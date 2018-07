Inhalt Seite 1 — Mit böser Biederkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nun sind sie also wieder da, die beiden Helden Camillo und Peppone, und mit ihnen ist auch die Frage wieder da, was denn eigentlich den Welterfolg dieses Buches begründet. Der erste Band ist in 27 Ländern übersetzt worden, die deutsche, in Österreich verlegte Ausgabe hat das vierhundertste Tausend erreicht, die Gesamtauflage wird mit weit über drei Millionen beziffert; und Otto Müller in Salzburg konnte es wagen, diesen zweiten Guareschi – Don Camillo und seine Herde – gleich in hunderttausend Exemplaren auf den Markt zu werfen – es wird ihm kein einziges liegenbleiben.

Eigentlich ist dazu nicht viel zu bemerken: Es sind eben routinierte Fortsetzungs-Stories, die haargenau die Mittellage halten zwischen Kitsch und Gemüt, zwischen Gag und Humor, zwischen Wildwest und Bergpredigt; unwahr und unwahrscheinlich in den Details wie im Ganzen, aber glaubwürdig durch die Biederkeit des Vortrags – in zwanzig oder dreißig Jahren wird mancher ernsthafte Mensch nicht zugeben, dies Buch je gelesen zu haben. Heute lesen es Millionen – weshalb?

Der erste, oberste Grund ist der, daß sich die Leser aller Bildungsschichten nach Heiterkeit und muntrem Behagen sehnen; sie haben auch inmitten einer katastrophalen Welt das verständliche Bedürfnis, sich zu etablieren, und sie lehnen es ab, sich von der Literatur die kaum verharschten Wunden aufkratzen zu lassen; sie lesen den „Don Camillo“ geradezu aus Protest gegen die Welt und gegen eine Literatur, die ihr gemäß sein will.

Ein zweiter Grund ist der, daß in diesen beiden Gegnern, die einander doch nie etwas ernsthaft Böses antun, sondern heimlich einander ihre unversöhnliche Freundschaft beweisen –, daß also in den beiden Gegnern des Buches der weltpolitische Konflikt zwischen Ost und West gleichsam stellvertretend geschlichtet oder zumindest aus seiner tödlich-schaurigen Faktizität in eine lächelndlächerliche Fiktion abgedrängt ist. Hier ist ja bewiesen, daß sogar ein katholischer Priester und ein kommunistischer Bürgermeister in Frieden und Freundschaft nebeneinander leben können...

Das freilich ist ein Trugschluß schon im sachlichen Bereich des Buches. Denn auch im Buch werden Nasenbeine zertrümmert, Liquidationslisten angelegt, private Feinde politisch denunziert, Maschinenpistolen vor die Brust gehalten und was eben sonst noch zu den täglichen Gepflogenheiten auf einem Sechstel der Erde gehört – nur tut das alles im Buch nicht weh, und wenn einmal scharf geschossen wird und einer dran glauben mußte, dann hat er’s eben nicht besser verdient.

Die Welt ist gar nicht so bitter ernst – dies ist das erste Resümee, die erste Beruhigung. Der Ost-West-Konflikt ist gar nicht so grausam, der Kommunismus gar nicht so böse, wie die Propaganda immer sagt – dies ist das zweite Resümee, die zweite Beruhigung. Und schließlich bietet sich, auf dem tiefsten Grunde angelangt, ein drittes beruhigendes Resümee an, nämlich: daß Gott „mit sich reden läßt“.

Nun kann und soll der Christ zwar mit Gott reden, zumal im Gebet; doch schiebt sich hier vors Gebet die Diskussion, der Handel, der Dreh. Möglich, daß dies eine echte „italienische“ Weise des Redens mit Gott ist (wie ja überhaupt all diese Geschichten als in Italien spielend legitim sind, für die übrige Welt aber eben – zu italienisch – ihre Beispielhaftigkeit verlieren).