM gegeben, eine Warenkreditgesellschaft in Gelsenkirchen sogar 32 350 Kredite.

Gekauft werden auf Raten: Radioapparate 40 Prozent, Motorräder 32 Prozent, Fahrräder 18 Prozent und Waschmaschinen 10 Prozent, Nähmaschinen, Fotoapparate und ähnliches. Am höchsten liegt der Anteil der Teilzahlungsgeschäfte bei Möbeln, nicht unerheblich bei Kraftfahrzeugen aller Art. Bei den zuerst erwähnten vier Warengruppen entfallen die meisten Käufer auf Junggesellen zwischen 20 und 30 Jahren.

Bei den drei Zechenunternehmen von Mannesmann stieg die Zahl der Pfändungen und Lohnabtretungen auf Grund von Ratenkäufen von 285 im Jahre 1950 auf jetzt 1745. Das bedeutet eine Versechsfachung. Bei einer Gesamtbelegschaft von rund 11 000 Mann sind also 15 Prozent aller Kumpels durch Pfändungen belastet. Bei den acht Zechen der Gelsenkirchener Bergwerks AG wurde in 1782 Fällen wegen nichtbezahlter Raten gepfändet und damit eine Lohnsumme von 250 000 DM zuzüglich 75 000 DM Beitreibungskosten und Zinsen abgezogen. Umfragen bei größeren Werken aller Branchen ergaben, daß Abzahlungsgeschäfte im Umfang von 3 bis 6 Monatslohnsummen des Gesamtwerkes eingegangen sind. Das heißt, die Gesamtbelegschaft der Werke hat zu 25 bis 50 Prozent ihre Kaufkraft auf Monate voraus durch Abzahlungsgeschäfte unbeweglich gemacht.

Diese Zahlen verdeutlichen die ungesunde Seite der Ratenkäufe und zeigen, daß die im Ruhrgebiet gezahlten hohen Arbeiterlöhne vielfach zu einer unwirtschaftlichen und bedenklichen Ausgabefreudigkeit verleiten. Allzu viele unterschätzen die Summierung einzelner Raten für Wäsche, Möbel, Radio und Motorrad. Einige Zechen haben daher den Zutritt allzu redegewandter Vertreter in den Wohnheimen der Betriebe verboten.