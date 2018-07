Von Rolf Italiaander

Obwohl es in Marokko erst seit jüngster Zeit, und zwar nur ganz gelegen dich, Theateraufführungen gibt, haben die Marokkaner das Theatralische immer geliebt. Immer wieder erscheinen seit altersher auf den Märkten einzelne Männer oder Gruppen, die kleine Vorstellungen geben. Sie sagen Gedichte auf, singen Lieder, spielen Szenen und Pantomimen. Da es keine geschriebene literarische Überlieferung gibt, denken sie sich vielfach selbst etwas aus – und sind dabei immer aktuell. Sie bleiben nicht an den Stoffen der Vorfahren hängen, sondern verstehen es – vielfach sehr amüsant, denn sie lieben es nun einmal, zu lachen, – das Neueste in Vers und Prosa, in Monolog oder Dialogform vorzutragen.

Einmal sah man da eine Pantomime, in der gezeigt wurde, wie ein Berberhirt aus dem Atlasgebirge zum ersten Male in seinem Leben in einen Omnibus steigt und mit ihm eine große Reise unternimmt. Das war so urkomisch dargestellt, daß es in einem europäischen Kabarett seine Wirkung sicherlich nicht verfehlt hätte. Ein andermal gab es eine Szene zwischen zwei Männern, die telefonisch einen Handel auf zehn Kamele abschließen wollten. Aus dürren Ästen hatten sich die Akteure zwei Dinger geschnitzt, die Telefonhörer darstellten. Die Hörer waren durch eine lange Leine aus Palmenblattfasern verbunden: das war der Telefondraht. Immer wieder wurde der merkwürdige Dialog durch krachende Lachsalven des Auditoriums unterbrochen.

Schnell sammeln sich gewöhnlich fünfzig, hundert, zweihundert Zuhörer um solche Schaustellen Ihre Anteilnahme wiegt manches europäische Publikum mit Leichtigkeit auf. Große Hitze kann sie nicht stören. Auch nicht die hereinbrechende Abendkühle oder gar Regenschauer. Und wenn abgesammelt wird, drückt sich keiner: selbst der Ärmste entrichtet seinen Obulus.

Man hat zwischen arabischer und berberischer Literatur zu unterscheiden, wie zwischen arabischer und berberischer Sprache. Die Araber sind in Afrika eingedrungen, die Berber sind hier heimisch: ihre Kunst ist also die eigentliche heimische Kunst Marokkos. Die Berber wurden von Römern, Karthagern, Vandalen, Arabern beherrscht. Sie assimilierten sich mit deren Zivilisation. Aber ihre Seele änderte sich nicht. Sie bewahrten ihre Sprache wie ihre uralten Sitten. Ist also Berber-Literatur grundverschieden von Araber-Literatur, so muß man überdies zwischen dem literarischen (oder klassischen) und dem gesprochenen (oder vulgären) Arabisch unterscheiden. Der arabische Kulturkreis in Marokko ist von dem der Berber genau so verschieden wie der flämisch-belgische von dem wallonisch-belgischen. Es gibt also nicht eine Literatur Marokkos, sondern deren zwei.

Wie die flämische Sprache ist die Berber-Sprache bäuerlicher, vielleicht sogar ungeschliffener. Die Erzählkunst der Berber steht fraglos unter der der Araber. Aber ihre Poesie ist bedeutend und reich, trotz der Primitivität ihrer Sprache. Und es gibt wenig professionelle Dichter oder Schriftsteller. Beinahe die gesamte Berber-Literatur hat den Charakter der Improvisation.

Im Lande der Berber wird das gesamte Alltagsleben poetisch verklärt. Oft wird bei der Arbeit gesungen. Der Gesang wird durch das Schlagen eines Topfes oder durch Händeklatschen skandiert, oder man paßt eine Melodie den Geräuschen einer Mühle an.