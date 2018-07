Durch ihren Vorsitzer des Vorstandes, Karl hat die Stahlwerke Südwestfalen AG, Geisweid, das Holding-Unternehmen entflochtener Vermögenswerte aus dem Klöckner-, Hoesch- und Stahlvereins-Besitz auf der oHV des Unternehmens eine bemerkenswerte Parole für die Finanzierungs- und Preispolitik gegeben. Karl Barich, der zugleich Vorsitzer der Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie ist, erklärte nämlich, daß de jetzt laufenden Investitionsprogramme bei den westdeutschen Stahlwerken und die Deckung des Finanzbedarfes für die nächsten drei bis vier Jahre in Höhe von 3 bis 3,5 Mrd. DM eine weitere Senkung der Eisenpreise für drei bis fünf Jahre unmöglich mache. Da die Stahlindustrie – außerhalb der Investitionshilfe – praktisch keine Fremdmittel zur Finanzierung erhalten hat, sie außerdem in der Rangfolge für eventuelle internationale Kredite über die Hohe Behörde mit Sicherheit nicht in der von deren Linie stehen wird und daher der Zwang zur Selbstfinanzierung und Ausschöpfung der steuerlich gestatteten Sonderabschreibungen bis zum äußersten aufrechterhalten bleibt, trägt die Parole aus der Geisweider Hauptversammlung einen starken Akzent. Der Eisenhüttentag hat dies erneut betont. Rlt.

Soweit der Bericht unseres Korrespondenten im Industrierevier. Ein redaktioneller Kommentar dazu erscheint diesmal geboten. Niemand kann es Direktor Barich verwehren, daß er sich Gedanken über die künftige Preisgestaltung für Eisen und Stahl macht, und daß er seine Meinung öffentlich ausspricht, selbst wenn dies mehr oder minder in der Absicht geschehen sollte, durch ein Prognostizieren die Markttendenz zu beeinflussen. Freilich wird jede Preisvoraussage dubios, wenn sie sich, wie hier geschehen, auf derart weitgespannte Zeiträume – von drei bis fünf Jahren – erstreckt. Direktor Barich wird sich schließlich eine Kritik deshalb gefallen lassen müssen, weil seine Prognose auf Überlegungen fußt, die mit marktwirtschaftlichen Kategorien nichts mehr zu tun haben. Wenn er meint, daß die Preise auf Jahre hinaus deshalb nicht sinken werden, weil die Erzeuger sie nicht senken könnten, ohne bei der Selbstfinanzierung ihrer Investitionsprogramme (und der gleichfalls über den Preis zu bewerkstelligenden „Deckung ihres Finanzbedarfs“) in die Klemme zu geraten, so geht er doch offenbar von der Vorstellung aus, daß ein „angemessener Preis“ aus Kosten plus Selbstfinanzierungsquote kalkuliert und durchgesetzt werden kann. Eine derartige Vorstellung aber steht völlig außerhalb des marktwirtschaftlichen Denkens, bei dem ja davon ausgegangen wird, daß die Preise sich im Wettbewerb bilden – an dem u. U. auch die ausländischen Lieferungen kräftig Anteil haben. – Eine Differentialrente für die mit niedrigeren Kosten produzierenden Werke ist dabei stets gegeben; „kalkulierte“ Preise aber, die eine Selbstfinanzierungsquote für Investitionen (und für die Deckung eines eventuell sonst noch vorhandenen „Finanzbedarfs“) gewährleisten, sind bei einer Markt- oder Wettbewerbswirtschaft einfach „nicht drin“. E. T.