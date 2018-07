In diesen Tagen jährte sich zum fünfzigsten Male der Tag, an dem Theodor Mommsen nach einem ungewöhnlich reichen Leben mit fast 86 Jahren die Augen für immer schloß. Er gilt der Welt als der große, wenn nicht der größte Geschichtsschreiber, den das 19. Jahrhundert hervorgebracht hat. Geboren wurde er als Sohn des Pfarrers Jens Mommsen am 30. November 1817 in Garding bei Eiderstedt, wo sein Geburtshaus heute noch steht.

Eines Tages schrieb mein Vater an Mommsen einen Brief und bat ihn, Taufpate seines Sohnes zu werden. Es war im Oktober 1895, und der Sohn war ich. Es war meinem Vater „ein lieber Gedanke, daß auch Heinrich mit Stolz an ihn denken wird“.

In Mommsens Antwort aus Charlottenburg stand der Satz: „Ich habe nie daran gezweifelt, daß Sie zu meinen aufrichtigsten Freunden gehören; es kann aber nicht schaden, diese Tatsache nun auch für alle Zukunft protokollarisch und amtlich festzustellen.“

Mein Vater hat auch eine spätere Erinnerung an Mommsen aufgezeichnet: „Im März 1898 besuchten uns Mommsens wieder einmal. Der Achtzigjährige kam mit einem großen Bücherpacken in die Stube und behielt ihn eine ganze Zeit unter dem Arm, bis ich fragte, ob er ihn nicht ablegen wolle. Da sagte er verlegen lächelnd: Ja, meine Frau sagte mir, ich müsse doch meinem Paten auch einmal etwas schenken. Sehr freuen wird er sich jetzt freilich an meinem Geschenk nicht/ – Es waren die Bände seiner römischen Geschichte. In den ersten Band hatte er eingeschrieben: ‚Für Heinrich Jonas.‘ Einstweilen freue ich mich daran; ich denke, später wird Heinrich die Bände als wertvolles Andenken an seinen großen Paten gern und treu bewahren.“

Während ich diese Worte aus den Mommsen-Erinnerungen meines Vaters, der Mommsens Schüler gewesen ist, nachlese, liegen jene Bände mit Mommsens Widmung an sein Patenkind vor mir auf dem alten Schreibtisch. Es ist derselbe Schreibtisch, an dem mein Vater die Mommsen-Erinnerungen niedergeschrieben hat. Und über dem Sofa in meiner Stube hängen die Ölbilder, die mein Vater auf einer Reise mit Theodor Mommsen an der französischen Riviera im Jahre 1873 gekauft hat.

Mommsen war zweifellos ein Genie, aber eben darum auch nicht ohne Leidenschaft. Er selbst schriebin der Charakteristik Cäsars in der „Römischen Geschichte“ die Worte: „Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität.“ Wie es jedoch im Kern seines Wesens aussah, das zeigt die gewiß auch ernst gemeinte Variante eines damals üblichen Brautzeitliedes: er schrieb meinem Vater im November 1893: „Sieh’, ich trag’ ein starres Erz / Vor der Welt, der rauhen; /.Dir will ich mein weiches Herz, / Einzig Dir vertrauen.“ – Dieses weiche Herz, das für sein Familienleben und für den Verkehr mit seinen Freunden bestimmend war, war seines Wesens köstlichster Teil.

Als am 5. November 1903 Mommsens sterbliche Hülle zu Grabe getragen wurde, hielt der Freund des Verstorbenen, Professor D. Harnack, die Gedächtnisrede. „Wir haben keinen Geschichtsschreiber besessen“, sagte er, „der mit solcher Anspannung und mit solcher Kraft das Große und das Kleine zwang, damit es ihm Antwort gebe, der auch dem härtesten und unbeachtetsten Kiesel Funken entlockte und der nicht ruhte, bis sich die Dinge in einen Kreis rundeten, in einen Kreis fester Erkenntnis und Anschauung ... Halbe Arbeit hat er nie getan und nie geduldet. Seine durchwachten Nächte haben unseren Tag erhellt!“

Heinrich Jonas